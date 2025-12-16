Usiłowanie zabójstwa na Mokotowie. 37-latek zatrzymany

W wyniku intensywnych i skoordynowanych działań funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa II oraz Komendy Stołecznej Policji doszło do szybkiego zatrzymania 37-letniego mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa.



Do brutalnego ataku doszło 9 grudnia br. w jednym z lokali przy ul. Dąbrowskiego na warszawskim Mokotowie. Sprawca został zatrzymany zaledwie kilka godzin po zdarzeniu.

Brutalny atak nożem w lokalu na Mokotowie

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, pomiędzy 46-letnim mężczyzną a 37-latkiem doszło do sprzeczki, która szybko przerodziła się w agresję. W pewnym momencie młodszy z mężczyzn zaatakował pokrzywdzonego nożem, zadając mu kilka ciosów. Po dokonaniu ataku sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Na miejsce natychmiast skierowano patrole Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Poszkodowany 46-latek otrzymał niezbędną pomoc medyczną i został przewieziony do szpitala.

Szybka reakcja policji i zatrzymanie podejrzanego

Policjanci niezwłocznie rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Do sprawy włączyli się funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz policjanci Komendy Stołecznej Policji. Dzięki analizie zgromadzonych dowodów i informacji, kilka godzin po zdarzeniu funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu dotarli do mieszkania, w którym przebywał podejrzany.