Życie Warszawy

Kierowcy przewozu w kajdanki. Patologia w branży taxi w Warszawie. Przejazdy podwyższonego ryzyka

Publikacja: 09.12.2025 11:30

Stołeczni policjanci w ciągu kilku listopadowych dni przeprowadzili 216 kontroli pojazdów w ramach akcji pn. "Bezpieczne przewozy”

Foto: Policja

Kacper Komaiszko
Kryzys bezpieczeństwa w branży przewozu osób w Warszawie trwa. Przeprowadzone w listopadzie policyjne kontrole ujawniły alarmującą skalę łamania prawa – w zaledwie kilku dni nałożono ponad sto mandatów, zatrzymano kierowców pod wpływem środków odurzających oraz tych posługujących się fałszywymi dokumentami.

Warszawa to miasto, w którym usługi przewozu osób, zarówno tradycyjne taksówki, jak i przejazdy na aplikację stanowią kluczowy element codziennego funkcjonowania. W ostatnich latach, pomimo zaostrzenia przepisów mających na celu uregulowanie rynku (tzw. Lex Uber/Bolt), narasta zaniepokojenie dotyczące bezpieczeństwa pasażerów oraz rzetelności kierowców. Ostatnia akcja służb dowodzi, że to zaniepokojenie jest w pełni uzasadnione.

Kryzys zaufania na warszawskich drogach

Kontrole przeprowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, we współpracy ze Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego (ITD), skupiły się na przewoźnikach świadczących usługi w stolicy.

Działania, miały na celu weryfikację uprawnień, stanu trzeźwości oraz legalności dokumentów osób zarobkowo przewożących pasażerów. Łącznie skontrolowano 216 pojazdów, a rezultaty okazały się wstrząsające. Na kierujących nałożono w sumie 102 mandaty karne na łączną kwotę 25 tys. zł, a do sądu skierowano 9 wniosków o ukaranie.

Policyjna akcja „Bezpieczne Przewozy”. Wstrząsające wyniki kontroli

Najbardziej niepokojące wyniki kontroli dotyczą naruszeń, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Jak wynika z komunikatu KSP, wśród skontrolowanych kierowców ujawniono aż 14 osób, które prowadziły pojazdy w stanie nietrzeźwości, a kolejne 3 znajdowały się pod wpływem środków odurzających. Ten element stanowi najpoważniejsze ryzyko, ponieważ w przypadku wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę, konsekwencje dla pasażera mogą być tragiczne.

Dodatkowo, służby wykryły masowe ignorowanie podstawowych wymogów kwalifikacyjnych do zawodu. Ujawniono, że 17 osób w ogóle nie posiadało wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a 3 osoby posiadały aktywny sądowy zakaz prowadzenia.

Oznacza to, że osoby te nie powinny w ogóle siadać za kierownicą, a tym bardziej świadczyć komercyjnych usług transportowych, co budzi fundamentalne pytania o proces weryfikacji w firmach pośredniczących w przewozach.

Wśród skontrolowanych osób, aż 17 nie posiadało uprawnień do kierowania

Foto: Policja

Epidemia fałszerstw i ryzyko przestępstw

Skala nieprawidłowości wykraczała poza proste wykroczenia drogowe, wkraczając w obszar przestępstw kryminalnych. W trakcie działań policjanci zatrzymali 5 kierujących, którzy posługiwali się sfałszowanym prawem jazdy. Fałszowanie dokumentów to poważny sygnał ostrzegawczy dla pasażerów, ponieważ świadczy o determinacji niektórych osób do omijania rygorystycznych kontroli weryfikacyjnych, w tym zaświadczeń o niekaralności, wymaganych od kierowców zawodowych.

Potwierdzeniem głębszych problemów jest fakt, że wśród skontrolowanych ujawniono także 2 osoby, które były poszukiwane przez organy ścigania, a 4 kierujących przebywało na terytorium Polski nielegalnie. Wykrycie osób poszukiwanych i fałszerzy w branży przewozowej stawia pasażerów w obliczu ryzyka związanego z napaściami, molestowaniem seksualnym oraz innymi incydentami kryminalnymi, o których doniesienia regularnie pojawiają się w mediach.

Ukraińcy zatrzymani po wyłudzeniu niemal 105 tys. zł
bezpieczeństwo
Ukraińcy zatrzymani po wyłudzeniu niemal 105 tys. zł

Prawne konsekwencje niekompetencji i oszustw

Niezależnie od bezpośredniego zagrożenia dla życia, ujawnione nieprawidłowości mają poważne konsekwencje prawne. W kontekście szerszych nieprawidłowości w branży, brak wymaganej polskiej licencji taxi, brak odpowiednich badań psychotechnicznych czy posługiwanie się niesprawnym technicznie pojazdem (w akcji zatrzymano 54 dowody rejestracyjne) generuje problemy w przypadku kolizji lub wypadku.

Kierowcy działający poza prawem mogą nie posiadać wymaganego ubezpieczenia dla zarobkowego przewozu osób, co oznacza, że w razie nieszczęścia, pasażerowie mogą mieć ogromne trudności z uzyskaniem odszkodowania.

Wyniki policyjnej akcji dobitnie pokazują, że choć zaostrzenie przepisów miało poprawić sytuację, są one nagminnie łamane, a weryfikacja przez firmy pośredniczące jest nieskuteczna lub ignorowana. W obliczu tego zjawiska pasażerowie muszą zachować szczególną ostrożność.

Źródło: zyciewarszawy.pl

