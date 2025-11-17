Niedźwiedzi Bieg z torem przeszkód na Pradze-Północ

Sieć rybaka – klasyczne wyzwanie niskiego czołgania pod gęstą siatką.

Łzy Syreny – równowaga i precyzja w przenoszeniu rury wypełnionej wodą

Praski przewrót – wielokrotne przerzucanie ciężkiej opony.

Spacer przemytnika – marsz z ciężkimi walizkami.

Powrót do piekła – wspinaczka po pochyłej ścianie z użyciem lin.

Wciąganie topielca – siłowy finał, w którym trzeba unieść ciężki manekin za pomocą bloczków.

Po zaliczeniu toru przeszkód zawodnicy wrócą tą samą trasą do miasteczka biegowego, gdzie na każdego będzie czekał medal i bluza termoaktywna.

Warunki uczestnictwa i organizacja Niedźwiedziego Biegu

Każdy zawodnik, który weźmie udział w wydarzeniu, otrzyma pakiet startowy zawierający numer z chipem pomiarowym i agrafkami, koszulkę biegową, worek depozytowy, baton energetyczny, folię NRC oraz materiały przygotowane przez partnerów i sponsorów biegu.

Na miejscu organizatorzy zapewnią pełne zaplecze logistyczne – uczestnicy będą mieli dostęp do depozytów, przebieralni, punktów z wodą, toalet oraz ciepłego posiłku w miasteczku biegowym.

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w dwóch kategoriach – kobiet i mężczyzn – z podziałem na grupy wiekowe: 18–30 lat, 31–50 lat oraz powyżej 50 lat. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony elektronicznie, co zagwarantuje precyzyjne i rzetelne wyniki.

Na najlepszych uczestników czekać będą puchary za zajęcie miejsc I–III w poszczególnych klasyfikacjach, natomiast każdy finiszer otrzyma pamiątkowy medal. Oficjalne wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej wydarzenia.

