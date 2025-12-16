0.7°C
Życie Warszawy

„Antoni Malczewski. W cieniu Wieszczów” – wyjątkowa wystawa z okazji 200-lecia „Marii”

Publikacja: 16.12.2025 13:05

Foto: mat. pras.

M.B.
W Galerii Brama Bielańska już wkrótce zostanie otwarta wyjątkowa wystawa poświęcona Antoniemu Malczewskiemu – jednemu z prekursorów polskiego romantyzmu.

Ekspozycja zatytułowana „Antoni Malczewski. W cieniu Wieszczów. Wystawa ze zbiorów prywatnych dr. Jana Sęka” stanowi ważne wydarzenie kulturalne, przygotowane z okazji 200. rocznicy opublikowania powieści poetyckiej „Maria”.

Wernisaż i miejsce wystawy

Wernisaż wystawy odbędzie się 18 grudnia 2025 roku o godz. 12 w Galerii Brama Bielańska. Kustoszem ekspozycji jest Ewa Hadrian. Wystawa prezentowana na przełomie lat 2025 i 2026 wpisuje się również w obchody nadchodzącej 200. rocznicy śmierci Antoniego Malczewskiego (1793–1826).

Foto: mat. pras.

Antoni Malczewski – twórca w cieniu romantycznych gigantów

Antoni Malczewski, przedstawiciel tzw. szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu, przez lata pozostawał w cieniu Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Choć jego dorobek literacki ogranicza się do jednego dzieła, „Maria” odegrała kluczową rolę w kształtowaniu polskiego romantyzmu. To właśnie ta nowatorska powieść poetycka wprowadziła do literatury polskiej synkretyczny gatunek łączący elementy epiki, liryki i dramatu, a także wykreowała model romantycznego bohatera targanego sprzecznymi namiętnościami.

Karta tytułowa „Marii” Antoniego Malczewskiego ilustrowana przez Michała E. Andriolliego

Foto: mat. pras.

Unikatowe zbiory prywatne i bogata narracja wystawy

Wystawa oparta jest na prywatnych zbiorach dr. Jana Sęka i obejmuje nie tylko postać Antoniego Malczewskiego, ale również dzieła oraz pamiątki związane z Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim – poetami, którzy w pełni rozwinęli idee obecne już w „Marii”.

Zwiedzający zobaczą m.in.:

  • kilkadziesiąt wydań „Marii” z XIX i XX wieku, publikowanych w Polsce i za granicą,
  • książki, grafiki, litografie i nuty,
  • dokumenty życia społecznego,
  • teatralia oraz artefakty związane ze sztuką filmową,
  • rzeźby, popiersia, medaliony i medale okolicznościowe.

Wiele prezentowanych egzemplarzy posiada znaki własnościowe, świadczące o ich interesującej i często unikatowej proweniencji.

