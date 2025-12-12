Czeski RegioJet wycofuje się z przyznanych połączeń. Warszawa najbardziej dotknięta decyzją

PKP PLK: „Skala wycofania połączeń sparaliżowała przygotowany rozkład”

PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że przewoźnik wycofał się z 1080 zaplanowanych kursów – co wymusiło awaryjne zmiany w rozkładach jazdy, zwłaszcza na liniach prowadzących do Warszawy.

W komunikacie PKP PLK podano, że:

nagła rezygnacja RegioJet powoduje poważne zakłócenia w funkcjonowaniu sieci kolejowej,

zarządca musi pilnie przywrócić przepustowość innym przewoźnikom,

sprawa została przekazana do Urzędu Transportu Kolejowego,

PKP PLK analizuje możliwość podjęcia kroków prawnych wobec czeskiej spółki,

szykowane są też zmiany regulacji, które mają zapobiec blokowaniu tras przez przewoźników niewywiązujących się z deklaracji.

Warszawa – jako największy węzeł kolejowy – stała się miejscem, gdzie skutki decyzji RegioJet są najbardziej odczuwalne. Wiele przebudowywanych linii i ograniczona przepustowość sprawiają, że każda zmiana w grafiku przewoźników prowadzi do poważnych komplikacji.

PKP Intercity: „Skrajna nieodpowiedzialność. Pasażerowie tracą 250 tysięcy miejsc”

Najostrzej decyzję RegioJet komentuje PKP Intercity. Spółka podkreśla, że:

odwołanie 1080 kursów oznacza utratę nawet 250 tys. miejsc siedzących,

pasażerowie kupili bilety, wierząc, że połączenia ruszą 14 grudnia – zwłaszcza ci podróżujący z i do Warszawy,

w wielu relacjach nie ma alternatywy, bo decyzję ogłoszono zbyt późno.

PKP Intercity określiło działania czeskiego przewoźnika jako „skrajnie nieodpowiedzialne” i przypomniało, że to właśnie RegioJet naciskał na udostępnienie mu tras, co doprowadziło wcześniej do ograniczeń w siatce połączeń Intercity.

Teraz – jak komentuje spółka – sytuacja odwróciła się o 180 stopni, bo przewoźnik sam rezygnuje z tras, które wcześniej blokował innym.

Kolejny spór na rynku kolejowym. Tłem konflikt z PKP Intercity

Decyzja o ograniczeniu połączeń wpisuje się w trwający konflikt między RegioJet a Grupą PKP. Czeska spółka oskarża podmioty związane z PKP o:

utrudnianie zakupu nieruchomości za 55 mln zł,

blokowanie dostępu do powierzchni reklamowych,

celowe spowalnianie tras w rozkładzie jazdy,

ograniczanie mobilności pracowników.

PKP Intercity odpiera zarzuty, podkreślając, że działa zgodnie z prawem i zasadami etyki.

Co dalej z połączeniami przez Warszawę?

W obliczu chaosu PKP Intercity rozpoczęło rozmowy z PKP PLK o przywróceniu czterech swoich połączeń, które wcześniej musiały ustąpić miejsca pociągom RegioJet.

Z kolei PKP PLK zapowiada zmiany przepisów, które mają:

uniemożliwić blokowanie przepustowości,

wymagać większej odpowiedzialności od przewoźników,

zapewnić stabilność kluczowych relacji, zwłaszcza przechodzących przez Warszawę.

Kryzys na torach w Warszawie – czy to punkt zwrotny w regulacjach kolejowych?

Sytuacja, która dotknęła pasażerów tuż przed świętami, pokazuje, jak wrażliwy jest system kolejowy, zwłaszcza w tak obciążonych węzłach jak Warszawa. Najbliższe dni pokażą, czy uda się uratować część kursów i szybko znaleźć alternatywy dla podróżnych. Warto także pomyśleć nad wprowadzeniem trwałych zmiany w zasadach dostępu do infrastruktury.

Niezależnie od dalszych decyzji, to wydarzenie już teraz wpisuje się w historię polskiej kolei jako najbardziej spektakularne wycofanie połączeń na ostatnią chwilę – ze szczególnie dotkliwymi skutkami dla Warszawy i jej pasażerów.