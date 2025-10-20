„Magiczny Botaniczny" już od 8 listopada w Ogrodzie Botanicznym UW
Trwa internetowa przedsprzedaż biletów na wystawę. Do 5 listopada wszystkie rodzaje biletów są dostępne z 20 proc. zniżką.
„Magiczny Botaniczny” już po raz kolejny zagości w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego przy Al. Ujazdowskich 4, obok Łazienek Królewskich. Tę wyjątkową wystawę zwiedzać będzie można od 8 listopada 2025 roku do 15 lutego 2026 roku codziennie, poza środami. Będzie otwarta również przez cały nadchodzący listopadowy długi weekend od 8 do 11 listopada.
Od 8 listopada do 6 stycznia wystawa czynna będzie w godz. 16-21, natomiast od 8 stycznia do 15 lutego w godz. 17-20.
Bilety na razie dostępne są jedynie w sprzedaży internetowej poprzez stronę organizatora (lumagica.pl), jednak wraz z rozpoczęciem sezonu ich zakup możliwy będzie również w kasach ogrodu (w czasie działania wystawy) i salonach Empik. Dzieci do 6. roku życia będą mogły zwiedzić wystawę za darmo.
W trakcie „Magicznego Botanicznego” ścieżki i drzewa w ogrodzie UW rozświetli ponad milion lampek LED. Pojawi się 40 świetlnych przystanków. Zwiedzający będą mogli podziwiać zarówno instalacje znane z poprzednich edycji, jak i prezentowane po raz pierwszy zachwycające rzeźby LED.
Obecna w ogrodzie przyroda ozdobiona świetlnymi iluminacjami opowiadać będzie historię czterech żywiołów – motywu tegorocznej edycji wydarzenia. Inspirowana naturą i czterema żywiołami będzie również czekająca na odwiedzające rodziny z dziećmi edukacyjna gra terenowa. Dzięki niej spacer po ogrodzie zamieni się „[…] w świetlną przygodę pełną odkryć, ruchu i uśmiechów”. Na trasie zabawy pojawią się tablice z łamigłówkami i zadaniami ruchowymi. Drużyny, które ukończą zabawę, otrzymają niewielką nagrodę.
„Weź bąbelka na światełka! Albo mamę, przyjaciółkę, męża… bo magia nabiera blasku, gdy przeżywa się ją razem” – zachęca do odwiedzin Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.