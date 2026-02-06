Stanisław Staszic na Ursynowie. Wystawa o człowieku, który chciał być użyteczny

Myśliciel, reformator i społecznik z krwi i kości. W Galerii przy Ratuszu Ursynów można zobaczyć wystawę poświęconą Stanisławowi Staszicowi – w 200. rocznicę jego śmierci. To opowieść o ideach, które wciąż są aktualne.



W 2026 roku mija dokładnie 200 lat od śmierci Stanisława Staszica – jednej z najważniejszych postaci polskiego oświecenia. Z tej okazji Galeria przy Ratuszu Ursynów zaprasza na wystawę „Stanisław Staszic – być Narodowi użytecznym”, która w przystępny sposób przypomina człowieka, dla którego praca na rzecz wspólnego dobra była sensem życia.

Foto: mat. pras.

Ekspozycja pokazuje Staszica nie tylko jako uczonego, ale też jako aktywnego uczestnika życia publicznego. To opowieść o kimś, kto nie ograniczał się do teorii, lecz konsekwentnie przekładał idee na konkretne działania.

Myśliciel, który działał

Stanisław Staszic był postacią niezwykle wszechstronną. W czasach upadku Rzeczypospolitej wspierał reformy państwa, publikując anonimowe pisma polityczne. Po rozbiorach nie wycofał się z życia publicznego – prowadził badania naukowe, zajmował się m.in. geologią, a w Królestwie Polskim odegrał ogromną rolę w rozwoju edukacji, nauki i gospodarki.

Jego dewiza „być Narodowi użytecznym” nie była pustym hasłem. Pracowitość, konsekwencja i bezinteresowność sprawiły, że stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci swojej epoki, a jego dorobek wykraczał daleko poza czasy, w których żył.