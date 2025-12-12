7.1°C
Życie Warszawy

Czeski RegioJet wycofuje się z przyznanych połączeń. Warszawa najbardziej dotknięta decyzją

Publikacja: 12.12.2025 15:45

Niespodziewana decyzja czeskiej spółki RegioJet przysporzy kłopotu wielu pasażerom

Foto: BalkansCat/shutterstock

M.B.
Decyzja RegioJet o ograniczeniu liczby połączeń kolejowych wywołała poważne konsekwencje dla pasażerów w całej Polsce, szczególnie w Warszawie. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że o rezygnacji z niemal połowy planowanych kursów RegioJet dowiedziały się zaledwie trzy dni przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, czyli 11 grudnia po południu.

Według zarządcy infrastruktury jest to sytuacja bezprecedensowa, która sparaliżowała przygotowany rozkład jazdy i wymaga natychmiastowej przebudowy siatki połączeń, zwłaszcza na liniach przebiegających przez Warszawę.

Warszawa najbardziej poszkodowana. RegioJet ogranicza kluczowe połączenia

Warszawa miała być jednym z głównych beneficjentów wejścia RegioJet na polski rynek. Przewoźnik zapowiadał:

  • sześć par połączeń Kraków–Warszawa,
  • trzy pary połączeń Warszawa–Trójmiasto,
  • oraz debiut trasy Warszawa–Poznań, planowany wstępnie na grudzień 2024 r.

Tymczasem przewoźnik ogłosił, że od 14 grudnia ruszą tylko trzy połączenia Kraków–Warszawa, a jedno z nich zostanie wydłużone do Gdyni. Pozostałe kursy mają pojawić się „stopniowo w najbliższych tygodniach”, bez podania konkretnej daty.

Opóźnienia dotyczą również trasy Warszawa–Poznań, której start przesunięto aż na 1 lutego 2026 r., choć jeszcze we wrześniu RegioJet zapewniał o uruchomieniu aż sześciu par połączeń.

PKP PLK: „Skala wycofania połączeń sparaliżowała przygotowany rozkład”

PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że przewoźnik wycofał się z 1080 zaplanowanych kursów – co wymusiło awaryjne zmiany w rozkładach jazdy, zwłaszcza na liniach prowadzących do Warszawy.

W komunikacie PKP PLK podano, że:

  • nagła rezygnacja RegioJet powoduje poważne zakłócenia w funkcjonowaniu sieci kolejowej,
  • zarządca musi pilnie przywrócić przepustowość innym przewoźnikom,
  • sprawa została przekazana do Urzędu Transportu Kolejowego,
  • PKP PLK analizuje możliwość podjęcia kroków prawnych wobec czeskiej spółki,
  • szykowane są też zmiany regulacji, które mają zapobiec blokowaniu tras przez przewoźników niewywiązujących się z deklaracji.

Warszawa – jako największy węzeł kolejowy – stała się miejscem, gdzie skutki decyzji RegioJet są najbardziej odczuwalne. Wiele przebudowywanych linii i ograniczona przepustowość sprawiają, że każda zmiana w grafiku przewoźników prowadzi do poważnych komplikacji.

PKP Intercity: „Skrajna nieodpowiedzialność. Pasażerowie tracą 250 tysięcy miejsc”

Najostrzej decyzję RegioJet komentuje PKP Intercity. Spółka podkreśla, że:

  • odwołanie 1080 kursów oznacza utratę nawet 250 tys. miejsc siedzących,
  • pasażerowie kupili bilety, wierząc, że połączenia ruszą 14 grudnia – zwłaszcza ci podróżujący z i do Warszawy,
  • w wielu relacjach nie ma alternatywy, bo decyzję ogłoszono zbyt późno.

PKP Intercity określiło działania czeskiego przewoźnika jako „skrajnie nieodpowiedzialne” i przypomniało, że to właśnie RegioJet naciskał na udostępnienie mu tras, co doprowadziło wcześniej do ograniczeń w siatce połączeń Intercity.

Teraz – jak komentuje spółka – sytuacja odwróciła się o 180 stopni, bo przewoźnik sam rezygnuje z tras, które wcześniej blokował innym.

Kolejny spór na rynku kolejowym. Tłem konflikt z PKP Intercity

Decyzja o ograniczeniu połączeń wpisuje się w trwający konflikt między RegioJet a Grupą PKP. Czeska spółka oskarża podmioty związane z PKP o:

  • utrudnianie zakupu nieruchomości za 55 mln zł,
  • blokowanie dostępu do powierzchni reklamowych,
  • celowe spowalnianie tras w rozkładzie jazdy,
  • ograniczanie mobilności pracowników.

PKP Intercity odpiera zarzuty, podkreślając, że działa zgodnie z prawem i zasadami etyki.

Co dalej z połączeniami przez Warszawę?

W obliczu chaosu PKP Intercity rozpoczęło rozmowy z PKP PLK o przywróceniu czterech swoich połączeń, które wcześniej musiały ustąpić miejsca pociągom RegioJet.

Z kolei PKP PLK zapowiada zmiany przepisów, które mają:

  • uniemożliwić blokowanie przepustowości,
  • wymagać większej odpowiedzialności od przewoźników,
  • zapewnić stabilność kluczowych relacji, zwłaszcza przechodzących przez Warszawę.
Kryzys na torach w Warszawie – czy to punkt zwrotny w regulacjach kolejowych?

Sytuacja, która dotknęła pasażerów tuż przed świętami, pokazuje, jak wrażliwy jest system kolejowy, zwłaszcza w tak obciążonych węzłach jak Warszawa. Najbliższe dni pokażą, czy uda się uratować część kursów i szybko znaleźć alternatywy dla podróżnych. Warto także pomyśleć nad wprowadzeniem trwałych zmiany w zasadach dostępu do infrastruktury.

Niezależnie od dalszych decyzji, to wydarzenie już teraz wpisuje się w historię polskiej kolei jako najbardziej spektakularne wycofanie połączeń na ostatnią chwilę – ze szczególnie dotkliwymi skutkami dla Warszawy i jej pasażerów.

Źródło: zyciewarszawy.pl

