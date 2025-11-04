Policjanci odzyskali 12 skradzionych obrazów. Dzieła Kossaka i Karpińskiego warte kilkaset tysięcy złotych!

Obecny posiadacz dzieł nie miał zamiaru zwrócić ich prawowitym właścicielom
Wstępna wartość zabezpieczonych dzieł sztuki, w tym prac takich mistrzów jak Kossak czy Karpiński, szacowana jest na kilkaset tysięcy złotych.
Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z Mokotowa natrafili na zaginione obrazy podczas przeszukania mieszkania 46-letniego mężczyzny. Jak ustalono, obecny posiadacz dzieł nie miał zamiaru zwrócić ich prawowitym właścicielom. Zabezpieczone dzieła wkrótce powrócą do osób, którym faktycznie przysługują prawa własności.
Zatrzymany mężczyzna przez lata gromadził kolejne wartościowe obrazy, które w żaden sposób nie stanowiły jego własności.
Sprawa ma swój początek w 2021 roku, kiedy policjanci zatrzymali wówczas 42-letniego mężczyznę podejrzewanego o kradzież dzieł sztuki z jednego z zakonów na terenie Warszawy.
Jak się okazało w toku śledztwa, zabezpieczone wtedy przedmioty nie były jedynymi, które znalazły się w posiadaniu oszusta. Mężczyzna przez lata gromadził kolejne wartościowe obrazy, które w żaden sposób nie stanowiły jego własności.
Lipcowe przeszukanie, przeprowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, doprowadziło do zabezpieczenia kolejnej partii – 12 obrazów. Funkcjonariusze podkreślają, że śledztwo jest nadal rozwojowe i nie można wykluczyć, iż na jaw wyjdą kolejne nielegalnie przejęte dzieła sztuki lub inne cenne przedmioty.
Wysiłek i wytężona praca policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu zostały docenione przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Mokotów.
Na ręce Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II insp. Huberta Białogrodzkiego wpłynęły podziękowania, w których prokuratura zwróciła szczególną uwagę na „niezwykle sprawne przeprowadzone czynności przeszukania”.
Wyróżniono zwłaszcza postawę st. asp. Anny Maciejewskiej, której zaangażowanie i koordynowanie zleconych czynności pozwoliło na sprawne ich przeprowadzenie i miało kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia „znacznej ilości dzieł sztuki o znacznej wartości”. Słowa uznania stanowią dla funkcjonariuszy nie tylko wyraz szacunku, ale przede wszystkim motywację do dalszego działania.
Odzyskanie obrazów po wielu latach jest dowodem na to, że stróże prawa są w stanie doprowadzić do odzyskania skradzionych dzieł i pociągnąć sprawców do odpowiedzialności.