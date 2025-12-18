„Wykorzystują tłok i nieuwagę”. Jak nie dać się okraść przy świątecznych zakupach? Policja ostrzega przed złodziejami

Okres przedświąteczny, to czas wzmożonego ruchu w centrach handlowych
Grudniowa Warszawa tętni życiem bardziej niż w jakimkolwiek innym punkcie roku. Rozświetlone jarmarki, wypełnione po brzegi centra handlowe i tłoczne składy komunikacji miejskiej tworzą niepowtarzalną atmosferę oczekiwania na Boże Narodzenie. Niestety, ta sama magiczna aura staje się idealnym środowiskiem pracy dla osób, które zamiast prezentów szukają okazji do kradzieży. Stołeczni policjanci nie mają złudzeń: pośpiech, roztargnienie i ręce zajęte torbami to zaproszenie dla przestępców, którzy w ferworze naszych przygotowań widzą jedynie szansę na szybki zysk.
Przestępcy działający w miejscach publicznych to rzadko samotni amatorzy, a znacznie częściej dobrze zorganizowane grupy, które dopracowały swoje techniki do perfekcji. Największym sprzymierzeńcem kieszonkowca są smartfony. Osoba idąca przez tłum ze wzrokiem w ekranie traci świadomość tego, co dzieje się w jej bezpośrednim otoczeniu, co złodzieje wykorzystują bezlitośnie.
Często stosowaną metodą jest tak zwany sztuczny tłok. W wąskich przejściach, przy wejściach do metra czy na schodach ruchomych, grupa przestępców aranżuje sytuację, w której ofiara zostaje lekko potrącona lub osaczona przez napierających ludzi. W ułamku sekundy, gdy nasza uwaga skupia się na zachowaniu równowagi lub irytacji spowodowanej ściskiem, sprawna dłoń sięga po portfel ukryty w łatwo dostępnym miejscu.
Aby uniknąć przykrego rozczarowania przy kasie, warto zrewidować swoje nawyki dotyczące noszenia wartościowych przedmiotów. Policja przypomina o fundamentalnej zasadzie ograniczonego zaufania do własnych kieszeni. Dokumenty, karty płatnicze i gotówka powinny znajdować się wyłącznie w wewnętrznych, zapinanych przegrodach odzieży, najlepiej na wysokości klatki piersiowej. Tylne kieszenie spodni czy otwarte komory torebek to najprostsza droga do utraty mienia. Istotnym błędem, który często powtarzamy w ferworze zakupów, jest traktowanie wózka sklepowego jak bezpiecznego schowka.
Pozostawienie w nim torebki nawet na kilka sekund, gdy sięgamy po produkt z górnej półki, daje sprawcy wystarczający margines czasu na działanie. Równie ważne jest rozważne zarządzanie zawartością portfela. Przechowywanie wszystkich kart i dokumentów w jednym miejscu sprawia, że w przypadku kradzieży tracimy nie tylko pieniądze, ale też tożsamość, co wiąże się z koniecznością długotrwałego blokowania kont i wizyt w urzędach.
Nasza czujność nie powinna kończyć się wraz z wyjściem z galerii handlowej. Parkingi pod wielkimi sklepami to miejsca, gdzie złodzieje często obserwują swoje ofiary. Pozostawienie drogich prezentów, elektroniki czy markowych ubrań na tylnym siedzeniu samochodu jest prostym sygnałem dla włamywacza.
Policjanci zalecają stosowanie zasady czystej szyby, która polega na chowaniu wszelkich zakupów do bagażnika. Puste wnętrze pojazdu powinno sugerować, że w środku nie znajduje się nic, co byłoby warte włamania.
Współczesne przygotowania do świąt w dużej mierze przeniosły się do sieci, co generuje zupełnie nowy rodzaj zagrożeń. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że cyberprzestępcy doskonale wiedzą, jak bardzo zależy nam na znalezieniu wymarzonych prezentów w atrakcyjnych cenach. Podejrzanie tanie oferty, które znacznie odbiegają od rynkowych standardów, powinny być pierwszym sygnałem alarmowym.
Przed dokonaniem płatności należy zawsze zweryfikować wiarygodność sklepu internetowego, sprawdzając jego historię, opinie innych klientów oraz to, czy strona posiada bezpieczne połączenie szyfrowane. Korzystanie wyłącznie z zaufanych platform płatniczych i unikanie klikania w nieznane linki przesyłane w wiadomościach to absolutne minimum, które może uchronić nasze oszczędności przed wyczyszczeniem konta.