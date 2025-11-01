Brutalny atak w Żyrardowie pod Warszawą. Kopał kobietę po całym ciele. Policja publikuje rysopis sprawcy

Poszukiwany ma około 40 lat i mierzy 180 cm
Do wstrząsającego ataku doszło w podwarszawskim Żyrardowie w nocy 25 października 2025 roku, około godziny 1:00. Ofiarą padła kobieta, która wyprowadzała swojego psa przy ul. Popiełuszki. Mężczyzna, bez żadnego widocznego powodu, podbiegł do niej i zaatakował z wyjątkową brutalnością. Zdarzenie to natychmiast wywołało szerokie zaniepokojenie w lokalnej społeczności, a policja od razu rozpoczęła intensywne czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego karygodnego czynu.
Przebieg zdarzenia, zarejestrowany przez kamery monitoringu, świadczy o wyjątkowej agresji napastnika. Mężczyzna w mgnieniu oka podbiegł do niczego niespodziewającej się kobiety, szarpał ją i z dużą siłą powalił na ziemię. Następnie wielokrotnie bił i kopał bezbronną ofiarę po całym ciele. Kopnięcia były zadawane z dużą częstotliwością, a zaatakowana osoba usiłowała się bronić, zwijając się z bólu na chodniku.
Cały atak trwał niespełna dwie minuty, po czym napastnik spokojnie odszedł z miejsca zdarzenia, wskazując jeszcze na leżącą na ziemi ofiarę. Choć nagranie z monitoringu jest słabej jakości, jest ono kluczowym dowodem w sprawie i pozwoliło na dokładne określenie rysopisu sprawcy.
Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego zatrzymaniu, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie
W związku z uszkodzeniem ciała kobiety, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie prowadzą intensywne poszukiwania i apelują do mieszkańców o pomoc. Opublikowany przez służby rysopis jest bardzo szczegółowy i stanowi najważniejszą informację dla potencjalnych świadków.
Oto opracowany przez Policję rysopis podejrzewanego mężczyzny:
• Wiek: około 40 lat
• Wzrost: około 180 cm
• Budowa: normalna
• Włosy: ciemne, krótkie
• Zarost: broda
• Ubiór: ciemna kurtka do kolan z kapturem, jasne spodnie, jasne buty typu sportowego
Policjanci apelują do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości i miejsca pobytu. Skuteczność poszukiwań w dużej mierze zależy od zaangażowania i czujności mieszkańców Żyrardowa i okolic.
Wszelkie informacje można przekazywać bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie pod numerami telefonów: