Ile kosztowało oświetlenie ulic w najdłuższą noc w roku? „Mogło być drożej”

Za nami najdłuższa noc w roku. Ile kosztowało oświetlenie stołecznych ulic w jej trakcie? Dzięki modernizacji oświetlenia dużo ponad połowę mniej niż kosztowałoby przed wymianą opraw – pochwalił się Zarząd Dróg Miejskich.



Jak podkreśla ZDM, jeszcze kilka lat temu stołeczne ulice w głównej mierze oświetlały energochłonne oprawy sodowe. Dziś na ponad 130 tys. opraw niemal 90% to energooszczędne oprawy ledowe. To zasługa kompleksowej modernizacji oświetlenia jest to już ponad 81 tys. nowoczesnych opraw SAVA. Zaprojektowane z myślą o Warszawie pozwalają nam zaoszczędzić niemałe kwoty na prądzie.

Koszt oświetlenia Warszawy w jedną noc

ZDM pokazuje to to na przykładzie nocy z 21 na 22 grudnia – najdłuższej nocy w roku. Zimą latarnie włączane są o zachodnie słońca i wyłączane na 15 minut przed wschodem. Tym samym w najdłuższą noc w roku latarnie świeciły ok. 16 godzin. Zużyły w tym czasie ok. 137 MWh energii. W tym roku stawka za 1 MWh wynosi ok. 1100 zł. Czyli rachunek za prąd wyniesie mniej więcej 151 tys. zł.

Dla porównania 7 lat temu latarnie zużyły podczas najdłuższej nocy w roku 306 MWh. Rachunek wyszedł wówczas 162 tys. zł. Już tutaj można zauważyć różnicę na korzyść nowych opraw, a cena za energię była wówczas ponad dwukrotnie niższa – ok. 530 zł/MWh. Przy dzisiejszej stawce oświetlenie stolicy podczas najdłuższej nocy w 2018 roku kosztowałoby niecałe 337 tys. zł

„Oszczędności są więc znaczące, a to tylko jedna z 365 nocy w roku. Dzięki modernizacji oświetlenia rocznie oszczędzamy ponad 49 mln zł. To również znaczna oszczędność energii – blisko 38,3 tys. MWh. To z kolei przekłada się na redukcję emisji CO2 o niemal 31,1 tys. ton. To tak, jakby posadzić ponad 4,4 mln drzew” – podkreśla ZDM.