Życie Warszawy

Usiłowanie zabójstwa na Mokotowie. 37-latek zatrzymany

Publikacja: 16.12.2025 10:30

Mokotowscy policjanci zatrzymali podejrzanego o atak z użyciem noża 37-letniego mężczyznę

Foto: mat. pras.

M.B.
W wyniku intensywnych i skoordynowanych działań funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa II oraz Komendy Stołecznej Policji doszło do szybkiego zatrzymania 37-letniego mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa.

Do brutalnego ataku doszło 9 grudnia br. w jednym z lokali przy ul. Dąbrowskiego na warszawskim Mokotowie. Sprawca został zatrzymany zaledwie kilka godzin po zdarzeniu.

Brutalny atak nożem w lokalu na Mokotowie

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, pomiędzy 46-letnim mężczyzną a 37-latkiem doszło do sprzeczki, która szybko przerodziła się w agresję. W pewnym momencie młodszy z mężczyzn zaatakował pokrzywdzonego nożem, zadając mu kilka ciosów. Po dokonaniu ataku sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Na miejsce natychmiast skierowano patrole Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Poszkodowany 46-latek otrzymał niezbędną pomoc medyczną i został przewieziony do szpitala.

Szybka reakcja policji i zatrzymanie podejrzanego

Policjanci niezwłocznie rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Do sprawy włączyli się funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz policjanci Komendy Stołecznej Policji. Dzięki analizie zgromadzonych dowodów i informacji, kilka godzin po zdarzeniu funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu dotarli do mieszkania, w którym przebywał podejrzany.

37-latek został zatrzymany, a podczas przeszukania lokalu policjanci zabezpieczyli nóż, którym – według ustaleń – posłużył się sprawca ataku.

Zarzut usiłowania zabójstwa i decyzja sądu

Po wykonaniu czynności procesowych oraz zabezpieczeniu materiału dowodowego zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Sąd, uwzględniając wniosek prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec 37-latka tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Postępowanie w sprawie usiłowania zabójstwa na warszawskim Mokotowie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Policja nie wyklucza dalszych czynności procesowych w tej sprawie.

