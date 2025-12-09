Duża akcja CBA na Mazowszu. Zatrzymano inspektorów nadzoru budowlanego. Chodzi o łapówki

Funkcjonariusze CBA zatrzymali inspektorów nadzoru budowlanego / zdjęcie ilustracyjne
O sprawie informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w komunikacie z 8 grudnia.
Do zatrzymania, w tle którego są „korzyści majątkowe za wspieranie inwestorów budowlanych”, doszło 2 grudnia na terenie województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali osiem osób, z których trzy to osoby pełniące funkcje publiczne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Warszawskim Zachodnim. W przypadku jednego zatrzymanego konieczne okazało się wsparcie Centralnego Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.
Ponadto w przeszukaniach brali udział funkcjonariusze Delegatur CBA w Białymstoku, Łodzi i Gdańsku. Służby zabezpieczyły obszerny materiał dowodowy (m.in. telefony, komputery, dokumenty oraz gotówkę w kwocie 1,4 mln zł).
Śledztwo dotyczy korupcji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Warszawskim Zachodnim. Zatrzymani, pełniący tam funkcje publiczne, mieli przyjmować w związku ze swoimi stanowiskami korzyści majątkowe w postaci pieniędzy. Jak informuje CBA, „członkowie grupy przestępczej wymuszali łapówki na interesantach PINB, uzależniając wydanie określonych, korzystnych dla interesantów decyzji od udzielenia im korzyści majątkowych”.
Śledztwo prowadzi delegatura CBA w Warszawie, pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.
Prokurator postawił zatrzymanym łącznie 22 zarzuty, w tym m.in. „[…] działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych, jak również prania pieniędzy. Część podejrzanych przyznała się do zarzucanych czynów i złożyła obszerne wyjaśnienia” – czytamy w komunikacie CBA.
Wobec pięciu zatrzymanych zastosowano dozór policji i poręczenie majątkowe. Natomiast trzech pozostałych – wśród których jest dwóch urzędników i jeden przedsiębiorca – decyzją sądu trafiło na trzy miesiące do aresztu.
„Sprawa ma charakter rozwojowy” – zaznacza CBA.