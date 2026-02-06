Wielki remont Muzeum Etnograficznego czas zacząć

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnego piękna neorenesansowej elewacji. Foto: mat. arch.

Szeroki zakres prac pod okiem konserwatora

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnego piękna neorenesansowej elewacji. Podczas prac konserwatorzy odtworzą detale sztukatorskie i odnowią kamienne schody wejściowe. Ciekawym elementem będzie powrót do historycznej kolorystyki. Badania wykazały, że pierwotnie budynek miał odcień kremowo-beżowy, imitujący dolomit wenecki. Ostateczny odcień tynku zostanie zatwierdzony przez specjalną komisję.

Remont ma nie tylko poprawić wygląd budynku, ale przede wszystkim zabezpieczyć historyczną substancję przed dalszą degradacją. Foto: mat. pras.

Remont nie ograniczy się jednak tylko do estetyki. Robotnicy wymienią wszystkie 365 okien oraz poszycie dachu wraz z termoizolacją. Kluczowym etapem będzie wykonanie nowoczesnej hydroizolacji w podziemnych kondygnacjach. Osuszenie murów i zabezpieczenie ich przed wilgocią pozwoli na stworzenie bezpiecznych warunków w magazynach, gdzie spoczywają tysiące eksponatów.

Muzeum zaprasza mimo remontu

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników kultury: instytucja nie planuje całkowitego zamknięcia na czas robót. Dyrekcja muzeum zaznacza, że harmonogram prac został ułożony tak, aby zwiedzający mogli nadal korzystać z oferty wystawienniczej i edukacyjnej. Choć niektóre sale mogą być okresowo niedostępne, zespół dokłada starań, by utrudnienia były jak najmniej odczuwalne.

Robotnicy wymienią wszystkie 365 okien oraz poszycie dachu wraz z termoizolacją.

Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w lutym tego roku. Za ich realizację odpowiada firma Renewal Art, a nadzór nad całością sprawuje inwestor zastępczy.

Powrót do świetności w 2028 roku

Zakończenie wszystkich etapów inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2028 roku. Po finałowej renowacji gmach zyska także nowoczesną iluminację, która podkreśli jego architekturę po zmroku.

Dzięki tym zmianom Muzeum Etnograficzne ma szansę stać się jedną z wizytówek odnawiającej się okolicy ulic Mazowieckiej i Kredytowej, dołączając do grona piękniejących warszawskich zabytków.