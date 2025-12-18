Awaria metra. Zadymienie w Centrum. Trzy stacje wyłączone z ruchu

Zadymienie na stacji Centrum doprowadziło do ewakuacji pasażerów i utrudnień na pierwszej linii metra. Służby techniczne walczą z awarią, a pociągi kursują na skróconych trasach.



Pasażerowie dostrzegli dym na stacji metra Centrum, co natychmiast uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Jak donosi portal TVN Warszawa, strażacy niezwłocznie przystąpili do weryfikacji zgłoszenia. Ze względu na ryzyko zatrucia dymem i trudne do przewidzenia źródło zagrożenia, zapadła decyzja o całkowitej ewakuacji stacji.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano łącznie sześć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę operacyjną miasta oraz zastęp zakładowy metra. Strażacy skrupulatnie przeszukiwali tunele i zaplecze techniczne, aby zlokalizować zarzewie ognia. Na szczęście, mimo groźnie wyglądającej sytuacji, nikt nie odniósł obrażeń.

Choć pierwsze doniesienia mówiły ogólnie o zadymieniu, szczegóły techniczne rzuciły nowe światło na powód awarii. Rzeczniczka Metra Warszawskiego, Anna Bartoń wskazała bezpośrednio na awarię rozjazdu.

Utrudnienia w metrze

Zarząd Transportu wyłączył z funkcjonowania trzy stacje: Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. Ruch odbywa się obecnie jedynie na dwóch skrajnych odcinkach. Pociągi jadące z Ursynowa kończą swoją trasę na stacji Politechnika, natomiast składy jadące z Bielan docierają jedynie do Dworca Gdańskiego.