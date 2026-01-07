W aucie 35-latka znaleziono ponad 400 gramów narkotyków

Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące.
Do zdarzenia doszło podczas rutynowych działań policjantów z wydziału patrolowo-interwencyjnego. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierujący toyotą, który podczas rozmowy unikał kontaktu wzrokowego i wykonywał niespokojne ruchy, pochylając się nad środkowym tunelem pojazdu. Postawa mężczyzny stała się podstawą do szczegółowego sprawdzenia wnętrza pojazdu.
W trakcie przeszukania auta policjanci znaleźli pierwsze dowody w tunelu między fotelami, gdzie znajdowały się torebki strunowe z substancjami psychoaktywnymi. Kolejne znalezisko znajdowało się w schowku od strony pasażera. Ukryto tam czarną torbę termiczną wypełnioną kilkudziesięcioma hermetycznie zamkniętymi paczkami z suszem roślinnym. Dodatkowe zabronione środki mężczyzna posiadał przy sobie w podręcznym bagażu.
Zabezpieczone substancje poddano analizie laboratoryjnej, która potwierdziła, że są to środki odurzające i psychotropowe. Wśród przejętych materiałów o łącznej wadze ponad 400 gramów znalazły się między innymi marihuana, mefedron, kokaina, tabletki ecstasy, listki LSD, metamfetamina oraz haszysz.
Wśród l[znalazły się między innymi marihuana, mefedron, kokaina, tabletki ecstasy, listki LSD, metamfetamina oraz haszysz.
W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 35-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo ustawa przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola.