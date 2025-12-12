Kierowcy, którzy regularnie jeżdżą warszawskim odcinkiem trasy S8, mają powód do zadowolenia. GDDKiA planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu, które poprawią warunki jazdy w tym miejscu. Co ma się zmienić?



Warszawski fragment S8 to jedna z najbardziej zatłoczonych tras w naszym kraju. Codziennie przejeżdża nią ponad 200 tys. samochodów, co generuje ogromne korki i w dużym stopniu wydłuża czas przejazdu. W odpowiedzi na te problemy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza wprowadzić zmiany w organizacji ruchu w czterech miejscach na trasie S8.

Na jakie ułatwienia będą mogli liczyć kierowcy na S8?

O planowanych przez GDDKiA zmianach poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych radny Białołęki Sebastian Gut, który zabiegał o nie wspólnie z innymi kierowcami. Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że kierowcy mogą spodziewać się czterech ułatwień – na odcinku Wisłostrada–Marymont, na węźle Modlińska, Łabiszyńska oraz Powązkowska.

Na odcinku Wisłostrada–Marymont drogowcy mają zamiar wyznaczyć dodatkowe pasy ruchu kosztem pasa awaryjnego i buspasa, w ten sposób likwidując wąskie gardło. Ma to przyczynić się do upłynnienia ruchu i zmniejszyć liczbę kolizji

Na węźle Modlińska kierowcy jadący od strony Marek będą mieli do dyspozycji dodatkowy pas do wjazdu na most na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, zaś osoby wjeżdżające od strony Modlińskiej będą mogły korzystać z jednego pasa zamiast dwóch.

Na węźle Łabiszyńska zmiany będą dotyczyć skrajnego prawego pasa na jezdni w kierunku Białegostoku. Po zakończeniu prac będzie można jechać nim również na wprost.

Na węźle Powązkowska, zlikwidowany ma zostać pas awaryjny pod wiaduktem, zaś pas włączający będzie służyć jako dodatkowy pas do zjazdu na Broniewskiego.

Kiedy planowane zmiany wejdą w życie?

Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony 12 listopada 2025 roku, jednak prace mają ruszyć dopiero w II–III kwartale przyszłego roku. Jak przyznaje radny, choć planowane ułatwienia nie rozwiążą wszystkich problemów na trasie S8, mogą poprawić codzienne warunki jazdy.