Usiłowanie zabójstwa na Mokotowie. 37-latek zatrzymany

Mokotowscy policjanci zatrzymali podejrzanego o atak z użyciem noża 37-letniego mężczyznę
Do brutalnego ataku doszło 9 grudnia br. w jednym z lokali przy ul. Dąbrowskiego na warszawskim Mokotowie. Sprawca został zatrzymany zaledwie kilka godzin po zdarzeniu.
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, pomiędzy 46-letnim mężczyzną a 37-latkiem doszło do sprzeczki, która szybko przerodziła się w agresję. W pewnym momencie młodszy z mężczyzn zaatakował pokrzywdzonego nożem, zadając mu kilka ciosów. Po dokonaniu ataku sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
Na miejsce natychmiast skierowano patrole Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Poszkodowany 46-latek otrzymał niezbędną pomoc medyczną i został przewieziony do szpitala.
Policjanci niezwłocznie rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Do sprawy włączyli się funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz policjanci Komendy Stołecznej Policji. Dzięki analizie zgromadzonych dowodów i informacji, kilka godzin po zdarzeniu funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu dotarli do mieszkania, w którym przebywał podejrzany.
37-latek został zatrzymany, a podczas przeszukania lokalu policjanci zabezpieczyli nóż, którym – według ustaleń – posłużył się sprawca ataku.
Po wykonaniu czynności procesowych oraz zabezpieczeniu materiału dowodowego zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
Sąd, uwzględniając wniosek prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec 37-latka tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Postępowanie w sprawie usiłowania zabójstwa na warszawskim Mokotowie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Policja nie wyklucza dalszych czynności procesowych w tej sprawie.