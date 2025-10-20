Jesienny piknik w Parku Żerańskim. Pierwszy, ale nie ostatni

Warszawiacy i turyści będą mogli 25 i 26 października 2025 roku wziąć udział w Jesiennym Pikniku, który połączy sport, rekreację, naturę i kulturę. To pierwsze takie wydarzenie w nowo otwartym parku, zlokalizowanym w okolicy Portu Żerańskiego.



Park Żerański to jedno z najnowszych miejsc rekreacyjnych w stolicy, zaprojektowane z myślą o miłośnikach przyrody, sportów wodnych i spacerów. Od kilku dni przyciąga licznych mieszkańców, którzy podziwiają oryginalne w Warszawie połączenie zieleni z wodą.

Oficjalna inauguracja Parku Żerańskiego odbędzie się 25 października, a w programie znalazły się atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych: spływy kajakowe, warsztaty żeglarskie, rejsy widokowe, pokazy sportów wodnych, animacje rodzinne i wieczorne ogniska.

Spływy, gry terenowe i rodzinne animacje

Piknik rozpocznie się o godz. 11 spływem kajakowo–SUP-owym z Portu Czerniakowskiego do Parku Żerańskiego. Kolejnym punktem programu będą gry terenowe z pieczątkami, dzięki którym uczestnicy odkryją wszystkie zakątki nowego parku.

Od godz. 14 zaplanowano warsztaty sportowe i żeglarskie z udziałem m.in. olimpijki Justyny Iskrzyckiej oraz instruktorów KS Spójnia i Zuch Załoga. W strefie plastycznej „Kolorowe inspiracje” najmłodsi stworzą własne dzieła sztuki, a dorośli poznają techniki ekologicznego rękodzieła.