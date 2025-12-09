Duża akcja CBA na Mazowszu. Zatrzymano inspektorów nadzoru budowlanego. Chodzi o łapówki

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na Mazowszu osiem osób, w tym inspektorów nadzoru budowlanego, podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych. Zatrzymani usłyszeli łącznie 22 zarzuty.



O sprawie informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w komunikacie z 8 grudnia.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali inspektorów nadzoru budowlanego

Do zatrzymania, w tle którego są „korzyści majątkowe za wspieranie inwestorów budowlanych”, doszło 2 grudnia na terenie województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali osiem osób, z których trzy to osoby pełniące funkcje publiczne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Warszawskim Zachodnim. W przypadku jednego zatrzymanego konieczne okazało się wsparcie Centralnego Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Ponadto w przeszukaniach brali udział funkcjonariusze Delegatur CBA w Białymstoku, Łodzi i Gdańsku. Służby zabezpieczyły obszerny materiał dowodowy (m.in. telefony, komputery, dokumenty oraz gotówkę w kwocie 1,4 mln zł).

Inspektorzy nadzoru budowlanego podejrzani o wymuszanie łapówek

Śledztwo dotyczy korupcji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Warszawskim Zachodnim. Zatrzymani, pełniący tam funkcje publiczne, mieli przyjmować w związku ze swoimi stanowiskami korzyści majątkowe w postaci pieniędzy. Jak informuje CBA, „członkowie grupy przestępczej wymuszali łapówki na interesantach PINB, uzależniając wydanie określonych, korzystnych dla interesantów decyzji od udzielenia im korzyści majątkowych”.