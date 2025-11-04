8.1°C
1025.9 hPa
Życie Warszawy

Policjanci odzyskali 12 skradzionych obrazów. Dzieła Kossaka i Karpińskiego warte kilkaset tysięcy złotych!

Publikacja: 04.11.2025 17:45

Obecny posiadacz dzieł nie miał zamiaru zwrócić ich prawowitym właścicielom

Obecny posiadacz dzieł nie miał zamiaru zwrócić ich prawowitym właścicielom

Foto: policja

M.B.
Mokotowscy funkcjonariusze osiągnęli spektakularny sukces w walce z przestępczością przeciwko mieniu. Dzięki skutecznym działaniom policjantów odzyskano 12 cennych obrazów, które zostały utracone kilka lat temu.

Wstępna wartość zabezpieczonych dzieł sztuki, w tym prac takich mistrzów jak Kossak czy Karpiński, szacowana jest na kilkaset tysięcy złotych.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z Mokotowa natrafili na zaginione obrazy podczas przeszukania mieszkania 46-letniego mężczyzny. Jak ustalono, obecny posiadacz dzieł nie miał zamiaru zwrócić ich prawowitym właścicielom. Zabezpieczone dzieła wkrótce powrócą do osób, którym faktycznie przysługują prawa własności.

Zatrzymany mężczyzna przez lata gromadził kolejne wartościowe obrazy, które w żaden sposób nie stan

Zatrzymany mężczyzna przez lata gromadził kolejne wartościowe obrazy, które w żaden sposób nie stanowiły jego własności.

Foto: policja

Afera obrazów: od kradzieży w zakonie do kolekcji oszusta

Sprawa ma swój początek w 2021 roku, kiedy policjanci zatrzymali wówczas 42-letniego mężczyznę podejrzewanego o kradzież dzieł sztuki z jednego z zakonów na terenie Warszawy.

Jak się okazało w toku śledztwa, zabezpieczone wtedy przedmioty nie były jedynymi, które znalazły się w posiadaniu oszusta. Mężczyzna przez lata gromadził kolejne wartościowe obrazy, które w żaden sposób nie stanowiły jego własności.

Reklama
Reklama

Lipcowe przeszukanie, przeprowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, doprowadziło do zabezpieczenia kolejnej partii – 12 obrazów. Funkcjonariusze podkreślają, że śledztwo jest nadal rozwojowe i nie można wykluczyć, iż na jaw wyjdą kolejne nielegalnie przejęte dzieła sztuki lub inne cenne przedmioty.

Polecane
Jak wynika z raportu, cyberprzestępcy najczęściej próbowali wyłudzić kredyty w województwie mazowiec
bezpieczeństwo
500 prób wyłudzenia kredytu na Mazowszu. Fałszywe wnioski na miliony złotych

Wyróżnienie dla funkcjonariuszy z Mokotowa

Wysiłek i wytężona praca policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu zostały docenione przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Mokotów.

Na ręce Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II insp. Huberta Białogrodzkiego wpłynęły podziękowania, w których prokuratura zwróciła szczególną uwagę na „niezwykle sprawne przeprowadzone czynności przeszukania”.

Wyróżniono zwłaszcza postawę st. asp. Anny Maciejewskiej, której zaangażowanie i koordynowanie zleconych czynności pozwoliło na sprawne ich przeprowadzenie i miało kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia „znacznej ilości dzieł sztuki o znacznej wartości”. Słowa uznania stanowią dla funkcjonariuszy nie tylko wyraz szacunku, ale przede wszystkim motywację do dalszego działania.

Odzyskanie obrazów po wielu latach jest dowodem na to, że stróże prawa są w stanie doprowadzić do odzyskania skradzionych dzieł i pociągnąć sprawców do odpowiedzialności.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pułapki lepowe nie działają selektywnie, dlatego stanowią zagrożenie także dla zwierząt objętych och
zwierzę warszawskie

Pułapki lepowe – śmiertelne zagrożenie dla ptaków

Nietypowe zderzenie BMW i maserati w Warszawie
bezpieczeństwo

Nietypowe zderzenie luksusowych aut. To nie był przypadek

Rafał Trzaskowski zdradził, czy pójdzie w Marszu Niepodległości
polityka

Czy prezydent Warszawy pójdzie w Marszu Niepodległości? Trzaskowski odpowiedział

CBA bada aferę korupcyjną w jednym z warszawskich instytutów medycznych
bezpieczeństwo

CBA tropi korupcję w instytucie medycznym. Trzy osoby zatrzymane

Jacek Wiśnicki zrezygnował ze stanowiska wiceprezydenta podczas sesji 18 września 2025 r.
kadry

Polska 2050 nie wskaże kandydata na wiceprezydenta Warszawy. „Najpierw zmiana polityki”

Rzeźba „Wierzba”
przestrzeń miejska

„Ta rzeźba jest wierzbą”. Praca wróciła do parku przy Cytadeli

Warszawa rozpoczyna promocję turystyczną miasta, skierowaną m.in. do mieszkańców USA
promocja miasta

Warszawa „Czeka na odkrycie” przez mieszkańców Nowego Jorku i Chicago

Organizatorzy spodziewają się frekwencji przekraczającej 4000 uczestników
rynek pracy

Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2025. „PracujeMY RAZEM”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama