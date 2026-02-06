Stanisław Staszic na Ursynowie. Wystawa o człowieku, który chciał być użyteczny

Stanisław Staszic (1755-1826)
W 2026 roku mija dokładnie 200 lat od śmierci Stanisława Staszica – jednej z najważniejszych postaci polskiego oświecenia. Z tej okazji Galeria przy Ratuszu Ursynów zaprasza na wystawę „Stanisław Staszic – być Narodowi użytecznym”, która w przystępny sposób przypomina człowieka, dla którego praca na rzecz wspólnego dobra była sensem życia.
Ekspozycja pokazuje Staszica nie tylko jako uczonego, ale też jako aktywnego uczestnika życia publicznego. To opowieść o kimś, kto nie ograniczał się do teorii, lecz konsekwentnie przekładał idee na konkretne działania.
Stanisław Staszic był postacią niezwykle wszechstronną. W czasach upadku Rzeczypospolitej wspierał reformy państwa, publikując anonimowe pisma polityczne. Po rozbiorach nie wycofał się z życia publicznego – prowadził badania naukowe, zajmował się m.in. geologią, a w Królestwie Polskim odegrał ogromną rolę w rozwoju edukacji, nauki i gospodarki.
Jego dewiza „być Narodowi użytecznym” nie była pustym hasłem. Pracowitość, konsekwencja i bezinteresowność sprawiły, że stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci swojej epoki, a jego dorobek wykraczał daleko poza czasy, w których żył.
Jak podkreśla Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza Ursynowa, postać Staszica doskonale wpisuje się w ideę samorządu i wspólnej odpowiedzialności za przestrzeń, w której żyjemy. Myślenie o państwie, edukacji i nauce jako formie służby publicznej brzmi dziś zaskakująco świeżo.
Wystawa zachęca do refleksji nad tym, czym jest zaangażowanie społeczne i czy współczesny świat wciąż potrafi czerpać z ideałów oświecenia. Staszic przypominany jest tu jako „pochodnia dla następnych pokoleń” – ktoś, kto wyznaczał kierunek, a nie tylko komentował rzeczywistość.
Integralną częścią ekspozycji jest cytat samego Staszica, trafnie oddający jego podejście do życia i pracy: „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.”
To zdanie dobrze podsumowuje zarówno bohatera wystawy, jak i jej przesłanie.
Wystawę „Stanisław Staszic – być Narodowi użytecznym” można oglądać do 13 marca 2026 roku w Galerii przy Ratuszu Ursynów, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, tuż przy metrze Imielin.