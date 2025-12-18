3.3°C
Życie Warszawy
Tramwaje na Rakowieckiej pojadą w poniedziałek. Czy to kosztowna fanaberia?

Publikacja: 18.12.2025 14:50

Po ponad pół wieku tramwaje wracają na Rakowiecką na odcinku od ul. Puławskiej do alei Niepodległości

M.B.
Rzutem na taśmę opóźniona inwestycja Tramwajów Warszawskich doczeka się finału. W poniedziałek 22 grudnia nastąpi otwarcie trasy tramwajowej na odcinku między ulicą Puławską a aleją Niepodległości. Bez łącznika przez Pole Mokotowskie korzyści będą niewielkie.

Inwestycja ta wprowadza istotne zmiany w układzie komunikacyjnym Mokotowa, umożliwiając pasażerom bezpośrednie połączenie z rejonem Szkoły Głównej Handlowej oraz stacją metra Pole Mokotowskie. Równocześnie do użytku oddana zostanie druga jezdnia alei Niepodległości.

Plan nowej trasy na Rakowieckiej

Nowy przebieg linii tramwajowej numer 19

Zgodnie z decyzjami Zarządu Transportu Miejskiego, po nowym torowisku kursować będzie linia 19, łącząca Stegny z Nowym Bemowem. Nowe rozwiązanie zapewni mieszkańcom Dolnego Mokotowa sprawny dojazd do istotnych punktów przesiadkowych oraz placówek edukacyjnych. Tramwaje linii 19 będą kontynuować przejazd ciągiem alei Jana Pawła II, co umożliwi pasażerom dotarcie między innymi do Dworca Centralnego bez konieczności dodatkowych przesiadek.

Kiedy ruszy budowa na Rostafińskich?

Niestety w tej beczce miodu, którą udało się ratuszowi dostarczyć warszawiakom tuż przed Wigilią jest też duża łyżka dziegciu. Nowe torowisko na Rakowickiej będzie tylko nic nie znaczącym fragmentem sieci (co dobitnie pokazuje fakt uruchomienia tylko linii 19 na tym odcinku) dopóki nie powstanie łącznik poprzez Pole Mokotowskie. Jego budowa wciąż jest przesuwana a dopiero trasa tramwaju poprowadzona wzdłuż ulicy Rostafińskich i dalej Banacha połączy bezpośrednio Wilanów i Stegny z Dworcem Zachodnim odciążając zakorkowane centrum miasta. To jest miara potencjalnego sukcesu.

Radość Rafała Trzaskowskiego z ukończenie odcinka jest duża. Czy nie byłaby większa, gdyby powstałą cała linia łącząca Mokotów z Ochotą?

Uruchomienie połączenia przez Pole Mokotowskie przełamie schemat polegający na tym, że aby dostać się z jednej peryferyjnej dzielnicy do drugiej należy przejechać przez centrum. Kolejną potencjalną korzyścią będzie ominięcie remontowanej w dającej się określić przyszłości kolejowej linii średnicowej.

Korzyści jest więcej, ale nie pora ich tu wymieniać. Jeszcze jedną należy jednak koniecznie wspomnieć - taka linia to byłby dopiero efekt propagandowy dla władz miasta, z którego co dziwne w obecnych czasach, wydają się rezygnować.

Zabytkowe składy na trasie linii specjalnej R

Z okazji inauguracji nowej trasy, 22 grudnia na tory wyjedzie linia specjalna oznaczona symbolem R. Będzie ona kursować na trasie między placem Narutowicza a ulicą Kielecką, przejeżdżając przez ulice Filtrową, Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską oraz Rakowiecką. Połączenie obsłużą historyczne wozy typu 13N oraz K. Są to modele, które obsługiwały ruch w tej części miasta przed likwidacją torowiska na ulicy Rakowieckiej niemal sześćdziesiąt lat temu. Linia R będzie dostępna dla pasażerów w godz. 7:40-19:30.

Harmonogram dalszych prac i otwarcie kolejnych odcinków

Uruchomienie ruchu tramwajowego nie oznacza zakończenia wszystkich prac w tym rejonie. Otwarcie odcinka ulicy Rakowieckiej prowadzącego od ulicy Kazimierzowskiej do alei Niepodległości zostało zaplanowane na I kwartał 2026 roku. Prace związane z zagospodarowaniem zieleni i nasadzeniami mają zostać sfinalizowane wiosną przyszłego roku.

W dniu otwarcia, od godz. 6, w rejonie stacji metra Pole Mokotowskie przewidziano poczęstunek dla pasażerów w postaci gorących napojów. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 i jest klasyfikowane jako operacja o znaczeniu strategicznym dla infrastruktury miejskiej.

