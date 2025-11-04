Policjanci odzyskali 12 skradzionych obrazów. Dzieła Kossaka i Karpińskiego warte kilkaset tysięcy złotych!

Mokotowscy funkcjonariusze osiągnęli spektakularny sukces w walce z przestępczością przeciwko mieniu. Dzięki skutecznym działaniom policjantów odzyskano 12 cennych obrazów, które zostały utracone kilka lat temu.



Wstępna wartość zabezpieczonych dzieł sztuki, w tym prac takich mistrzów jak Kossak czy Karpiński, szacowana jest na kilkaset tysięcy złotych.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z Mokotowa natrafili na zaginione obrazy podczas przeszukania mieszkania 46-letniego mężczyzny. Jak ustalono, obecny posiadacz dzieł nie miał zamiaru zwrócić ich prawowitym właścicielom. Zabezpieczone dzieła wkrótce powrócą do osób, którym faktycznie przysługują prawa własności.

Zatrzymany mężczyzna przez lata gromadził kolejne wartościowe obrazy, które w żaden sposób nie stanowiły jego własności. Foto: policja

Afera obrazów: od kradzieży w zakonie do kolekcji oszusta

Sprawa ma swój początek w 2021 roku, kiedy policjanci zatrzymali wówczas 42-letniego mężczyznę podejrzewanego o kradzież dzieł sztuki z jednego z zakonów na terenie Warszawy.

Jak się okazało w toku śledztwa, zabezpieczone wtedy przedmioty nie były jedynymi, które znalazły się w posiadaniu oszusta. Mężczyzna przez lata gromadził kolejne wartościowe obrazy, które w żaden sposób nie stanowiły jego własności.