Życie Warszawy

Jesienny piknik w Parku Żerańskim. Pierwszy, ale nie ostatni

Publikacja: 20.10.2025 09:00

Park Żerański nie dawno został otwarty, teraz nadszedł czas na pierwszą imprezę

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawiacy i turyści będą mogli 25 i 26 października 2025 roku wziąć udział w Jesiennym Pikniku, który połączy sport, rekreację, naturę i kulturę. To pierwsze takie wydarzenie w nowo otwartym parku, zlokalizowanym w okolicy Portu Żerańskiego.

Park Żerański to jedno z najnowszych miejsc rekreacyjnych w stolicy, zaprojektowane z myślą o miłośnikach przyrody, sportów wodnych i spacerów. Od kilku dni przyciąga licznych mieszkańców, którzy podziwiają oryginalne w Warszawie połączenie zieleni z wodą.

Oficjalna inauguracja Parku Żerańskiego odbędzie się 25 października, a w programie znalazły się atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych: spływy kajakowe, warsztaty żeglarskie, rejsy widokowe, pokazy sportów wodnych, animacje rodzinne i wieczorne ogniska.

Spływy, gry terenowe i rodzinne animacje

Piknik rozpocznie się o godz. 11 spływem kajakowo–SUP-owym z Portu Czerniakowskiego do Parku Żerańskiego. Kolejnym punktem programu będą gry terenowe z pieczątkami, dzięki którym uczestnicy odkryją wszystkie zakątki nowego parku.

Od godz. 14 zaplanowano warsztaty sportowe i żeglarskie z udziałem m.in. olimpijki Justyny Iskrzyckiej oraz instruktorów KS Spójnia i Zuch Załoga. W strefie plastycznej „Kolorowe inspiracje” najmłodsi stworzą własne dzieła sztuki, a dorośli poznają techniki ekologicznego rękodzieła.

Sporty wodne w akcji: pokazy mistrzów

W godzinach 14:30–15:30 odbędą się efektowne pokazy sportów wodnych - w tym narciarstwa wodnego, smoczych łodzi, kajakarstwa i żeglarstwa. W wydarzeniu wezmą udział mistrzowie Polski i Europy, m.in. Justyna Szafrańska-Rolak, Maria Rolak i Ariusz Rytko.

Od godz. 15:30 do 17:00 na uczestników czekają rejsy widokowe motorówkami i żaglówkami, pokazowe treningi i możliwość samodzielnego wypłynięcia z instruktorem.

Foto: mat. pras.

Spacer z projektantami i wieczorne atrakcje

Jednym z najciekawszych punktów programu będzie spacer z projektantami parku – specjalistami z TopoScape i Archigrest, którzy opowiedzą o procesie tworzenia tej niezwykłej przestrzeni.

Wieczorem, od godz. 18, park zamieni się w strefę relaksu z ogniskami i plenerowym saunowaniem, które potrwa do północy.

Niedzielne zwiedzanie i rejs po Wiśle

Drugi dzień wydarzenia (26 października) upłynie pod znakiem spacerów historyczno-przyrodniczych i edukacji ekologicznej. O godz. 10 wystartuje cykliczny spacer Dzielnicy Wisła po parku i Porcie Żerańskim z Hanką Warszawianką. Będzie można posłuchać jak inne kraje radzą sobie z rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Dla wytrwałych i ciekawskich świetną atrakcją może być rejs tradycyjną łodzią wiślaną.

Piknik w Parku Żerańskim – nowa tradycja nad Wisłą

Jesienny Piknik w Parku Żerańskim to nie tylko uroczyste otwarcie nowej przestrzeni rekreacyjnej, ale też zapowiedź, że ta część Warszawy stanie się ważnym punktem na mapie miejskich wydarzeń. 

Udział w pikniku jest bezpłatny, a na wybrane warsztaty obowiązują zapisy, które ruszają 20 października o godz. 12 na stronie zzw.waw.pl

Źródło: zyciewarszawy.pl

