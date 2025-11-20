1.2°C
Życie Warszawy

Próbował zgwałcić kobietę na przystanku na Białołęce. Grozi mu 15 lat więzienia

Publikacja: 20.11.2025 15:30

Mężczyzna próbował zgwałcić kobietę na przystanku na warszawskiej Białołęce

Foto: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek

Małgorzata Krzystała
Sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec 37-letniego mężczyzny zatrzymanego na Białołęce. Jest on podejrzany o usiłowanie zgwałcenia kobiety. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie Komendy Rejonowej Policji VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek, do ataku doszło 7 listopada ok. godz. 19.30 przy ul. Płochocińskiej, na przystanku autobusowym.

Jak wyglądały okoliczności zdarzenia?

Kobieta czekająca na autobus została zaatakowana przez mężczyznę od tyłu i wciągnięta za wiatę przystankową, gdzie 37-latek próbował wykorzystać ją seksualnie. Jej reakcja i głośny krzyk spowodowały jednak, że sprawca uciekł. Poszkodowana zdążyła nagrać napastnika telefonem.

Na miejsce zdarzenia skierowano patrol policji, przewodnika z psem tropiącym, pogotowie oraz techników kryminalistyki. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń fizycznych i nie wymagała hospitalizacji.

