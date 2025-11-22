Księgowy okradł warszawski teatr na ponad ćwierć miliona złotych. „Tłumaczył się problemami finansowymi”

Dyrektor jednego z warszawskich teatrów złożył zawiadomienie w sprawie wyprowadzania pieniędzy z konta instytucji. Policjanci Mokotowa zatrzymali 52-latka, któremu grozi teraz 10 lat więzienia. Podejrzany miał tłumaczyć się problemami finansowymi.



Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 52-letniego księgowego, który wykorzystał swoją pozycję do systematycznego okradania warszawskiego teatru. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna, przez swoje manipulacje finansowe, spowodował straty sięgające ponad 268 tys. zł. Sprawa wyszła na jaw dzięki czujności dyrekcji placówki, a zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do mokotowskiej komendy na początku listopada.

Reklama Reklama

Jak dyrektor teatru odkrył oszustwo?

Początek końca księgowego przyszedł wraz z rutynową kontrolą dokumentacji. Dyrektor jednego z warszawskich teatrów, analizując finanse, zauważył niepokojące nieprawidłowości w księgach. Po wstępnej weryfikacji okazało się, że brakuje znacznych kwot w porównaniu z tym, co oficjalnie księgowano i powinno znajdować się na kontach instytucji. Wówczas podjęto decyzję o zawiadomieniu organów ścigania.

Funkcjonariusze bezzwłocznie przystąpili do szczegółowej analizy wpływów i przelewów realizowanych przez pracownika odpowiedzialnego za obsługę finansową. Śledztwo wykazało celowe działanie i zaawansowane manipulowanie dokumentacją.

Dwie sprytne metody wyprowadzania funduszy

Śledczy ustalili, że 52-latek stosował skomplikowany, lecz skuteczny sposób, aby wyprowadzać pieniądze z kasy teatru. Z jednej strony, księgowy pobierał część gotówki „do ręki”, fałszując przy tym odpowiednie zapisy. Druga, bardziej zuchwała metoda, dotyczyła przelewów bankowych.