Próbował zgwałcić kobietę na przystanku na Białołęce. Grozi mu 15 lat więzienia

Mężczyzna próbował zgwałcić kobietę na przystanku na warszawskiej Białołęce
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie Komendy Rejonowej Policji VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek, do ataku doszło 7 listopada ok. godz. 19.30 przy ul. Płochocińskiej, na przystanku autobusowym.
Kobieta czekająca na autobus została zaatakowana przez mężczyznę od tyłu i wciągnięta za wiatę przystankową, gdzie 37-latek próbował wykorzystać ją seksualnie. Jej reakcja i głośny krzyk spowodowały jednak, że sprawca uciekł. Poszkodowana zdążyła nagrać napastnika telefonem.
Na miejsce zdarzenia skierowano patrol policji, przewodnika z psem tropiącym, pogotowie oraz techników kryminalistyki. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń fizycznych i nie wymagała hospitalizacji.
Policjanci z Białołęki szybko rozpoczęli poszukiwania podejrzanego. OK. godz. 21 funkcjonariuszom udało się zatrzymać 37-latka w rejonie ulic Modlińskiej i Światowida. Badanie alkomatem wykazało u niego obecność alkoholu. Z analizy jego kartoteki wynika, że był już sześciokrotnie zatrzymywany w związku z licznymi przestępstwami i wielokrotnie poszukiwany nakazami doprowadzenia oraz listem gończym. Nie miał też stałego miejsca pobytu.
Po zgromadzeniu materiału dowodowego i przesłuchaniu podejrzanego prokurator wystąpił o jego tymczasowy areszt, który został uwzględniony przez sąd. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa–Praga Północ.