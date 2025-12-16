0.8°C
1022.4 hPa
Życie Warszawy

Buspas między Warszawą a Łomiankami. Jest zgoda na szybkie, tymczasowe rozwiązanie

Publikacja: 16.12.2025 08:25

W poniedziałek 15 grudnia w stołęcznym ratuszu spotkali się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i b

W poniedziałek 15 grudnia w stołęcznym ratuszu spotkali się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski, aby rozmawiać na temat udrożnienia połączenia Łomianek z Warszawą.

Foto: Ewelina Lach

M.B.
Władze Warszawy i Łomianek osiągnęły porozumienie w sprawie wprowadzenia tymczasowego buspasa na ulicy Pułkowej, mającego na celu usprawnienie dojazdu do stolicy. Rozwiązanie to ma nie ograniczać istniejącej jezdni i jest możliwe do realizacji bez długoletniego oczekiwania na decyzje środowiskowe.

W stołecznym ratuszu w tej sprawie spotkali się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski.

Pilotaż przed budową S7

Obecna droga dojazdowa na ulicy Pułkowej, którą do Warszawy docierają samochody i autobusy od strony Łomianek, osiągnęła granicę swojej przepustowości. Docelowym i jedynym trwałym rozwiązaniem dla tego problemu jest budowa brakującego fragmentu trasy ekspresowej S7. Inwestycja ta ma zostać zrealizowana w ciągu kilku najbliższych lat przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie przyspieszenia tempa i terminu budowy kluczowej trasy.

Spotkanie obu samorządów miało jednak na celu omówienie projektów możliwych do szybkiej realizacji, które poprawią trudną sytuację komunikacyjną do momentu powstania trasy S7. Jedynym szybkim i skutecznym narzędziem, które skróci czas przejazdu ulicą Pułkową, a jednocześnie nie pogorszy sytuacji kierowców jadących z Białołęki i Bielan, uznano wytyczenie buspasa od Łomianek do ulicy Wóycickiego.

Buspas kosztem utwardzonego pobocza

Proponowane rozwiązanie ma charakter pilotażowy i ma zapewnić priorytet dla komunikacji miejskiej. Po analizie układu drogowego władze Warszawy uznały za możliwe wyznaczenie tymczasowego buspasa na większości odcinka od granicy Łomianek do ulicy Wóycickiego kosztem utwardzonego pobocza.

Reklama
Reklama

Jak proponował prezydent Trzaskowski, długość buspasa wyniesie około 1 kilometra i realnie skróci czas jazdy autobusów. W krótkiej perspektywie działanie to pozwoli, aby przynajmniej część pojazdów przewożących najwięcej osób uzyskała priorytet w przejeździe.

Polecane
Południowa Obwodnica Warszawy będzie jednym z najdłuższych kontrolowanych korytarzy komunikacyjnych
bezpieczeństwo drogowe
Jeszcze więcej kamer na Południowej Obwodnicy Warszawy?

Bezpieczeństwo ruchu i wymogi dla Łomianek

Prezydent stolicy podkreślił, że priorytetem jest dbanie o bezpieczeństwo i dobre skomunikowanie warszawskich dzielnic, dlatego wykluczone jest jakiekolwiek rozwiązanie, które doprowadziłoby do zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu lub przeniosłoby korki na Białołękę lub Bielany.

W związku z tym, Warszawa zleciła Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla skrzyżowania ulicy Pułkowej z ulicą Wóycickiego. Audyt jednoznacznie wskazuje, że nie ma już możliwości dalszego wydłużenia zielonego światła dla ulicy Pułkowej od strony Łomianek. Dalsze zmiany odbyłyby się kosztem bezpieczeństwa pieszych, w tym studentów korzystających z przejścia na kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Polecane
O budowę stacji metra w Ursusie od wielu lat zabiegają mieszkańcy i władze tej dzielnicy.
komunikacja szynowa
Metro jednak dojedzie do Ursusa. Oficjalna zapowiedź Rafała Trzaskowskiego

Skuteczność wprowadzenia buspasa jest uzależniona od spełnienia przez miasto Łomianki jednego warunku. Niezbędna jest budowa skrótu z parkingu centrum handlowego do jezdni ulicy Pułkowej, co pozwoli uniknąć wąskiego gardła w węźle przy centrum handlowym. Wspólne działanie obu samorządów umożliwi poprawę obecnej sytuacji komunikacyjnej do czasu powstania docelowego fragmentu trasy S7.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Składy FLIRT radykalnie poprawiają komfort kolejowych podróży
kolej

Największa flota w Polsce o krok. Flirty w Kolejach Mazowieckich

PKP Intercity ostro o RegioJet. „Nie będziemy komunikacją zastępczą”
kolej

PKP Intercity ostro o RegioJet. „Nie będziemy komunikacją zastępczą”

Źródłem problemu korków w centrum Warszawy mają być okolice Starego Miasta
ograniczenia w ruchu

Warszawa kasuje samochodowy dojazd do Starówki. Wszystko przez gigantyczne korki

Spółka przeprowadzi kompleksową naprawę połączoną z modyfikacją 14 szt. elektrycznych zespołów trakc
kolej

Pociągi WKD idą do remontu. Będą cichsze i wygodniejsze?

Leo Express podkreśla swoją niezawodność i wysoki standard świadczonych usług.
kolej

Leo Express uspokaja. Uruchomimy połączenia do Warszawy

Nowy odcinek drogi rowerowej w alei Solidarności
z perspektywy siodełka

Nowy odcinek drogi rowerowej w alei Solidarności

Podpisana została umowa inwestycyjna z Polskimi Portami Lotniczymi, na podstawie której PPL w pierws
samolot

Centralny Port Komunikacyjny z nową nazwą. I z nową umową

Południowa Obwodnica Warszawy będzie jednym z najdłuższych kontrolowanych korytarzy komunikacyjnych
bezpieczeństwo drogowe

Jeszcze więcej kamer na Południowej Obwodnicy Warszawy?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama