Oszuści znów w akcji. Kryminalni odzyskali pieniądze seniorki

Skuteczna akcja policjantów z Wydziału Kryminalnego zakończyła się zatrzymaniem 46-letniego mieszkańca Krakowa, podejrzanego o oszustwo metodą „na wypadek”. Mężczyzna chwilę wcześniej odebrał od seniorki z warszawskiej Pragi Północ aż 125 tys. zł.



Dzięki czujności funkcjonariuszy, cała skradziona kwota została odzyskana. Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Jak działał oszust: Historia „wypadku Bratanka”

Oszustwo rozpoczęło się od telefonu do mieszkanki Pragi Północ. Dzwoniący, podając się za kogoś innego, poinformował seniorkę, że jej bratanek spowodował poważny wypadek i został zatrzymany.

Fałszywy pretekst: Rzekomy bratanek potrzebuje pilnie kaucji, aby uniknąć więzienia i odzyskać wolność.

Wprowadzenie w błąd: Oszust poinformował, że po gotówkę zgłosi się „mecenas".

Przekazanie pieniędzy: Seniorka, uwierzywszy w dramatyczną historię, przygotowała 125 tys. zł i wręczyła je mężczyźnie, który zgłosił się po odbiór pieniędzy.

Szybka reakcja policji uwieńczona sukcesem

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, którzy od dłuższego czasu prowadzili rozpoznanie w sprawie oszustw "na legendę", błyskawicznie wkroczyli do akcji.