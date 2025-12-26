Ile kosztowało oświetlenie ulic w najdłuższą noc w roku? „Mogło być drożej”

Zimą latarnie włączane są o zachodnie słońca i wyłączane na 15 minut przed wschodem.
Jak podkreśla ZDM, jeszcze kilka lat temu stołeczne ulice w głównej mierze oświetlały energochłonne oprawy sodowe. Dziś na ponad 130 tys. opraw niemal 90% to energooszczędne oprawy ledowe. To zasługa kompleksowej modernizacji oświetlenia jest to już ponad 81 tys. nowoczesnych opraw SAVA. Zaprojektowane z myślą o Warszawie pozwalają nam zaoszczędzić niemałe kwoty na prądzie.
ZDM pokazuje to to na przykładzie nocy z 21 na 22 grudnia – najdłuższej nocy w roku. Zimą latarnie włączane są o zachodnie słońca i wyłączane na 15 minut przed wschodem. Tym samym w najdłuższą noc w roku latarnie świeciły ok. 16 godzin. Zużyły w tym czasie ok. 137 MWh energii. W tym roku stawka za 1 MWh wynosi ok. 1100 zł. Czyli rachunek za prąd wyniesie mniej więcej 151 tys. zł.
Dla porównania 7 lat temu latarnie zużyły podczas najdłuższej nocy w roku 306 MWh. Rachunek wyszedł wówczas 162 tys. zł. Już tutaj można zauważyć różnicę na korzyść nowych opraw, a cena za energię była wówczas ponad dwukrotnie niższa – ok. 530 zł/MWh. Przy dzisiejszej stawce oświetlenie stolicy podczas najdłuższej nocy w 2018 roku kosztowałoby niecałe 337 tys. zł
„Oszczędności są więc znaczące, a to tylko jedna z 365 nocy w roku. Dzięki modernizacji oświetlenia rocznie oszczędzamy ponad 49 mln zł. To również znaczna oszczędność energii – blisko 38,3 tys. MWh. To z kolei przekłada się na redukcję emisji CO2 o niemal 31,1 tys. ton. To tak, jakby posadzić ponad 4,4 mln drzew” – podkreśla ZDM.
Modernizacja oświetlenia w stolicy rozpoczęła się 22 grudnia 2021 roku. W ciągu czterech lat ZDM zawiesił ponad 81 tys. opraw SAVA, zastępując nimi zużyte i przestarzałe lampy sodowe. To największy w Polsce i być może w Europie projekt wymiany opraw oświetleniowych.
„Wszystko się zaczęło od podlegających nam ulic. Pierwsze SAVY symbolicznie zawisły na budynku naszej siedziby przy ul. Chmielnej. Następnie rozszerzyliśmy program o ulice dzielnicowe, które dziś oświetla prawie 43 tys. (ze wspomnianych 81 tys.) opraw zaprojektowanych przez firmę LUG Light Factory” – wspominają drogowcy.