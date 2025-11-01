Groził podpaleniem mieszkania i pobiciem, skończył w kajdankach. Straż Miejska interweniowała w Wilanowie

Na warszawskim Wilanowie, rutynowe działania prewencyjne Straży Miejskiej przerwała dramatyczna prośba o pomoc. Mężczyzna czuł się zagrożony, wskazany agresor eskalował konflikt, atakując funkcjonariuszy.



Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Branickiego. Funkcjonariusze z II Oddziału Terenowego prowadzili w tej okolicy standardowe działania prewencyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wilanowa. Spokój patrolowania został nagle przerwany przez zdenerwowanego mieszkańca, który zwrócił się do mundurowych z błaganiem o natychmiastową interwencję.

Awantura na ulicy Branickiego w Wilanowie

Wskazany przez zaniepokojonego i drżącego mężczyznę sprawca miał używać poważnych gróźb karalnych, które bezpośrednio dotyczyły bezpieczeństwa osobistego i majątkowego poszkodowanego. Wśród sformułowań, które padły pod adresem zgłaszającego, znalazły się m.in. groźby „pobiciem i podpaleniem mieszkania”.

W obliczu tak poważnych zarzutów funkcjonariusze Straży Miejskiej natychmiast podjęli interwencję, podchodząc do rzekomego agresora w celu wyjaśnienia zarzucanej mu sytuacji. Ten jednak, ku zaskoczeniu i niezadowoleniu strażników, zdecydowanie nie chciał z nimi rozmawiać, przyjmując postawę wysoce konfrontacyjną.