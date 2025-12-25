-6.4°C
1039.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Zielone projekty z Budżetu Obywatelskiego. Jak zmienia się Warszawa?

Publikacja: 25.12.2025 08:21

Za kilka miesięcy w Śródmieściu zakwitną duże krzewy, byliny, rośliny cebulowe i trawy ozdobne w róż

Za kilka miesięcy w Śródmieściu zakwitną duże krzewy, byliny, rośliny cebulowe i trawy ozdobne w różnych lokalizacjach.

Foto: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

rbi
Nowe drzewa, zieleń niska, wielobarwne rabaty to efekt realizacji pomysłów mieszkańców – przypomina Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Jak podkreśla instytucja, dzięki autorom zielonych projektów z BO kolejny rok z rzędu w Warszawie przybywa zieleni, małej architektury, parków kieszonkowych.

„Ale budżet obywatelski to również pomysły nieoczywiste, jak wykonane przez nas 3 ogrody biocenotyczne czy trwający obecnie 6. sezon Sauny Wisła” – przypomina ZZW.

Zielone projekty z Budżetu Obywatelskiego

Wśród przykładów realizacji zielonych projektów z ostatnich miesięcy podaje metamorfozę ul. Lazurowej na Bemowie. Pojawiło się tam 57 nowych drzew (klony polne w odmianach ‘Elsrijk’, ‘Green Column’) głównie między jezdniami. Ponadto posadzono tam krzewy – wiosną zakwitną na powierzchni 1532 m2 (m.in. róże pomarszczone „Hansa”, róże „Polareis”, tamaryszki czteropręcikowe, bzy czarne „Gerda”).

Za kilka miesięcy w Śródmieściu zakwitną duże krzewy, byliny, rośliny cebulowe i trawy ozdobne w różnych lokalizacjach: przy ul. ul. Topiel, al. Solidarności, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości, ul. Bielańskiej, Szwoleżerów, E. Plater, ul. Tamka, ul. Międzyparkowej, Ul. Bielańskiej, Twardej, Waryńskiego. Rabaty będą wielobarwne i różnorodne pod względem gatunków roślin – zobaczyć będzie można m.in. hortensje, róże w różnych odmianach, laurowiśnie „Etna”, trzcinniki ostrokwiatowe „Karl Foerste” i derenie.

Parki kieszonkowe i ogrody biocenotyczne

Przykładem zielonej realizacji jest też park kieszonkowy przy przystanku Popiela (skrzyżowanie ul. Wólczyńskiej z ul. Nocznickiego) – miejsca wypoczynku wśród zieleni na Bielanach 16 drzew zostało posadzonych jako izolacja parku Kępa Potocka od strony ul. Wybrzeże Gdyńskie na Bielanach, a 17 drzew przy ul. Hynka na Włochach – znalazły się tam klony Freemana oraz klony zwyczajne.

Reklama
Reklama
Polecane
Na 1500 km ulic może pracować jednorazowo nawet ponad 300 pługów i posypywarek
ODŚNIEŻANIE
Zima nie zaskoczy drogowców? Służby przygotowane do akcji

Ponadto w lipcu w ramach budżetu obywatelskiego wykonane zostały trzy ogrody biocenotyczne – przy ul. Kijowskiej na Pradze-Północ, w parku przy Bernardyńskiej Wodzie (przy skrzyżowaniu ul. Powsińskiej i Idzikowskiego) na Mokotowie oraz w parku Fort Bema przy ul. Waldorffa na Bemowie.

„Ze względu na zmiany klimatyczne i dobre warunki pogodowe obecnie ogrodnicy mogą jeszcze wykonywać prace związane z nasadzeniami. Dokładne statystyki i ilości nasadzeń w 2025 r. będziemy mogli podać w styczniu” – zapowiada ZZW.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

wspomnienie

Blask neonów i zapach choinek. Tak wyglądała wigilijna Warszawa pół wieku temu

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Życzenia

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Członkowie rodziny przy stole wigilijnym (Warszawa, 1926)
oblicza tradycji

Zamiast karpia - szczupak, zamiast barszczu - zupa migdałowa? Taka była Wigilia w Warszawie

Władze carskie 1 maja 1897 wydały zezwolenie na „budowę pomnika na placu publicznym”
warszawskie historie...

Uroczystość trwała kwadrans. Pomnik Adam Mickiewicza na stulecie

W Warszawie można znaleźć sporo aptek i placówek medycznych otwartych w święta
poradnik "Życia Warszawy"

Apteki i lekarze w Warszawie: Te miejsca będą otwarte w święta 2025

Przed wojną niektóre kluby sportowe miały nawet swoje orkiestry, które uświetniały okolicznościowe s
warszawskie historie...

Ślizgawki, komersy i klubowe wigilie, czyli Boże Narodzenia nie tylko stołecznych sportowców

Hipopotamica Peagia byłą najstarszą przedstawicielką swojego gatunku żyjącą w polskich ogrodach zool
zwierzę warszawskie

Pelagia już nic w Noc Wigilijną nie powie

Funkcjonariusze zabezpieczyli 6 kilogramów narkotyków
bezpieczeństwo

Funkcjonariusze zabezpieczyli 6 kilogramów narkotyków

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama