Policjanci z Wydziału Kryminalnego na warszawskim Bemowie przeprowadzili zorganizowaną akcję, która zakończyła się zatrzymaniem sześciu osób i zabezpieczeniem znacznych ilości narkotyków.



Funkcjonariusze, po szczegółowych ustaleniach operacyjnych, weszli do czterech lokali, gdzie znaleźli łącznie ponad 4,5 kg substancji odurzających, a także broń palną i amunicję. Sześcioro zatrzymanych usłyszało już zarzuty i decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Działania kryminalnych na Bemowie

Działania policjantów były rezultatem pracy operacyjnej skupionej na przestępczości narkotykowej na terenie Bemowa. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zorganizowali skoordynowane uderzenie, a o jego skuteczności świadczy ilość zabezpieczonego materiału.

Narkotyki, amunicja oraz broń w piwnicach i mieszkaniach

Podczas przeszukań mieszkań i piwnic, kryminalni odkryli ponad 4,5 kilograma różnego rodzaju narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę, mefedron i metamfetaminę. Oprócz tego znaleziono kilkadziesiąt tabletek z innymi substancjami zabronionymi oraz wagi elektroniczne, służące do porcjowania i przygotowywania narkotyków do dystrybucji.