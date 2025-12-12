7.1°C
Życie Warszawy

Oszukiwał „na BLIK”, wpadł w mig. Policja aresztowała 17-latka z Ukrainy

Publikacja: 12.12.2025 15:15

Foto: mat. pras.

M.B.
Policjanci z Bemowa zatrzymali 17-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w oszustwach finansowych z wykorzystaniem kodów BLIK.

Nastolatek został zauważony przy jednym z bemowskich bankomatów, do którego wielokrotnie podchodził, nerwowo rozglądając się dookoła. Podczas kontroli mundurowi znaleźli przy nim ponad 8 tysięcy złotych, 500 euro oraz telefon komórkowy.

Nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów

Przed południem funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego podjęli interwencję wobec młodego mężczyzny, który mógł wypłacać gotówkę za pomocą nielegalnie pozyskanych kodów BLIK. Według posiadanych informacji nastolatek wprowadzał swoje ofiary w błąd co do tożsamości, a następnie przejmował od nich kody umożliwiające dostęp do środków na ich kontach.

Po zatrzymaniu 17-latek trafił do policyjnego aresztu. Policjanci zabezpieczyli znalezioną przy nim gotówkę oraz urządzenie mobilne, które mogło służyć do popełniania przestępstw.

Zarzuty i grożąca kara

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu oszustwa. Decyzją organów ścigania został objęty policyjnym dozorem. Za popełnienie tego rodzaju przestępstwa grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

Ostrzeżenie policji: uważaj na oszustwa „na BLIK”

Warszawska policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach internetowych. Oszuści coraz częściej podszywają się pod znajomych, przejmują konta w mediach społecznościowych i proszą o szybkie udostępnienie kodu BLIK. Jak przypominają funkcjonariusze – transakcji dokonanych za pomocą kodu BLIK nie można cofnąć, dlatego warto zachować szczególną czujność.

Jak chronić się przed oszustwami BLIK?

  • Należy zabezpieczyć konto w mediach społecznościowych, korzystać z dwuskładnikowego uwierzytelniania i pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z serwisu.
  • Nie podawać kodu BLIK bez weryfikacji nadawcy – wystarczy zadzwonić do znajomego i upewnić się, że to rzeczywiście on prosi o pomoc.
  • Sprawdzić dane transakcji przed zatwierdzeniem w aplikacji banku, zwłaszcza lokalizację wypłaty.

Oszustwa metodą „na BLIK” stają się coraz bardziej powszechne, dlatego świadomość zagrożeń i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą uchronić przed utratą pieniędzy.

