Buspas między Warszawą a Łomiankami. Jest zgoda na szybkie, tymczasowe rozwiązanie

Władze Warszawy i Łomianek osiągnęły porozumienie w sprawie wprowadzenia tymczasowego buspasa na ulicy Pułkowej, mającego na celu usprawnienie dojazdu do stolicy. Rozwiązanie to ma nie ograniczać istniejącej jezdni i jest możliwe do realizacji bez długoletniego oczekiwania na decyzje środowiskowe.



W stołecznym ratuszu w tej sprawie spotkali się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski.

Pilotaż przed budową S7

Obecna droga dojazdowa na ulicy Pułkowej, którą do Warszawy docierają samochody i autobusy od strony Łomianek, osiągnęła granicę swojej przepustowości. Docelowym i jedynym trwałym rozwiązaniem dla tego problemu jest budowa brakującego fragmentu trasy ekspresowej S7. Inwestycja ta ma zostać zrealizowana w ciągu kilku najbliższych lat przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie przyspieszenia tempa i terminu budowy kluczowej trasy.

Spotkanie obu samorządów miało jednak na celu omówienie projektów możliwych do szybkiej realizacji, które poprawią trudną sytuację komunikacyjną do momentu powstania trasy S7. Jedynym szybkim i skutecznym narzędziem, które skróci czas przejazdu ulicą Pułkową, a jednocześnie nie pogorszy sytuacji kierowców jadących z Białołęki i Bielan, uznano wytyczenie buspasa od Łomianek do ulicy Wóycickiego.

Buspas kosztem utwardzonego pobocza

Proponowane rozwiązanie ma charakter pilotażowy i ma zapewnić priorytet dla komunikacji miejskiej. Po analizie układu drogowego władze Warszawy uznały za możliwe wyznaczenie tymczasowego buspasa na większości odcinka od granicy Łomianek do ulicy Wóycickiego kosztem utwardzonego pobocza.