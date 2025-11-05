9.7°C
1024.3 hPa
Życie Warszawy

Oszuści znów w akcji. Kryminalni odzyskali pieniądze seniorki

Publikacja: 05.11.2025 15:50

Oszuści znów w akcji. Kryminalni odzyskali pieniądze seniorki

Foto: policja

M.B.
Skuteczna akcja policjantów z Wydziału Kryminalnego zakończyła się zatrzymaniem 46-letniego mieszkańca Krakowa, podejrzanego o oszustwo metodą „na wypadek”. Mężczyzna chwilę wcześniej odebrał od seniorki z warszawskiej Pragi Północ aż 125 tys. zł.

Dzięki czujności funkcjonariuszy, cała skradziona kwota została odzyskana. Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Jak działał oszust: Historia „wypadku Bratanka”

Oszustwo rozpoczęło się od telefonu do mieszkanki Pragi Północ. Dzwoniący, podając się za kogoś innego, poinformował seniorkę, że jej bratanek spowodował poważny wypadek i został zatrzymany.

  • Fałszywy pretekst: Rzekomy bratanek potrzebuje pilnie kaucji, aby uniknąć więzienia i odzyskać wolność.
  • Wprowadzenie w błąd: Oszust poinformował, że po gotówkę zgłosi się „mecenas".
  • Przekazanie pieniędzy: Seniorka, uwierzywszy w dramatyczną historię, przygotowała 125 tys. zł i wręczyła je mężczyźnie, który zgłosił się po odbiór pieniędzy.

Szybka reakcja policji uwieńczona sukcesem

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, którzy od dłuższego czasu prowadzili rozpoznanie w sprawie oszustw "na legendę", błyskawicznie wkroczyli do akcji.

  • Zatrzymanie „odbieraka”: Chwilę po odebraniu pieniędzy, 46-letni mężczyzna – mieszkaniec Krakowa – został zatrzymany przez policjantów.
  • Odzyskanie kwoty: Przy „odbieraku" zabezpieczono pełną kwotę 125 tys. zł, którą utraciła oszukana kobieta.
  • Areszt i Zarzuty: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu oszustwa. Na wniosek prokuratury, sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Reklama
Reklama

Jak kara grozi oszustowi?

Mężczyźnie grozi surowa kara. Zgodnie z Kodeksem karnym, za oszustwo może podlegać karze pozbawienia wolności do 8 lat. Ze względu na jego kryminalną przeszłość, kara ta może ulec zwiększeniu o połowę.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga – Północ.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

Policja przypomina, że oszuści wciąż stosują znane schematy – „na wnuczka”, „na wypadek”, „na policjanta”.

Pamiętaj! Jeśli otrzymasz podejrzany telefon:

  1. Zakończ rozmowę natychmiast: Nie ulegaj presji czasu ani próbom zastraszania.
  2. Zweryfikuj informację: Samodzielnie skontaktuj się z rodziną, o której mowa w rozmowie.
  3. Zadzwoń na policję: W razie wątpliwości, zadzwoń pod numer alarmowy 112.
  4. Nigdy nie przekazuj pieniędzy: Żadna instytucja (policja, prokuratura, bank) nie prosi o przekazanie gotówki nieznajomym ani przelanie środków na „bezpieczne konta".
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Cios w narkobiznes na Bemowie. Policja przejęła ponad 4,5 kg narkotyków
bezpieczeństwo

Cios w narkobiznes na Bemowie. Policja przejęła ponad 4,5 kg narkotyków

Warszawa rozda kwiaty w najbliższy piątek
flora stołeczna

Przygarnij kwiatka w Warszawie. Popularna akcja z nową datą

Udostępnione dopiero co przejście dla pieszych na wysokości ulicy Złotej przełamuje barierę jaką prz
przebudowa

Nowe Centrum Warszawy nabiera kształtu. Ruszyło przejście przez Marszałkowską

Nowe konie wspomogą w służbie stołecznych policjantów
służby

Nowi „funkcjonariusze” w Warszawie. Po co policji Ribon-Ta i S-Rubin?

Wydane przez wojewodę rozporządzenie zakazuje nie tylko odpalania, ale nawet posiadania rac i innej
Marsz Niepodległości 2025

Znów gorąco przed 11 listopada w Warszawie. Demonstracja pod znakiem zakazów i napięć

System jest nowoczesną infrastrukturą satelitarną opracowaną przez amerykańską firmę SpaceX
obrona cywilna

Internet od Elona Muska pojawi się w szkołach i urzędach?

Obecny posiadacz dzieł nie miał zamiaru zwrócić ich prawowitym właścicielom
bezpieczeństwo

Dzieła Kossaka i Karpińskiego za kilkaset tysięcy złotych odzyskane

Pułapki lepowe nie działają selektywnie, dlatego stanowią zagrożenie także dla zwierząt objętych och
zwierzę warszawskie

Pułapki lepowe – śmiertelne zagrożenie dla ptaków

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama