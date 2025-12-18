0.1°C
Życie Warszawy

200 mln zł na rozbudowę kanalizacji w Warszawie. Gigantyczne dofinansowanie dla MPWiK

Publikacja: 18.12.2025 09:17

Lwia część zaplanowanych prac zostanie przeprowadzona na terenie Białołęki oraz Wawra

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Wodociągi Warszawskie pozyskały wsparcie z funduszy UE na rozbudowę kanalizacji. Inwestycje obejmą głównie Białołękę i Wawer, a nowoczesna infrastruktura do 2027 roku połączy z systemem ponad 1,3 tys. posesji oraz usprawni przesył ścieków.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sfinalizowało właśnie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która otwiera drogę do realizacji szeroko zakrojonego planu inwestycyjnego. Dzięki wsparciu płynącemu z programów europejskich stolica rozbuduje sieć w dzielnicach o największym deficycie infrastrukturalnym oraz wzmocni strategiczne obiekty odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarne milionów mieszkańców. To kontynuacja trwającego od ponad dwóch dekad projektu, która zmienia oblicze warszawskiej gospodarki wodno-ściekowej.

Finansowy fundament dla czystego miasta

Podpisana właśnie umowa dotyczy dofinansowania 22 precyzyjnie wybranych zadań, których łączny koszt brutto szacuje się na niemal 194,5 mln zł. Kwota pozyskana przez MPWiK to 111 432 000 zł, stanowiące istotne wsparcie dla budżetu miasta. Środki pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, znanego szerzej jako FEnIKS. Inwestycja wpisuje się w priorytetowe działania na rzecz energetyki i środowiska. Co istotne dla płynności finansowej warszawskiej spółki, unijne pieniądze wesprą nie tylko projekty planowane do realizacji do końca 2027 roku, ale pozwolą także na refinansowanie zadań, które zostały już pomyślnie ukończone. Dzięki temu MPWiK zyskuje możliwość występowania o wypłatę dotacji wstecznych.

Priorytet dla Białołęki i Wawra

Największym beneficjentem nowych środków będą mieszkańcy tych części Warszawy, które w ostatnich latach rozwijają się najszybciej, a jednocześnie wciąż borykają się z największymi potrzebami w zakresie dostępu do miejskiej sieci. Lwia część zaplanowanych prac zostanie przeprowadzona na terenie Białołęki oraz Wawra. To właśnie tam skala inwestycji będzie najbardziej odczuwalna dla mieszkańców, którzy od lat czekali na odejście od przydomowych szamb na rzecz nowoczesnego i bezpiecznego systemu kanalizacji. Plan nie ogranicza się jednak wyłącznie do tych dwóch obszarów.

Inżynierowie MPWiK pojawią się również na Mokotowie, Targówku i w Wilanowie, realizując zadania sieciowe mające na celu uzupełnienie brakujących ogniw w systemie odbioru nieczystości. Projekt zakłada budowę 8,7 km zupełnie nowych odcinków sieci oraz gruntowną modernizację ponad 3,5 km istniejącej już infrastruktury, która wymagała odświeżenia technologicznego.

Nowe przyłącza i komfort mieszkańców

Statystyki wskazują, że dzięki realizacji tego etapu inwestycji możliwość podłączenia do miejskiej kanalizacji uzyska aż 1 316 posesji. To ogromna zmiana, która przekłada się nie tylko na wygodę codziennego funkcjonowania, ale również na wzrost wartości nieruchomości i, co najważniejsze, na ochronę środowiska naturalnego. Każde nowe przyłącze to mniejsze ryzyko niekontrolowanych wycieków do wód gruntowych i większa pewność, że ścieki trafią bezpośrednio do nowoczesnych oczyszczalni, gdzie zostaną poddane rygorystycznym procesom technologicznym.

Kręgosłup systemu czyli strategiczny przesył pod Wisłą

Inwestycje MPWiK to także potężne obiekty o znaczeniu strategicznym. Część pozyskanych środków zostanie zainwestowana w infrastrukturę kluczową dla sprawnego działania układu kanalizacyjnego, w tym w budowę kolektorów łączących obiekty przesyłowe pod dnem Wisły ze Stacjami Pomp Kanałowych „Żerań” oraz „Nowodwory”.

To skomplikowane technicznie zadania, które mają na celu usprawnienie transportu ścieków z lewobrzeżnej części miasta do oczyszczalni. Równocześnie zaplanowano modernizację kolektora odpowiedzialnego za przesył ścieków bezpośrednio do stacji na Żeraniu. Takie działania pozwolą na znacznie bardziej równomierne rozłożenie przepływów w całym systemie, co jest kluczowe w obliczu gwałtownych zjawisk pogodowych oraz planowanej rozbudowy kolejnych osiedli mieszkaniowych. Odciążenie starych magistral i budowa nowych połączeń ma zapewnić gwarancję, że warszawski system kanalizacyjny pozostanie wydolny przez kolejne dekady.

Źródło: zyciewarszawy.pl

