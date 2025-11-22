-1.6°C
1020.6 hPa
Życie Warszawy

Księgowy okradł warszawski teatr na ponad ćwierć miliona złotych. „Tłumaczył się problemami finansowymi”

Publikacja: 22.11.2025 16:45

Sprawa wyszła na jaw dzięki czujności dyrekcji placówki

Sprawa wyszła na jaw dzięki czujności dyrekcji placówki

Foto: Policja

Kacper Komaiszko
Dyrektor jednego z warszawskich teatrów złożył zawiadomienie w sprawie wyprowadzania pieniędzy z konta instytucji. Policjanci Mokotowa zatrzymali 52-latka, któremu grozi teraz 10 lat więzienia. Podejrzany miał tłumaczyć się problemami finansowymi.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 52-letniego księgowego, który wykorzystał swoją pozycję do systematycznego okradania warszawskiego teatru. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna, przez swoje manipulacje finansowe, spowodował straty sięgające ponad 268 tys. zł. Sprawa wyszła na jaw dzięki czujności dyrekcji placówki, a zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do mokotowskiej komendy na początku listopada.

Polecane
Mężczyzna próbował zgwałcić kobietę na przystanku na warszawskiej Białołęce
bezpieczeństwo
Próbował zgwałcić kobietę na Białołęce. Grozi mu 15 lat więzienia

Jak dyrektor teatru odkrył oszustwo?

Początek końca księgowego przyszedł wraz z rutynową kontrolą dokumentacji. Dyrektor jednego z warszawskich teatrów, analizując finanse, zauważył niepokojące nieprawidłowości w księgach. Po wstępnej weryfikacji okazało się, że brakuje znacznych kwot w porównaniu z tym, co oficjalnie księgowano i powinno znajdować się na kontach instytucji. Wówczas podjęto decyzję o zawiadomieniu organów ścigania.

Funkcjonariusze bezzwłocznie przystąpili do szczegółowej analizy wpływów i przelewów realizowanych przez pracownika odpowiedzialnego za obsługę finansową. Śledztwo wykazało celowe działanie i zaawansowane manipulowanie dokumentacją.

Dwie sprytne metody wyprowadzania funduszy

Śledczy ustalili, że 52-latek stosował skomplikowany, lecz skuteczny sposób, aby wyprowadzać pieniądze z kasy teatru. Z jednej strony, księgowy pobierał część gotówki „do ręki”, fałszując przy tym odpowiednie zapisy. Druga, bardziej zuchwała metoda, dotyczyła przelewów bankowych.

Reklama
Reklama

Mężczyzna realizował w systemie przelewy, które formalnie widniały jako płatności na rzecz kontrahentów teatru. W rzeczywistości jednak, chociaż wpisywał prawidłowe dane odbiorców, podmieniał on numery rachunków bankowych, kierując pieniądze bezpośrednio na własne konto. Stosując tę technikę, przez zaledwie kilka dni wyprowadzał spore środki finansowe z instytucji, pozostając tym samym niezauważonym przez przełożonych aż do momentu wykrycia braków.

Polecane
Cios w narkobiznes na Bemowie. Policja przejęła ponad 4,5 kg narkotyków
bezpieczeństwo
Cios w narkobiznes na Bemowie. Policja przejęła ponad 4,5 kg narkotyków

Problemy finansowe jako motyw

Zatrzymany księgowy, podczas przesłuchania w mokotowskiej komendzie, przyznał się do winy. Jak wyjaśniał, motywacją do popełnienia przestępstwa miały być problemy finansowe, w które wpadł kilka miesięcy wcześniej. To właśnie trudna sytuacja osobista pchnęła go do wykorzystania swojej wiedzy i pozycji do okradania miejsca pracy.

Prokuratura, biorąc pod uwagę skalę strat przekraczających ćwierć miliona złotych, postawiła 52-latkowi zarzut przywłaszczenia mienia znacznej wartości. Wobec podejrzanego zastosowano już środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Za popełnione przestępstwo, które godzi nie tylko w finanse, ale i w zaufanie publiczne, księgowemu grozi teraz surowa kara pozbawienia wolności do 10 lat.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zaprezentowano koncepcję na zagospodarowanie toru kolarskiego na warszawskim Grochowie
rewitalizacja

Zabytkowy tor kolarski do remontu. Proponują park i pierwszy eko-basen w Warszawie

To pełnoprawny tor przeszkód, którego elementy kojarzone są z popularnych zawodów w stylu telewizyjn
rekreacja

Ninja Park na Białołęce już otwarty. Tor przeszkód jak w telewizji

Celem konkursu jest twórcze i humorystyczne spojrzenie na Warszawę
współzawodnictwo

Czy umiemy się śmiać sami z siebie? Konkurs na żart o Warszawie

Urząd miasta przygotował budżet na 2026 rok.
budżet miasta

Nie tylko podatki i opłaty. Na czym zarabia Warszawa?

Marsz Niepodległości opisywany jest przez zagraniczne media jako największa manifestacja skrajnej pr
jak nas widzą

11 listopada oczyma zagranicy. „Nie każdy jest nazistą, ale..."

Elektrociepłownia Żerań i pozostałe stołeczne ciepłownie do 2035 roku mają już nie używać węgla
ekologia

Bez węgla do 2035 roku. Rewolucja w ogrzewaniu Warszawy

Najciekawsze lokale kulturalne stolicy. Propozycje wydarzeń na weekend
Przewodnik „Życia Warszawy”

Najciekawsze lokale kulturalne stolicy. Propozycje wydarzeń na weekend

Nadchodzi chłodny weekend w stolicy. Będzie padał śnieg
prognoza

To będzie pierwszy taki weekend w Warszawie. Kiedy spadnie śnieg?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama