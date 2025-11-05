Oszuści znów w akcji. Kryminalni odzyskali pieniądze seniorki

Dzięki czujności funkcjonariuszy, cała skradziona kwota została odzyskana. Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.
Oszustwo rozpoczęło się od telefonu do mieszkanki Pragi Północ. Dzwoniący, podając się za kogoś innego, poinformował seniorkę, że jej bratanek spowodował poważny wypadek i został zatrzymany.
Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, którzy od dłuższego czasu prowadzili rozpoznanie w sprawie oszustw "na legendę", błyskawicznie wkroczyli do akcji.
Mężczyźnie grozi surowa kara. Zgodnie z Kodeksem karnym, za oszustwo może podlegać karze pozbawienia wolności do 8 lat. Ze względu na jego kryminalną przeszłość, kara ta może ulec zwiększeniu o połowę.
Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga – Północ.
Policja przypomina, że oszuści wciąż stosują znane schematy – „na wnuczka”, „na wypadek”, „na policjanta”.
Pamiętaj! Jeśli otrzymasz podejrzany telefon: