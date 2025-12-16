Buspas między Warszawą a Łomiankami. Jest zgoda na szybkie, tymczasowe rozwiązanie

W poniedziałek 15 grudnia w stołęcznym ratuszu spotkali się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski, aby rozmawiać na temat udrożnienia połączenia Łomianek z Warszawą.
W stołecznym ratuszu w tej sprawie spotkali się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski.
Obecna droga dojazdowa na ulicy Pułkowej, którą do Warszawy docierają samochody i autobusy od strony Łomianek, osiągnęła granicę swojej przepustowości. Docelowym i jedynym trwałym rozwiązaniem dla tego problemu jest budowa brakującego fragmentu trasy ekspresowej S7. Inwestycja ta ma zostać zrealizowana w ciągu kilku najbliższych lat przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie przyspieszenia tempa i terminu budowy kluczowej trasy.
Spotkanie obu samorządów miało jednak na celu omówienie projektów możliwych do szybkiej realizacji, które poprawią trudną sytuację komunikacyjną do momentu powstania trasy S7. Jedynym szybkim i skutecznym narzędziem, które skróci czas przejazdu ulicą Pułkową, a jednocześnie nie pogorszy sytuacji kierowców jadących z Białołęki i Bielan, uznano wytyczenie buspasa od Łomianek do ulicy Wóycickiego.
Proponowane rozwiązanie ma charakter pilotażowy i ma zapewnić priorytet dla komunikacji miejskiej. Po analizie układu drogowego władze Warszawy uznały za możliwe wyznaczenie tymczasowego buspasa na większości odcinka od granicy Łomianek do ulicy Wóycickiego kosztem utwardzonego pobocza.
Jak proponował prezydent Trzaskowski, długość buspasa wyniesie około 1 kilometra i realnie skróci czas jazdy autobusów. W krótkiej perspektywie działanie to pozwoli, aby przynajmniej część pojazdów przewożących najwięcej osób uzyskała priorytet w przejeździe.
Prezydent stolicy podkreślił, że priorytetem jest dbanie o bezpieczeństwo i dobre skomunikowanie warszawskich dzielnic, dlatego wykluczone jest jakiekolwiek rozwiązanie, które doprowadziłoby do zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu lub przeniosłoby korki na Białołękę lub Bielany.
W związku z tym, Warszawa zleciła Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla skrzyżowania ulicy Pułkowej z ulicą Wóycickiego. Audyt jednoznacznie wskazuje, że nie ma już możliwości dalszego wydłużenia zielonego światła dla ulicy Pułkowej od strony Łomianek. Dalsze zmiany odbyłyby się kosztem bezpieczeństwa pieszych, w tym studentów korzystających z przejścia na kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Skuteczność wprowadzenia buspasa jest uzależniona od spełnienia przez miasto Łomianki jednego warunku. Niezbędna jest budowa skrótu z parkingu centrum handlowego do jezdni ulicy Pułkowej, co pozwoli uniknąć wąskiego gardła w węźle przy centrum handlowym. Wspólne działanie obu samorządów umożliwi poprawę obecnej sytuacji komunikacyjnej do czasu powstania docelowego fragmentu trasy S7.