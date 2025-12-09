Kierowcy przewozu w kajdanki. Patologia w branży taxi w Warszawie. Przejazdy podwyższonego ryzyka

Stołeczni policjanci w ciągu kilku listopadowych dni przeprowadzili 216 kontroli pojazdów w ramach akcji pn. "Bezpieczne przewozy”
Warszawa to miasto, w którym usługi przewozu osób, zarówno tradycyjne taksówki, jak i przejazdy na aplikację stanowią kluczowy element codziennego funkcjonowania. W ostatnich latach, pomimo zaostrzenia przepisów mających na celu uregulowanie rynku (tzw. Lex Uber/Bolt), narasta zaniepokojenie dotyczące bezpieczeństwa pasażerów oraz rzetelności kierowców. Ostatnia akcja służb dowodzi, że to zaniepokojenie jest w pełni uzasadnione.
Kontrole przeprowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, we współpracy ze Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego (ITD), skupiły się na przewoźnikach świadczących usługi w stolicy.
Działania, miały na celu weryfikację uprawnień, stanu trzeźwości oraz legalności dokumentów osób zarobkowo przewożących pasażerów. Łącznie skontrolowano 216 pojazdów, a rezultaty okazały się wstrząsające. Na kierujących nałożono w sumie 102 mandaty karne na łączną kwotę 25 tys. zł, a do sądu skierowano 9 wniosków o ukaranie.
Najbardziej niepokojące wyniki kontroli dotyczą naruszeń, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Jak wynika z komunikatu KSP, wśród skontrolowanych kierowców ujawniono aż 14 osób, które prowadziły pojazdy w stanie nietrzeźwości, a kolejne 3 znajdowały się pod wpływem środków odurzających. Ten element stanowi najpoważniejsze ryzyko, ponieważ w przypadku wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę, konsekwencje dla pasażera mogą być tragiczne.
Dodatkowo, służby wykryły masowe ignorowanie podstawowych wymogów kwalifikacyjnych do zawodu. Ujawniono, że 17 osób w ogóle nie posiadało wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a 3 osoby posiadały aktywny sądowy zakaz prowadzenia.
Oznacza to, że osoby te nie powinny w ogóle siadać za kierownicą, a tym bardziej świadczyć komercyjnych usług transportowych, co budzi fundamentalne pytania o proces weryfikacji w firmach pośredniczących w przewozach.
Skala nieprawidłowości wykraczała poza proste wykroczenia drogowe, wkraczając w obszar przestępstw kryminalnych. W trakcie działań policjanci zatrzymali 5 kierujących, którzy posługiwali się sfałszowanym prawem jazdy. Fałszowanie dokumentów to poważny sygnał ostrzegawczy dla pasażerów, ponieważ świadczy o determinacji niektórych osób do omijania rygorystycznych kontroli weryfikacyjnych, w tym zaświadczeń o niekaralności, wymaganych od kierowców zawodowych.
Potwierdzeniem głębszych problemów jest fakt, że wśród skontrolowanych ujawniono także 2 osoby, które były poszukiwane przez organy ścigania, a 4 kierujących przebywało na terytorium Polski nielegalnie. Wykrycie osób poszukiwanych i fałszerzy w branży przewozowej stawia pasażerów w obliczu ryzyka związanego z napaściami, molestowaniem seksualnym oraz innymi incydentami kryminalnymi, o których doniesienia regularnie pojawiają się w mediach.
Niezależnie od bezpośredniego zagrożenia dla życia, ujawnione nieprawidłowości mają poważne konsekwencje prawne. W kontekście szerszych nieprawidłowości w branży, brak wymaganej polskiej licencji taxi, brak odpowiednich badań psychotechnicznych czy posługiwanie się niesprawnym technicznie pojazdem (w akcji zatrzymano 54 dowody rejestracyjne) generuje problemy w przypadku kolizji lub wypadku.
Kierowcy działający poza prawem mogą nie posiadać wymaganego ubezpieczenia dla zarobkowego przewozu osób, co oznacza, że w razie nieszczęścia, pasażerowie mogą mieć ogromne trudności z uzyskaniem odszkodowania.
Wyniki policyjnej akcji dobitnie pokazują, że choć zaostrzenie przepisów miało poprawić sytuację, są one nagminnie łamane, a weryfikacja przez firmy pośredniczące jest nieskuteczna lub ignorowana. W obliczu tego zjawiska pasażerowie muszą zachować szczególną ostrożność.