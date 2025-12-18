2.3°C
1027.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Awaria metra. Zadymienie w Centrum. Trzy stacje wyłączone z ruchu

Publikacja: 18.12.2025 20:00

Trzy stacje metra na linii M1 zostały zamknięte

Trzy stacje metra na linii M1 zostały zamknięte

Foto: UM Warszawa / zdjęcie ilustracyjne

Kacper Komaiszko
Zadymienie na stacji Centrum doprowadziło do ewakuacji pasażerów i utrudnień na pierwszej linii metra. Służby techniczne walczą z awarią, a pociągi kursują na skróconych trasach.

Pasażerowie dostrzegli dym na stacji metra Centrum, co natychmiast uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Jak donosi portal TVN Warszawa, strażacy niezwłocznie przystąpili do weryfikacji zgłoszenia. Ze względu na ryzyko zatrucia dymem i trudne do przewidzenia źródło zagrożenia, zapadła decyzja o całkowitej ewakuacji stacji.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano łącznie sześć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę operacyjną miasta oraz zastęp zakładowy metra. Strażacy skrupulatnie przeszukiwali tunele i zaplecze techniczne, aby zlokalizować zarzewie ognia. Na szczęście, mimo groźnie wyglądającej sytuacji, nikt nie odniósł obrażeń.

Choć pierwsze doniesienia mówiły ogólnie o zadymieniu, szczegóły techniczne rzuciły nowe światło na powód awarii. Rzeczniczka Metra Warszawskiego, Anna Bartoń wskazała bezpośrednio na awarię rozjazdu.

Utrudnienia w metrze

Zarząd Transportu wyłączył z funkcjonowania trzy stacje: Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. Ruch odbywa się obecnie jedynie na dwóch skrajnych odcinkach. Pociągi jadące z Ursynowa kończą swoją trasę na stacji Politechnika, natomiast składy jadące z Bielan docierają jedynie do Dworca Gdańskiego.

Wyłączone z ruchu stacje: Ratusz-Arsenał, Dw. Gdański, Centrum

Wyłączone z ruchu stacje: Ratusz-Arsenał, Dw. Gdański, Centrum

Foto: ZTM Warszawa

Reklama
Reklama

Komunikacja zastępcza

Miasto uruchomiło zastępczy transport naziemny. Głównym łącznikiem między odciętymi końcami linii metra stała się linia autobusowa Z, potocznie nazywana linią Za Metro. Kursuje ona na trasie łączącej Metro Politechnika z Dworcem Gdańskim, przebiegając przez najważniejsze punkty miasta, w tym przez plac Konstytucji, ulicę Marszałkowską oraz ulicę Andersa.

Dodatkowym wsparciem dla podróżnych stały się wzmocnione kursy linii tramwajowej numer 15. Zarząd Transportu Miejskiego skierował na trasę między przystankiem Marymont-Potok a placem Narutowicza dodatkowe składy, aby rozładować tłumy pasażerów szukających alternatywy dla nieczynnego metra. Służby techniczne metra przejęły już teren od strażaków i prowadzą intensywne prace naprawcze przy uszkodzonej zwrotnicy. Choć akcja ratunkowa została zakończona, przywrócenie pełnego ruchu pociągów nastąpi dopiero po zakończeniu wszelkich testów bezpieczeństwa i naprawie systemów elektrycznych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowa siedziba Ursynoteki z rekordowym otwarciem
książki

Nowa siedziba Ursynoteki z rekordowym otwarciem

Okres przedświąteczny, to czas wzmożonego ruchu w centrach handlowych
bezpieczeństwo

Policja ostrzega przed złodziejami. „Wykorzystują tłok i nieuwagę”.

W tym roku Warszawa przekazała 70 lokali służbom mundurowym
bezpieczeństwo

Nawet 3 pokoje i 70 mkw. Nowe mieszkania dla warszawskiej policji

Lwia część zaplanowanych prac zostanie przeprowadzona na terenie Białołęki oraz Wawra
inwestycje

200 milionów na rozbudowę kanalizacji. Te dzielnice zyskają

Program obejmuje również działania w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi.
zwierzę warszawskie

Ratusz zapłaci za leczenie rannych zwierząt. Ruszył przetarg na opiekę weterynatyjną

Obrońcy praw zwierząt protestowali pod siedzibą Sejmu RP w dniu głosowania nad tzw. ustawą łańcuchow
ustawa łańcuchowa

Weto prezydenta w mocy. Obrońcy praw zwierząt protestowali od rana pod Sejmem

Darmowe zawieszki od Urzędu Miasta będę rozdawane w kilku miejscach Warszawy
darmowe ozdoby

Świąteczne zawieszki w Warszawie 2025. Gdzie i kiedy je zdobyć?

W Warszawie powstanie dziewięć dzielni / zdjęcie ilustracyjne
recyrkulacja

Już w styczniu w Warszawie zaczną działać wyjątkowe miejsca. Będzie ich aż dziewięć

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama