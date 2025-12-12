W przyszłym roku GDDKiA planuje zmiany na czterech odcinkach S8
Warszawski fragment S8 to jedna z najbardziej zatłoczonych tras w naszym kraju. Codziennie przejeżdża nią ponad 200 tys. samochodów, co generuje ogromne korki i w dużym stopniu wydłuża czas przejazdu. W odpowiedzi na te problemy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza wprowadzić zmiany w organizacji ruchu w czterech miejscach na trasie S8.
O planowanych przez GDDKiA zmianach poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych radny Białołęki Sebastian Gut, który zabiegał o nie wspólnie z innymi kierowcami. Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że kierowcy mogą spodziewać się czterech ułatwień – na odcinku Wisłostrada–Marymont, na węźle Modlińska, Łabiszyńska oraz Powązkowska.
Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony 12 listopada 2025 roku, jednak prace mają ruszyć dopiero w II–III kwartale przyszłego roku. Jak przyznaje radny, choć planowane ułatwienia nie rozwiążą wszystkich problemów na trasie S8, mogą poprawić codzienne warunki jazdy.