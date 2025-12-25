Zielone projekty z Budżetu Obywatelskiego. Jak zmienia się Warszawa?

Nowe drzewa, zieleń niska, wielobarwne rabaty to efekt realizacji pomysłów mieszkańców – przypomina Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.



Jak podkreśla instytucja, dzięki autorom zielonych projektów z BO kolejny rok z rzędu w Warszawie przybywa zieleni, małej architektury, parków kieszonkowych.

„Ale budżet obywatelski to również pomysły nieoczywiste, jak wykonane przez nas 3 ogrody biocenotyczne czy trwający obecnie 6. sezon Sauny Wisła” – przypomina ZZW.

Zielone projekty z Budżetu Obywatelskiego

Wśród przykładów realizacji zielonych projektów z ostatnich miesięcy podaje metamorfozę ul. Lazurowej na Bemowie. Pojawiło się tam 57 nowych drzew (klony polne w odmianach ‘Elsrijk’, ‘Green Column’) głównie między jezdniami. Ponadto posadzono tam krzewy – wiosną zakwitną na powierzchni 1532 m2 (m.in. róże pomarszczone „Hansa”, róże „Polareis”, tamaryszki czteropręcikowe, bzy czarne „Gerda”).

Za kilka miesięcy w Śródmieściu zakwitną duże krzewy, byliny, rośliny cebulowe i trawy ozdobne w różnych lokalizacjach: przy ul. ul. Topiel, al. Solidarności, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości, ul. Bielańskiej, Szwoleżerów, E. Plater, ul. Tamka, ul. Międzyparkowej, Ul. Bielańskiej, Twardej, Waryńskiego. Rabaty będą wielobarwne i różnorodne pod względem gatunków roślin – zobaczyć będzie można m.in. hortensje, róże w różnych odmianach, laurowiśnie „Etna”, trzcinniki ostrokwiatowe „Karl Foerste” i derenie.

Parki kieszonkowe i ogrody biocenotyczne

Przykładem zielonej realizacji jest też park kieszonkowy przy przystanku Popiela (skrzyżowanie ul. Wólczyńskiej z ul. Nocznickiego) – miejsca wypoczynku wśród zieleni na Bielanach 16 drzew zostało posadzonych jako izolacja parku Kępa Potocka od strony ul. Wybrzeże Gdyńskie na Bielanach, a 17 drzew przy ul. Hynka na Włochach – znalazły się tam klony Freemana oraz klony zwyczajne.