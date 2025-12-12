Oszukiwał „na BLIK”, wpadł w mig. Policja aresztowała 17-latka z Ukrainy

Nastolatek został zauważony przy jednym z bemowskich bankomatów, do którego wielokrotnie podchodził, nerwowo rozglądając się dookoła. Podczas kontroli mundurowi znaleźli przy nim ponad 8 tysięcy złotych, 500 euro oraz telefon komórkowy.
Przed południem funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego podjęli interwencję wobec młodego mężczyzny, który mógł wypłacać gotówkę za pomocą nielegalnie pozyskanych kodów BLIK. Według posiadanych informacji nastolatek wprowadzał swoje ofiary w błąd co do tożsamości, a następnie przejmował od nich kody umożliwiające dostęp do środków na ich kontach.
Po zatrzymaniu 17-latek trafił do policyjnego aresztu. Policjanci zabezpieczyli znalezioną przy nim gotówkę oraz urządzenie mobilne, które mogło służyć do popełniania przestępstw.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu oszustwa. Decyzją organów ścigania został objęty policyjnym dozorem. Za popełnienie tego rodzaju przestępstwa grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.
Warszawska policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach internetowych. Oszuści coraz częściej podszywają się pod znajomych, przejmują konta w mediach społecznościowych i proszą o szybkie udostępnienie kodu BLIK. Jak przypominają funkcjonariusze – transakcji dokonanych za pomocą kodu BLIK nie można cofnąć, dlatego warto zachować szczególną czujność.
Oszustwa metodą „na BLIK” stają się coraz bardziej powszechne, dlatego świadomość zagrożeń i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą uchronić przed utratą pieniędzy.