Funkcjonariusze, po szczegółowych ustaleniach operacyjnych, weszli do czterech lokali, gdzie znaleźli łącznie ponad 4,5 kg substancji odurzających, a także broń palną i amunicję. Sześcioro zatrzymanych usłyszało już zarzuty i decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.
Działania policjantów były rezultatem pracy operacyjnej skupionej na przestępczości narkotykowej na terenie Bemowa. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zorganizowali skoordynowane uderzenie, a o jego skuteczności świadczy ilość zabezpieczonego materiału.
Podczas przeszukań mieszkań i piwnic, kryminalni odkryli ponad 4,5 kilograma różnego rodzaju narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę, mefedron i metamfetaminę. Oprócz tego znaleziono kilkadziesiąt tabletek z innymi substancjami zabronionymi oraz wagi elektroniczne, służące do porcjowania i przygotowywania narkotyków do dystrybucji.
W jednym z lokali funkcjonariusze odkryli również poszukiwaną broń palną oraz amunicję, na posiadanie której wymagane jest stosowne zezwolenie. Zabezpieczone substancje i broń trafiły do Laboratorium Kryminalistycznego w celu szczegółowych badań.
Zatrzymane osoby to trzy kobiety w wieku 28, 32 i 35 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 27, 30 i 33 lat. Po zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego, w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Dodatkowo, jedna z podejrzanych osób odpowie za nielegalne posiadanie broni i amunicji.
Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec całej szóstki środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnienie tych przestępstw grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.