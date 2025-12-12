Zmarła Magda Umer. Wybitna artystka i legenda warszawskiej sceny miała 76 lat

Magda Umer (1949-2025)
Magda Umer była jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek związanych z Warszawą – to właśnie w stolicy się urodziła i tu przez dekady tworzyła spektakle, koncerty oraz programy telewizyjne.
Magda Umer (właśc. Małgorzata Umer), urodzona 9 października 1949 roku w Warszawie, zyskała ogólnopolską sławę jako piosenkarka wykonująca poezję śpiewaną, reżyserka, aktorka i scenarzystka. Jej delikatny styl – śpiew niemal szeptem, podkreślający interpretację tekstu – stał się jej znakiem rozpoznawczym.
Debiutowała pod koniec lat 60. na scenach studenckich, m.in. w warszawskiej „Stodole”. Szybko zaczęła zwracać na siebie uwagę podczas festiwali:
W kolejnych latach wielokrotnie wracała na opolską scenę, prezentując m.in. utwory „O niebieskim pachnącym groszku”, „Widzisz mały”, „Szpetni czterdziestoletni” czy „Kiedy mnie już nie będzie”.
Jednym z jej najważniejszych osiągnięć reżyserskich był opolski koncert „Zielono mi” – hołd dla Agnieszki Osieckiej. W 2015 roku otrzymała Grand Prix za „całokształt opolski”, a pięć lat później – Nagrodę 100-lecia ZAiKS-u.
Magda Umer miała ogromny wpływ na kulturę teatralną Warszawy. Reżyserowała spektakle w najważniejszych stołecznych teatrach, w tym:
W jej repertuarze znalazły się utwory największych polskich autorów: Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego i Jonasza Kofty. To właśnie interpretacje ich tekstów przyniosły Umer uznanie.
Wśród najważniejszych albumów artystki znajdują się:
Do najbardziej znanych utworów należą m.in. „Oczy tej małej”, „Miłość w Portofino”, „I wciąż się na coś czeka” oraz „Kroplą deszczu namaluję cię”.
Jako reżyserka współpracowała z wybitnymi nazwiskami polskiej kultury – m.in. Kabaretem Starszych Panów, Krystyną Jandą i Andrzejem Poniedzielskim. To ona stworzyła popularny spektakl „Zimy żal”, poświęcony twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.
Mężem Magdy Umer był zmarły w 2019 roku Andrzej Przeradzki – przedsiębiorca, ojciec ich syna Franciszka. Starszy syn, Mateusz, pochodzi z wcześniejszego związku artystki. To właśnie oni przekazali informację o śmierci matki.
Magda Umer zmarła w wieku 76 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny, który od lat zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej kulturze. Jej interpretacje poetyckich tekstów ukształtowały wrażliwość kilku pokoleń słuchaczy, a współtworzone w Warszawie spektakle stały się ważnym elementem historii stołecznych teatrów.