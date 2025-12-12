Zapomniane widoki Warszawy. Unikalne zdjęcia sprzed wielkiej wojny. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym

W Gabinecie Fotografii Muzeum Narodowego można podziwiać wystawę „Warszawa – zapomniane widoki”, prezentującą archiwalne fotografie z przełomu XIX i XX wieku. Prace Karola Beyera i Maurycego Puscha odkrywają tętniące życiem miasto sprzed 1908 roku, ukazując ewolucję infrastruktury i dramatyczne momenty historii stolicy.



Ekspozycja oferuje zwiedzającym wyjątkową możliwość pospacerowania po dawnej, przedwojennej Warszawie. Prezentowane fotografie pochodzą z kluczowego dla rozwoju miasta okresu – z końca XIX i początku XX wieku. Wystawa będzie dostępna dla publiczności do 1 marca 2026 roku.

Reklama Reklama

Portrety życia przedwojennej stolicy

Na zdjęciach wybitnych warszawskich mistrzów obiektywu ukazuje się miasto tętniące życiem , którego dawny klimat oddają uwiecznione kamienice przy ulicach znanych do dziś. Zobaczyć można nieistniejący już gmach giełdy, stację kolejową, urokliwe sklepiki i majestatyczne kościoły. W codziennych scenach uchwycono spacerowiczów i rowerzystów, a po ulicach przejeżdżają konne tramwaje i powozy. Dzięki tym unikatowym pracom zwiedzający mogą w pełni poczuć klimat dawnej stolicy i śledzić jej nieustanne przeobrażenia.

Krakowskie Przedmieście (tzw. wąskie) od Trębackiej w kierunku północnym. Po lewej kamienica Kestnera, Warszawa, 1861–1863 Foto: Karol Beyer

Karol Beyer. Pionier i dokumentalista Warszawy

Wśród osób, które osiągnęły spektakularny sukces w dokumentowaniu stolicy, szczególnie wyróżnia się Karol Beyer. W drugiej połowie XIX wieku Warszawa stała się ważnym tematem jego fotograficznej działalności. Praca Beyera wymagała podejmowania niecodziennych wyzwań, o czym świadczy wydarzenie z 1858 roku.

Fotograf, aby wykonać dwanaście wyjątkowych zdjęć Warszawy, wspiął się na liczącą 58 metrów wysokości kopułę ewangelicko-augsburskiego kościoła Świętej Trójcy. Z wąskich okienek latarni spoglądał na miasto przez obiektyw aparatu, wykonując unikatowy komplet zdjęć na szklanych kliszach. Ten zbiór pozostaje cennym zabytkiem fotograficznym i ważnym źródłem wiedzy o dziejach miasta.