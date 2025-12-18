Tramwaje na Rakowieckiej pojadą w poniedziałek. Czy to kosztowna fanaberia?

Uruchomienie połączenia przez Pole Mokotowskie przełamie schemat polegający na tym, że aby dostać się z jednej peryferyjnej dzielnicy do drugiej należy przejechać przez centrum. Kolejną potencjalną korzyścią będzie ominięcie remontowanej w dającej się określić przyszłości kolejowej linii średnicowej.

Korzyści jest więcej, ale nie pora ich tu wymieniać. Jeszcze jedną należy jednak koniecznie wspomnieć - taka linia to byłby dopiero efekt propagandowy dla władz miasta, z którego co dziwne w obecnych czasach, wydają się rezygnować.

Zabytkowe składy na trasie linii specjalnej R

Z okazji inauguracji nowej trasy, 22 grudnia na tory wyjedzie linia specjalna oznaczona symbolem R. Będzie ona kursować na trasie między placem Narutowicza a ulicą Kielecką, przejeżdżając przez ulice Filtrową, Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską oraz Rakowiecką. Połączenie obsłużą historyczne wozy typu 13N oraz K. Są to modele, które obsługiwały ruch w tej części miasta przed likwidacją torowiska na ulicy Rakowieckiej niemal sześćdziesiąt lat temu. Linia R będzie dostępna dla pasażerów w godz. 7:40-19:30.

Harmonogram dalszych prac i otwarcie kolejnych odcinków

Uruchomienie ruchu tramwajowego nie oznacza zakończenia wszystkich prac w tym rejonie. Otwarcie odcinka ulicy Rakowieckiej prowadzącego od ulicy Kazimierzowskiej do alei Niepodległości zostało zaplanowane na I kwartał 2026 roku. Prace związane z zagospodarowaniem zieleni i nasadzeniami mają zostać sfinalizowane wiosną przyszłego roku.

Foto: mat. pras.

W dniu otwarcia, od godz. 6, w rejonie stacji metra Pole Mokotowskie przewidziano poczęstunek dla pasażerów w postaci gorących napojów. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 i jest klasyfikowane jako operacja o znaczeniu strategicznym dla infrastruktury miejskiej.