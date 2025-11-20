O rozpoczęciu tegorocznej akcji morsowania nad Wisłą informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz kampania Dzielnica Wisła.
Szkółka morsowa Dzielnica Wisła odbywać się będzie w tym roku po raz pierwszy na plaży Saskiej, na Saskiej Kępie, w dzielnicy Praga-Południe. Miejsce to charakteryzuje się łagodnym zejściem i przyjemnym dnem. W ubiegłych latach morsowano na plaży Rusałka z widokiem na Stare Miasto. Jednak, jak informują organizatorzy, w ostatnim czasie wchodzenie do wody jest tam utrudnione, co było odczuwalne już dla uczestników ubiegłorocznego morsowania.
Plakat autorstwa Oli Jasionowskiej „Morsowanie”
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy chętni, a więc zarówno osoby doświadczone, jak i te, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z morsowaniem.
„Hartujcie się i szykujcie na dobrą zabawę!” – zachęca Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Z kolei Dzielnica Wisła informuje, że już wkrótce poda więcej szczegółów akcji, która w tym roku będzie miała nową formułę.
Pierwsza edycja Szkółki morsowej Dzielnica Wisła odbyła się w 2017 roku i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem warszawiaków. Morsowanie odbywa się w kilka listopadowych i grudniowych niedziel przed południem.
Co roku, oprócz możliwości kąpieli w zimnych wodach Wisły, organizatorzy przygotowują szereg atrakcji towarzyszących zarówno dla uczestników morsowania, jak i dla osób, które nie wchodzą do wody. Odbywają się m.in. warsztaty, konkursy, prelekcje czy animacje dla dzieci, a po zakończonej kąpieli na uczestników czekają dyplomy, a także ciepła zupa i gorąca herbata. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwa stołeczny WOPR.