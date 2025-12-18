Awaria metra. Zadymienie w Centrum. Trzy stacje wyłączone z ruchu

Trzy stacje metra na linii M1 zostały zamknięte
Pasażerowie dostrzegli dym na stacji metra Centrum, co natychmiast uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Jak donosi portal TVN Warszawa, strażacy niezwłocznie przystąpili do weryfikacji zgłoszenia. Ze względu na ryzyko zatrucia dymem i trudne do przewidzenia źródło zagrożenia, zapadła decyzja o całkowitej ewakuacji stacji.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano łącznie sześć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę operacyjną miasta oraz zastęp zakładowy metra. Strażacy skrupulatnie przeszukiwali tunele i zaplecze techniczne, aby zlokalizować zarzewie ognia. Na szczęście, mimo groźnie wyglądającej sytuacji, nikt nie odniósł obrażeń.
Choć pierwsze doniesienia mówiły ogólnie o zadymieniu, szczegóły techniczne rzuciły nowe światło na powód awarii. Rzeczniczka Metra Warszawskiego, Anna Bartoń wskazała bezpośrednio na awarię rozjazdu.
Zarząd Transportu wyłączył z funkcjonowania trzy stacje: Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. Ruch odbywa się obecnie jedynie na dwóch skrajnych odcinkach. Pociągi jadące z Ursynowa kończą swoją trasę na stacji Politechnika, natomiast składy jadące z Bielan docierają jedynie do Dworca Gdańskiego.
Wyłączone z ruchu stacje: Ratusz-Arsenał, Dw. Gdański, Centrum
Miasto uruchomiło zastępczy transport naziemny. Głównym łącznikiem między odciętymi końcami linii metra stała się linia autobusowa Z, potocznie nazywana linią Za Metro. Kursuje ona na trasie łączącej Metro Politechnika z Dworcem Gdańskim, przebiegając przez najważniejsze punkty miasta, w tym przez plac Konstytucji, ulicę Marszałkowską oraz ulicę Andersa.
Dodatkowym wsparciem dla podróżnych stały się wzmocnione kursy linii tramwajowej numer 15. Zarząd Transportu Miejskiego skierował na trasę między przystankiem Marymont-Potok a placem Narutowicza dodatkowe składy, aby rozładować tłumy pasażerów szukających alternatywy dla nieczynnego metra. Służby techniczne metra przejęły już teren od strażaków i prowadzą intensywne prace naprawcze przy uszkodzonej zwrotnicy. Choć akcja ratunkowa została zakończona, przywrócenie pełnego ruchu pociągów nastąpi dopiero po zakończeniu wszelkich testów bezpieczeństwa i naprawie systemów elektrycznych.