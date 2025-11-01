Brutalny atak w Żyrardowie pod Warszawą. Kopał kobietę po całym ciele. Policja publikuje rysopis sprawcy

Policja z Żyrardowa pilnie poszukuje mężczyzny, który 25 października brutalnie pobił kobietę spacerującą z psem przy ul. Popiełuszki. Sprawca powalił ofiarę na ziemię i wielokrotnie ją kopał. Opublikowano rysopis, a funkcjonariusze apelują o pomoc.



Do wstrząsającego ataku doszło w podwarszawskim Żyrardowie w nocy 25 października 2025 roku, około godziny 1:00. Ofiarą padła kobieta, która wyprowadzała swojego psa przy ul. Popiełuszki. Mężczyzna, bez żadnego widocznego powodu, podbiegł do niej i zaatakował z wyjątkową brutalnością. Zdarzenie to natychmiast wywołało szerokie zaniepokojenie w lokalnej społeczności, a policja od razu rozpoczęła intensywne czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego karygodnego czynu.

Szczegóły brutalnego pobicia kobiety w Żyrardowie

Przebieg zdarzenia, zarejestrowany przez kamery monitoringu, świadczy o wyjątkowej agresji napastnika. Mężczyzna w mgnieniu oka podbiegł do niczego niespodziewającej się kobiety, szarpał ją i z dużą siłą powalił na ziemię. Następnie wielokrotnie bił i kopał bezbronną ofiarę po całym ciele. Kopnięcia były zadawane z dużą częstotliwością, a zaatakowana osoba usiłowała się bronić, zwijając się z bólu na chodniku.

Cały atak trwał niespełna dwie minuty, po czym napastnik spokojnie odszedł z miejsca zdarzenia, wskazując jeszcze na leżącą na ziemi ofiarę. Choć nagranie z monitoringu jest słabej jakości, jest ono kluczowym dowodem w sprawie i pozwoliło na dokładne określenie rysopisu sprawcy.