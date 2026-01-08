44-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który w jednej z kamienic przy ulicy Wileńskiej posiadał niemal 150 porcji substancji odurzających. Wśród zabezpieczonych środków znalazły się między innymi heroina, kokaina oraz mefedron.



Podejrzany, działający w warunkach recydywy, trafił do aresztu na trzy miesiące, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Reklama Reklama

Przebieg interwencji przy ulicy Wileńskiej

Funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, wspierani przez mundurowych z Komendy Rejonowej Warszawa VI, przeprowadzili akcję wymierzoną w lokalny handel środkami odurzającymi. Podczas działań w rejonie ulicy Wileńskiej policjanci weszli do jednej z kamienic, gdzie zauważyli mężczyznę zajętego segregowaniem nielegalnych substancji.

Policjanci zabezpieczyli starannie przygotowane zawiniątka, które według wstępnych ustaleń były gotowe do dystrybucji. Oprócz narkotyków wywiadowcy znaleźli przy zatrzymanym gotówkę Foto: policja

44-latek był całkowicie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy. Na miejscu policjanci zabezpieczyli starannie przygotowane zawiniątka, które według wstępnych ustaleń były gotowe do dystrybucji. Oprócz narkotyków wywiadowcy znaleźli przy zatrzymanym gotówkę w polskich złotych oraz euro, która została zabezpieczona jako dowód w sprawie.

Rodzaj zabezpieczonych substancji i dowody

Przeprowadzone przez policjantów testy potwierdziły skład chemiczny przejętych środków. W asortymencie posiadanym przez mężczyznę znajdowała się heroina, kokaina, amfetamina oraz mefedron. Łącznie mundurowi przejęli niemal 150 gotowych porcji dilerskich. Materiał dowodowy zgromadzony przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy pozwolił na postawienie zatrzymanemu zarzutów karnych.