Życie Warszawy

Duża akcja CBA na Mazowszu. Zatrzymano inspektorów nadzoru budowlanego. Chodzi o łapówki

Publikacja: 09.12.2025 13:30

Funkcjonariusze CBA zatrzymali inspektorów nadzoru budowlanego / zdjęcie ilustracyjne

Funkcjonariusze CBA zatrzymali inspektorów nadzoru budowlanego / zdjęcie ilustracyjne

Foto: MOZCO Mat Szymański / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na Mazowszu osiem osób, w tym inspektorów nadzoru budowlanego, podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych. Zatrzymani usłyszeli łącznie 22 zarzuty.

O sprawie informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w komunikacie z 8 grudnia.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali inspektorów nadzoru budowlanego

Do zatrzymania, w tle którego są „korzyści majątkowe za wspieranie inwestorów budowlanych”, doszło 2 grudnia na terenie województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali osiem osób, z których trzy to osoby pełniące funkcje publiczne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Warszawskim Zachodnim. W przypadku jednego zatrzymanego konieczne okazało się wsparcie Centralnego Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Ponadto w przeszukaniach brali udział funkcjonariusze Delegatur CBA w Białymstoku, Łodzi i Gdańsku. Służby zabezpieczyły obszerny materiał dowodowy (m.in. telefony, komputery, dokumenty oraz gotówkę w kwocie 1,4 mln zł).

Inspektorzy nadzoru budowlanego podejrzani o wymuszanie łapówek

Śledztwo dotyczy korupcji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Warszawskim Zachodnim. Zatrzymani, pełniący tam funkcje publiczne, mieli przyjmować w związku ze swoimi stanowiskami korzyści majątkowe w postaci pieniędzy. Jak informuje CBA, „członkowie grupy przestępczej wymuszali łapówki na interesantach PINB, uzależniając wydanie określonych, korzystnych dla interesantów decyzji od udzielenia im korzyści majątkowych”.

Śledztwo prowadzi delegatura CBA w Warszawie, pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

