Czeski RegioJet wycofuje się z przyznanych połączeń. Warszawa najbardziej dotknięta decyzją

Niespodziewana decyzja czeskiej spółki RegioJet przysporzy kłopotu wielu pasażerom
Według zarządcy infrastruktury jest to sytuacja bezprecedensowa, która sparaliżowała przygotowany rozkład jazdy i wymaga natychmiastowej przebudowy siatki połączeń, zwłaszcza na liniach przebiegających przez Warszawę.
Warszawa miała być jednym z głównych beneficjentów wejścia RegioJet na polski rynek. Przewoźnik zapowiadał:
Tymczasem przewoźnik ogłosił, że od 14 grudnia ruszą tylko trzy połączenia Kraków–Warszawa, a jedno z nich zostanie wydłużone do Gdyni. Pozostałe kursy mają pojawić się „stopniowo w najbliższych tygodniach”, bez podania konkretnej daty.
Opóźnienia dotyczą również trasy Warszawa–Poznań, której start przesunięto aż na 1 lutego 2026 r., choć jeszcze we wrześniu RegioJet zapewniał o uruchomieniu aż sześciu par połączeń.
PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że przewoźnik wycofał się z 1080 zaplanowanych kursów – co wymusiło awaryjne zmiany w rozkładach jazdy, zwłaszcza na liniach prowadzących do Warszawy.
W komunikacie PKP PLK podano, że:
Warszawa – jako największy węzeł kolejowy – stała się miejscem, gdzie skutki decyzji RegioJet są najbardziej odczuwalne. Wiele przebudowywanych linii i ograniczona przepustowość sprawiają, że każda zmiana w grafiku przewoźników prowadzi do poważnych komplikacji.
Najostrzej decyzję RegioJet komentuje PKP Intercity. Spółka podkreśla, że:
PKP Intercity określiło działania czeskiego przewoźnika jako „skrajnie nieodpowiedzialne” i przypomniało, że to właśnie RegioJet naciskał na udostępnienie mu tras, co doprowadziło wcześniej do ograniczeń w siatce połączeń Intercity.
Teraz – jak komentuje spółka – sytuacja odwróciła się o 180 stopni, bo przewoźnik sam rezygnuje z tras, które wcześniej blokował innym.
Decyzja o ograniczeniu połączeń wpisuje się w trwający konflikt między RegioJet a Grupą PKP. Czeska spółka oskarża podmioty związane z PKP o:
PKP Intercity odpiera zarzuty, podkreślając, że działa zgodnie z prawem i zasadami etyki.
W obliczu chaosu PKP Intercity rozpoczęło rozmowy z PKP PLK o przywróceniu czterech swoich połączeń, które wcześniej musiały ustąpić miejsca pociągom RegioJet.
Z kolei PKP PLK zapowiada zmiany przepisów, które mają:
Sytuacja, która dotknęła pasażerów tuż przed świętami, pokazuje, jak wrażliwy jest system kolejowy, zwłaszcza w tak obciążonych węzłach jak Warszawa. Najbliższe dni pokażą, czy uda się uratować część kursów i szybko znaleźć alternatywy dla podróżnych. Warto także pomyśleć nad wprowadzeniem trwałych zmiany w zasadach dostępu do infrastruktury.
Niezależnie od dalszych decyzji, to wydarzenie już teraz wpisuje się w historię polskiej kolei jako najbardziej spektakularne wycofanie połączeń na ostatnią chwilę – ze szczególnie dotkliwymi skutkami dla Warszawy i jej pasażerów.