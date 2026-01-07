-9°C
1018 hPa
Życie Warszawy
Reklama

W aucie 35-latka znaleziono ponad 400 gramów narkotyków

Publikacja: 07.01.2026 11:35

W aucie 35-latka znaleziono ponad 400 gramów narkotyków

Foto: policja

M.B.
Podczas kontroli drogowej na Bemowie policjanci znaleźli w jednym z samochodów znaczną ilość substancji odurzających. 35-letni kierowca toyoty przewoził kilkadziesiąt opakowań z różnymi rodzajami narkotyków, w tym marihuaną, kokainą i mefedronem.

Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące.

Nietypowe zachowanie kierowcy podczas kontroli

Do zdarzenia doszło podczas rutynowych działań policjantów z wydziału patrolowo-interwencyjnego. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierujący toyotą, który podczas rozmowy unikał kontaktu wzrokowego i wykonywał niespokojne ruchy, pochylając się nad środkowym tunelem pojazdu. Postawa mężczyzny stała się podstawą do szczegółowego sprawdzenia wnętrza pojazdu.

Polecane
Wśród skonfiskowanych substancji znalazły się m.in. grzybki halucynogenne
bezpieczeństwo
Zatrzymano mężczyznę z 6 kg narkotyków. Sukces policji

Narkotyki ukryte w tunelu środkowym i torbie termicznej

W trakcie przeszukania auta policjanci znaleźli pierwsze dowody w tunelu między fotelami, gdzie znajdowały się torebki strunowe z substancjami psychoaktywnymi. Kolejne znalezisko znajdowało się w schowku od strony pasażera. Ukryto tam czarną torbę termiczną wypełnioną kilkudziesięcioma hermetycznie zamkniętymi paczkami z suszem roślinnym. Dodatkowe zabronione środki mężczyzna posiadał przy sobie w podręcznym bagażu.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 35-latka

Zabezpieczone substancje poddano analizie laboratoryjnej, która potwierdziła, że są to środki odurzające i psychotropowe. Wśród przejętych materiałów o łącznej wadze ponad 400 gramów znalazły się między innymi marihuana, mefedron, kokaina, tabletki ecstasy, listki LSD, metamfetamina oraz haszysz.

Reklama
Reklama
Wśród l[znalazły się między innymi marihuana, mefedron, kokaina, tabletki ecstasy, listki LSD, metam

Wśród l[znalazły się między innymi marihuana, mefedron, kokaina, tabletki ecstasy, listki LSD, metamfetamina oraz haszysz.

Foto: policja

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 35-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo ustawa przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Prace remontowe prowadzono z najwyższą starannością, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.
zabytki

Gołębnik przy Puławskiej znów przemawia do mieszkańców

9 stycznia o godzinie 11 rozpocznie się protest rolników w Warszawie
utrudnienia komunikacyjne

Wielki protest rolników w Warszawie 9 stycznia. Znamy trasę i listę utrudnień

Jan Rodowicz "Anoda" - zdjęcie z 1945 roku
warszawskie historie...

79. rocznica śmierci Jana Rodowicza „Anody”

Kultowe galerie handlowe z lat 90. ustępują miejsca nowoczesnym osiedlom
inwestycje

Klif, Galeria Bemowo i Land do wyburzenia. Co powstanie w ich miejscu w 2026 roku?

Zimowe miesiące dla osób w kryzysie bezdomności to okres szczególnie wymagający
miasto zimą

-15 stopni w Warszawie. Miasto uruchamia pełny system pomocy potrzebującym

Według prognoz, termometry w stolicy w najcieplejszym momencie dnia wskażą ok. -10 stopni Celsjusza.
prognoza

Pogody dla Warszawy i Mazowsza. Siarczysty mróz i opady śniegu w środę i czwartek

Głównym punktem obiektu będzie Canopy Central – przestrzeń przeznaczona do pracy, odpoczynku i spotk
inwestycje

Nowy hotel. Budowa Canopy by Hilton zbliża się do końca

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie było o 1,7 proc. wyższe niż w
statystyka

Rosną płace, maleje bezrobocie. W Warszawie znów warto szukać pracy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama