Już od 8 listopada Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny rozbłyśnie milionem światełek w ramach wystawy „Magiczny Botaniczny”. Tegoroczna odsłona wydarzenia nawiązywać będzie do czterech żywiołów: wody, ognia, powietrza i ziemi.



Trwa internetowa przedsprzedaż biletów na wystawę. Do 5 listopada wszystkie rodzaje biletów są dostępne z 20 proc. zniżką.

„Magiczny Botaniczny”: Kiedy rusza kolejna odsłona wydarzenia w Ogrodzie Botanicznym UW?

„Magiczny Botaniczny” już po raz kolejny zagości w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego przy Al. Ujazdowskich 4, obok Łazienek Królewskich. Tę wyjątkową wystawę zwiedzać będzie można od 8 listopada 2025 roku do 15 lutego 2026 roku codziennie, poza środami. Będzie otwarta również przez cały nadchodzący listopadowy długi weekend od 8 do 11 listopada.

Od 8 listopada do 6 stycznia wystawa czynna będzie w godz. 16-21, natomiast od 8 stycznia do 15 lutego w godz. 17-20.

Bilety na razie dostępne są jedynie w sprzedaży internetowej poprzez stronę organizatora (lumagica.pl), jednak wraz z rozpoczęciem sezonu ich zakup możliwy będzie również w kasach ogrodu (w czasie działania wystawy) i salonach Empik. Dzieci do 6. roku życia będą mogły zwiedzić wystawę za darmo.