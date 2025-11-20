W niedzielę 23 listopada rusza Szkółka morsowa Dzielnica Wisła. To już kolejna edycja wydarzenia, które skierowane jest zarówno do osób początkujących, jak i doświadczonych. W tym roku zmianie ulegnie miejsce kąpieli.



O rozpoczęciu tegorocznej akcji morsowania nad Wisłą informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz kampania Dzielnica Wisła.

Szkółka morsowa Dzielnica Wisła: Start już w najbliższą niedzielę

Szkółka morsowa Dzielnica Wisła odbywać się będzie w tym roku po raz pierwszy na plaży Saskiej, na Saskiej Kępie, w dzielnicy Praga-Południe. Miejsce to charakteryzuje się łagodnym zejściem i przyjemnym dnem. W ubiegłych latach morsowano na plaży Rusałka z widokiem na Stare Miasto. Jednak, jak informują organizatorzy, w ostatnim czasie wchodzenie do wody jest tam utrudnione, co było odczuwalne już dla uczestników ubiegłorocznego morsowania.

Plakat autorstwa Oli Jasionowskiej „Morsowanie” Foto: mat. pras.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy chętni, a więc zarówno osoby doświadczone, jak i te, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z morsowaniem.

„Hartujcie się i szykujcie na dobrą zabawę!” – zachęca Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Z kolei Dzielnica Wisła informuje, że już wkrótce poda więcej szczegółów akcji, która w tym roku będzie miała nową formułę.