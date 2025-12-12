Warszawski fragment S8 to jedna z najbardziej zatłoczonych tras w naszym kraju. Codziennie przejeżdża nią ponad 200 tys. samochodów, co generuje ogromne korki i w dużym stopniu wydłuża czas przejazdu. W odpowiedzi na te problemy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza wprowadzić zmiany w organizacji ruchu w czterech miejscach na trasie S8.

Na jakie ułatwienia będą mogli liczyć kierowcy na S8?

O planowanych przez GDDKiA zmianach poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych radny Białołęki Sebastian Gut, który zabiegał o nie wspólnie z innymi kierowcami. Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że kierowcy mogą spodziewać się czterech ułatwień – na odcinku Wisłostrada–Marymont, na węźle Modlińska, Łabiszyńska oraz Powązkowska.

Polecane
Budżet i wieloletnia prognoza finansowa w Warszawie opierają się na dochodach z 87 źródeł
rada warszawy
Radni przyjęli budżet miasta na 2026 rok. „To realizacja programu Ostatniego Pokolenia”
  • Na odcinku Wisłostrada–Marymont drogowcy mają zamiar wyznaczyć dodatkowe pasy ruchu kosztem pasa awaryjnego i buspasa, w ten sposób likwidując wąskie gardło. Ma to przyczynić się do upłynnienia ruchu i zmniejszyć liczbę kolizji
  • Na węźle Modlińska kierowcy jadący od strony Marek będą mieli do dyspozycji dodatkowy pas do wjazdu na most na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, zaś osoby wjeżdżające od strony Modlińskiej będą mogły korzystać z jednego pasa zamiast dwóch.
  • Na węźle Łabiszyńska zmiany będą dotyczyć skrajnego prawego pasa na jezdni w kierunku Białegostoku. Po zakończeniu prac będzie można jechać nim również na wprost.
  • Na węźle Powązkowska, zlikwidowany ma zostać pas awaryjny pod wiaduktem, zaś pas włączający będzie służyć jako dodatkowy pas do zjazdu na Broniewskiego.

Kiedy planowane zmiany wejdą w życie?

Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony 12 listopada 2025 roku, jednak prace mają ruszyć dopiero w II–III kwartale przyszłego roku. Jak przyznaje radny, choć planowane ułatwienia nie rozwiążą wszystkich problemów na trasie S8, mogą poprawić codzienne warunki jazdy.