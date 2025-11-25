Żoliborz chce upamiętnić profesora Jastrzębowskiego. Co zrobił dla tej dzielnicy?

„Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wnosi stanowisko o upamiętnienie Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, profesora dawnego Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, na terenie Parku Kaskada” – takie stanowisko proponują radni tej dzielnicy.



W 2026 roku przypadnie 190. rocznica rozpoczęcia działalności naukowej profesora Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Marymoncie. Nadzwyczajna sesja w sprawie uhonorowania prof. Jastrzębowskiego ma odbyć się w środę, 26 listopada.

Reklama Reklama

Wnioskodawcy tłumaczą, że Żoliborz od lat uchodzi za dzielnicę intelektualistów, nauczycieli, ludzi nauki i kultury. Jak napisali w uzasadnieniu do stanowiska, uhonorowanie profesora Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego i Instytutu Agronomicznego w Marymoncie doskonale wpisuje się w tę tradycję – przypomina, że rozwój społeczny i miejski Żoliborza wyrasta z ducha edukacji, etyki pracy, patriotyzmu i szacunku do natury.

Kim był profesor Wojciech Bogumił Jastrzębowski?

„Profesor Wojciech Bogumił Jastrzębowski już niemal dwieście lat temu nawoływał o czystą wodę do picia, czyste powietrze do oddychania oraz świat bez wojen. Ten wybitny naukowiec, przyrodnik, biolog, leśnik, pedagog, twórca podstaw ergonomii, prekursor resocjalizacji oraz autor projektu «Konstytucji dla Europy» z 1831 roku, przez dwadzieścia dwa lata żył, pracował i tworzył w Marymoncie, który od 1951 roku stanowi integralną część dzielnicy Żoliborz” – czytamy w uzasadnieniu.

Marymontczycy, czyli absolwenci Instytutu w Marymoncie, stanowili intelektualną elitę zarządzającą dobrami ziemskimi w czasach Królestwa Kongresowego

W 1836 roku Wojciech Bogumił Jastrzębowski został profesorem w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie, który później nosił nazwę Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, by w 1857 roku powrócić do pierwotnej nazwy – Instytutu Agronomicznego. Profesor Jastrzębowski znalazł w nim wielkie uznanie kadry naukowej Instytutu i kolejnych roczników studentów – za ogromna wiedzę, również praktyczną, zaangażowanie i gorący patriotyzm.