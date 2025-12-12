6.4°C
Życie Warszawy

Zmarła Magda Umer. Wybitna artystka i legenda warszawskiej sceny miała 76 lat

Publikacja: 12.12.2025 17:10

Magda Umer (1949-2025)

Magda Umer (1949-2025)

Foto: Maciej Kłoś / Wikimedia

M.B.
W piątek po południu podano informację o śmierci Magdy Umer – jednej z najważniejszych postaci polskiej piosenki literackiej. Wiadomość o odejściu artystki przekazali jej synowie wpisem opublikowanym w mediach społecznościowych: „Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek.”

Magda Umer była jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek związanych z Warszawą – to właśnie w stolicy się urodziła i tu przez dekady tworzyła spektakle, koncerty oraz programy telewizyjne.

Warszawianka z krwi i kości. Droga artystyczna Magdy Umer

Magda Umer (właśc. Małgorzata Umer), urodzona 9 października 1949 roku w Warszawie, zyskała ogólnopolską sławę jako piosenkarka wykonująca poezję śpiewaną, reżyserka, aktorka i scenarzystka. Jej delikatny styl – śpiew niemal szeptem, podkreślający interpretację tekstu – stał się jej znakiem rozpoznawczym.

Jej interpretacje poetyckich tekstów ukształtowały wrażliwość kilku pokoleń słuchaczy

Debiutowała pod koniec lat 60. na scenach studenckich, m.in. w warszawskiej „Stodole”. Szybko zaczęła zwracać na siebie uwagę podczas festiwali:

  • w 1969 roku zdobyła wyróżnienie na „Debiutach” w Opolu za utwór „Jedź na urlop, Romeo”,
  • w tym samym roku wygrała Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej,
  • rok później ponownie zdobyła główną nagrodę,
  • w 1971 roku zdobyła nagrodę na Festiwalu w Opolu za utwór „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie...”.
W kolejnych latach wielokrotnie wracała na opolską scenę, prezentując m.in. utwory „O niebieskim pachnącym groszku”, „Widzisz mały”, „Szpetni czterdziestoletni” czy „Kiedy mnie już nie będzie”.

Jednym z jej najważniejszych osiągnięć reżyserskich był opolski koncert „Zielono mi” – hołd dla Agnieszki Osieckiej. W 2015 roku otrzymała Grand Prix za „całokształt opolski”, a pięć lat później – Nagrodę 100-lecia ZAiKS-u.

Reżyserka spektakli i telewizji. Twórczyni warszawskich scen

Magda Umer miała ogromny wpływ na kulturę teatralną Warszawy. Reżyserowała spektakle w najważniejszych stołecznych teatrach, w tym:

  • „Chlip Hop, czyli nasza mglista lap top lista” w Teatrze Ateneum,
  • „Biała bluzka 2010” w Och-Teatrze,
  • „Pod mocnym Aniołem” w Teatrze Polonia.

Twórczość Magdy Umer – albumy, przeboje, współpraca z mistrzami słowa

W jej repertuarze znalazły się utwory największych polskich autorów: Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego i Jonasza Kofty. To właśnie interpretacje ich tekstów przyniosły Umer uznanie.

Jej delikatny styl – śpiew niemal szeptem, podkreślający interpretację tekstu – stał się jej znakiem rozpoznawczym

Wśród najważniejszych albumów artystki znajdują się:

  • „Magda Umer”,
  • „Odtąd – do jutra”,
  • „Noce i sny”,
  • „Wciąż się na coś czeka”,
  • „Gdzie ty jesteś, Boże”.

Do najbardziej znanych utworów należą m.in. „Oczy tej małej”, „Miłość w Portofino”, „I wciąż się na coś czeka” oraz „Kroplą deszczu namaluję cię”.

Jako reżyserka współpracowała z wybitnymi nazwiskami polskiej kultury – m.in. Kabaretem Starszych Panów, Krystyną Jandą i Andrzejem Poniedzielskim. To ona stworzyła popularny spektakl „Zimy żal”, poświęcony twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.

Życie prywatne. Rodzina, która była dla niej najważniejsza

Mężem Magdy Umer był zmarły w 2019 roku Andrzej Przeradzki – przedsiębiorca, ojciec ich syna Franciszka. Starszy syn, Mateusz, pochodzi z wcześniejszego związku artystki. To właśnie oni przekazali informację o śmierci matki.

Odeszła „pani od poezji”. Pamięć o artystce pozostanie

Magda Umer zmarła w wieku 76 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny, który od lat zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej kulturze. Jej interpretacje poetyckich tekstów ukształtowały wrażliwość kilku pokoleń słuchaczy, a współtworzone w Warszawie spektakle stały się ważnym elementem historii stołecznych teatrów.

