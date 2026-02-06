1.1°C
Wielki remont Muzeum Etnograficznego czas zacząć

Publikacja: 06.02.2026 09:30

Badania wykazały, że pierwotnie budynek miał odcień kremowo-beżowy, imitujący dolomit wenecki.

Badania wykazały, że pierwotnie budynek miał odcień kremowo-beżowy, imitujący dolomit wenecki.

Foto: Michał Słaby

M.B.
Zabytkowa siedziba Państwowego Muzeum Etnograficznego przejdzie gruntowną modernizację za niemal 60 mln zł. Prace obejmą odnowienie elewacji, wymianę dachu oraz zabezpieczenie cennych zbiorów przed wilgocią.

Siedziba muzeum przy ulicy Kredytowej 1 to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie stolicy. Monumentalny gmach, wybudowany w połowie XIX wieku dla Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, od lat zmaga się z problemami technicznymi.

Widoczne gołym okiem pęknięcia na elewacji, ubytki tynku i zanieczyszczenia to tylko część wyzwań. Równie pilnej interwencji wymagają piwnice, w których przechowywane są zbiory, oraz nieszczelny dach.

Dyrekcja muzeum zaznacza, że harmonogram prac został ułożony tak, aby zwiedzający mogli nadal korzystać z oferty wystawienniczej i edukacyjnej. 

Samorząd województwa mazowieckiego zdecydował o przeznaczeniu na ten cel rekordowej kwoty. Inwestycja o wartości ok. 60 mln zł ma nie tylko poprawić wygląd budynku, ale przede wszystkim zabezpieczyć historyczną substancję przed dalszą degradacją.

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnego piękna neorenesansowej elewacji.

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnego piękna neorenesansowej elewacji.

Foto: mat. arch.

Szeroki zakres prac pod okiem konserwatora

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnego piękna neorenesansowej elewacji. Podczas prac konserwatorzy odtworzą detale sztukatorskie i odnowią kamienne schody wejściowe. Ciekawym elementem będzie powrót do historycznej kolorystyki. Badania wykazały, że pierwotnie budynek miał odcień kremowo-beżowy, imitujący dolomit wenecki. Ostateczny odcień tynku zostanie zatwierdzony przez specjalną komisję.

Remont ma nie tylko poprawić wygląd budynku, ale przede wszystkim zabezpieczyć historyczną substancję przed dalszą degradacją.

Remont ma nie tylko poprawić wygląd budynku, ale przede wszystkim zabezpieczyć historyczną substancję przed dalszą degradacją.

Foto: mat. pras.

Remont nie ograniczy się jednak tylko do estetyki. Robotnicy wymienią wszystkie 365 okien oraz poszycie dachu wraz z termoizolacją. Kluczowym etapem będzie wykonanie nowoczesnej hydroizolacji w podziemnych kondygnacjach. Osuszenie murów i zabezpieczenie ich przed wilgocią pozwoli na stworzenie bezpiecznych warunków w magazynach, gdzie spoczywają tysiące eksponatów.

Muzeum zaprasza mimo remontu

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników kultury: instytucja nie planuje całkowitego zamknięcia na czas robót. Dyrekcja muzeum zaznacza, że harmonogram prac został ułożony tak, aby zwiedzający mogli nadal korzystać z oferty wystawienniczej i edukacyjnej. Choć niektóre sale mogą być okresowo niedostępne, zespół dokłada starań, by utrudnienia były jak najmniej odczuwalne.

Robotnicy wymienią wszystkie 365 okien oraz poszycie dachu wraz z termoizolacją. 

Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w lutym tego roku. Za ich realizację odpowiada firma Renewal Art, a nadzór nad całością sprawuje inwestor zastępczy.

Powrót do świetności w 2028 roku

Zakończenie wszystkich etapów inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2028 roku. Po finałowej renowacji gmach zyska także nowoczesną iluminację, która podkreśli jego architekturę po zmroku.





