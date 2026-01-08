44-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Podejrzany, działający w warunkach recydywy, trafił do aresztu na trzy miesiące
Funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, wspierani przez mundurowych z Komendy Rejonowej Warszawa VI, przeprowadzili akcję wymierzoną w lokalny handel środkami odurzającymi. Podczas działań w rejonie ulicy Wileńskiej policjanci weszli do jednej z kamienic, gdzie zauważyli mężczyznę zajętego segregowaniem nielegalnych substancji.
Policjanci zabezpieczyli starannie przygotowane zawiniątka, które według wstępnych ustaleń były gotowe do dystrybucji. Oprócz narkotyków wywiadowcy znaleźli przy zatrzymanym gotówkę
44-latek był całkowicie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy. Na miejscu policjanci zabezpieczyli starannie przygotowane zawiniątka, które według wstępnych ustaleń były gotowe do dystrybucji. Oprócz narkotyków wywiadowcy znaleźli przy zatrzymanym gotówkę w polskich złotych oraz euro, która została zabezpieczona jako dowód w sprawie.
Przeprowadzone przez policjantów testy potwierdziły skład chemiczny przejętych środków. W asortymencie posiadanym przez mężczyznę znajdowała się heroina, kokaina, amfetamina oraz mefedron. Łącznie mundurowi przejęli niemal 150 gotowych porcji dilerskich. Materiał dowodowy zgromadzony przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy pozwolił na postawienie zatrzymanemu zarzutów karnych.
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ przedstawiła 44-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Z uwagi na fakt, że mężczyzna dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy, ustawowy wymiar kary jest wyższy i może wynieść do 15 lat pozbawienia wolności.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy podjął decyzję o zastosowaniu izolacyjnego środka zapobiegawczego. Podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie tymczasowym. Służby zapowiadają kontynuację działań mających na celu ograniczenie przestępczości narkotykowej na terenie dzielnicy Praga-Północ.