„Antoni Malczewski. W cieniu Wieszczów” – wyjątkowa wystawa z okazji 200-lecia „Marii”

W Galerii Brama Bielańska już wkrótce zostanie otwarta wyjątkowa wystawa poświęcona Antoniemu Malczewskiemu – jednemu z prekursorów polskiego romantyzmu.



Ekspozycja zatytułowana „Antoni Malczewski. W cieniu Wieszczów. Wystawa ze zbiorów prywatnych dr. Jana Sęka” stanowi ważne wydarzenie kulturalne, przygotowane z okazji 200. rocznicy opublikowania powieści poetyckiej „Maria”.

Wernisaż i miejsce wystawy

Wernisaż wystawy odbędzie się 18 grudnia 2025 roku o godz. 12 w Galerii Brama Bielańska. Kustoszem ekspozycji jest Ewa Hadrian. Wystawa prezentowana na przełomie lat 2025 i 2026 wpisuje się również w obchody nadchodzącej 200. rocznicy śmierci Antoniego Malczewskiego (1793–1826).

Foto: mat. pras.

Antoni Malczewski – twórca w cieniu romantycznych gigantów

Antoni Malczewski, przedstawiciel tzw. szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu, przez lata pozostawał w cieniu Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Choć jego dorobek literacki ogranicza się do jednego dzieła, „Maria” odegrała kluczową rolę w kształtowaniu polskiego romantyzmu. To właśnie ta nowatorska powieść poetycka wprowadziła do literatury polskiej synkretyczny gatunek łączący elementy epiki, liryki i dramatu, a także wykreowała model romantycznego bohatera targanego sprzecznymi namiętnościami.