Obrońcy praw zwierząt od rana protestowali pod Sejmem. Znamy wynik głosowania ws. ustawy łańcuchowej

• Przeciw odrzuceniu weta: 192 posłów

• Wstrzymało się: 0 posłów

• Wymagana większość (3/5): 263 głosy (przy tej liczbie obecnych)

• Wynik: Do przełamania weta zabrakło 17 głosów.

Oznacza to, że nowelizacja ustawy w dotychczasowym kształcie (zakładająca m.in. sztywne normy wielkości kojców od 10 do 30 m2) ostatecznie upadła. Decydująca okazała się postawa posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, którzy niemal w całości opowiedzieli się po stronie prezydenta, blokując dalsze procedowanie sejmowego projektu.

Warszawa w obronie czworonogów

Podczas gdy wewnątrz Sejmu trwała walka na argumenty, na ulicach Warszawy toczyły się głośne protesty. Dzisiejsza manifestacja, która rozpoczęła się w samo południe, była bezpośrednią odpowiedzią na apel Marszałka Czarzastego. Polityk ten w ostatnich dniach nie krył swojego poparcia dla strony społecznej, wzywając mieszkańców stolicy do wyrażenia głośnego sprzeciwu wobec weta. Przed Sejmem zgromadził się tłum aktywistów i zwykłych obywateli, dla których los zwierząt jest sprawą priorytetową. Na transparentach dominowały hasła o zerwaniu łańcuchów i cierpieniu, którego nie da się uargumentować w sposób racjonalny.

Dzisiejsze wydarzenia były kulminacją serii protestów, które rozpoczęły się już w minioną niedzielę czternastego grudnia. Wówczas to wielki marsz dla zwierząt przeszedł sprzed gmachu parlamentu pod Pałac Prezydencki, niosąc jasny komunikat do głowy państwa.