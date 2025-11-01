Groził podpaleniem mieszkania i pobiciem, skończył w kajdankach. Straż Miejska interweniowała w Wilanowie

Funkcjonariusze obezwładnili agresora
Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Branickiego. Funkcjonariusze z II Oddziału Terenowego prowadzili w tej okolicy standardowe działania prewencyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wilanowa. Spokój patrolowania został nagle przerwany przez zdenerwowanego mieszkańca, który zwrócił się do mundurowych z błaganiem o natychmiastową interwencję.
Wskazany przez zaniepokojonego i drżącego mężczyznę sprawca miał używać poważnych gróźb karalnych, które bezpośrednio dotyczyły bezpieczeństwa osobistego i majątkowego poszkodowanego. Wśród sformułowań, które padły pod adresem zgłaszającego, znalazły się m.in. groźby „pobiciem i podpaleniem mieszkania”.
W obliczu tak poważnych zarzutów funkcjonariusze Straży Miejskiej natychmiast podjęli interwencję, podchodząc do rzekomego agresora w celu wyjaśnienia zarzucanej mu sytuacji. Ten jednak, ku zaskoczeniu i niezadowoleniu strażników, zdecydowanie nie chciał z nimi rozmawiać, przyjmując postawę wysoce konfrontacyjną.
Prawdziwa eskalacja konfliktu nastąpiła w momencie, gdy strażnicy uniemożliwili mężczyźnie oddalenie się z miejsca zdarzenia. Odmowa współpracy przerodziła się błyskawicznie w agresję słowną i wulgaryzmy. Postawa mężczyzny była na tyle niepokojąca, że na miejsce wezwano dodatkowy patrol w celu wsparcia działań i próby rozładowania napięcia.
Niestety, obecność kolejnych funkcjonariuszy przyniosła efekt odwrotny do zamierzonego. Po przybyciu wsparcia, agresja mężczyzny wzrosła jeszcze bardziej, osiągając punkt kulminacyjny w postaci fizycznego ataku na strażników miejskich.
Działając w obronie własnej oraz w celu opanowania sytuacji zagrożenia, funkcjonariusze przystąpili do obezwładnienia agresora. Dzięki zdecydowanej i skoordynowanej akcji Straży Miejskiej, mężczyzna został szybko unieruchomiony i powstrzymany przed dalszymi atakami.
Ostatecznie, wobec podniesienia ręki na funkcjonariuszy publicznych oraz popełnienia przestępstwa gróźb karalnych, na miejsce wezwana została policja. Agresywny mężczyzna, już obezwładniony, został przekazany patrolowi, który przejął sprawę do dalszego prowadzenia i podjęcia stosownych czynności procesowych.