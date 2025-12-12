Oszukiwał „na BLIK”, wpadł w mig. Policja aresztowała 17-latka z Ukrainy

Policjanci z Bemowa zatrzymali 17-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w oszustwach finansowych z wykorzystaniem kodów BLIK.



Nastolatek został zauważony przy jednym z bemowskich bankomatów, do którego wielokrotnie podchodził, nerwowo rozglądając się dookoła. Podczas kontroli mundurowi znaleźli przy nim ponad 8 tysięcy złotych, 500 euro oraz telefon komórkowy.

Nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów

Przed południem funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego podjęli interwencję wobec młodego mężczyzny, który mógł wypłacać gotówkę za pomocą nielegalnie pozyskanych kodów BLIK. Według posiadanych informacji nastolatek wprowadzał swoje ofiary w błąd co do tożsamości, a następnie przejmował od nich kody umożliwiające dostęp do środków na ich kontach.

Po zatrzymaniu 17-latek trafił do policyjnego aresztu. Policjanci zabezpieczyli znalezioną przy nim gotówkę oraz urządzenie mobilne, które mogło służyć do popełniania przestępstw.

Zarzuty i grożąca kara

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu oszustwa. Decyzją organów ścigania został objęty policyjnym dozorem. Za popełnienie tego rodzaju przestępstwa grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.