Niedźwiedzi Bieg z torem przeszkód na Pradze-Północ

Publikacja: 17.11.2025 10:00

Zawodnicy wyruszą spod mostu Śląsko-Dąbrowskiego, by po 4,5 kilometrach dynamicznego biegu po nieutwardzonym terenie dotrzeć do Strefy Wyzwań.

Rwanie kotwicy, łzy Syreny, praski przewrót, powrót do piekła czy wciąganie topielca – m.in. z takimi preszkodami 22 listopada na nadwiślańskich terenach między mostami Śląsko-Dąbrowskim a Grota-Roweckiego, zmierzą się uczestnicy Niedźwiedziego Biegu.

To wydarzenie będzie łączyło w sobie dynamikę biegu terenowego i surową siłę toru przeszkód.

Trasa Niedźwiedziego Biegu i siłowe przeszkody

Bieg wystartuje o godz. 10, a biuro zawodów będzie czynne od godz. 7:30. Trasa o łącznej długości 9 tys. m została poprowadzona wzdłuż brzegów Wisły.

Zawodnicy wyruszą spod mostu Śląsko-Dąbrowskiego, by po 4,5 kilometrach dynamicznego biegu po nieutwardzonym terenie dotrzeć do Strefy Wyzwań. Tam na uczestników czekać będą przeszkody:

  • Rwanie kotwicy – test mocy i techniki w przeciąganiu obciążonych sań.
  • Sieć rybaka – klasyczne wyzwanie niskiego czołgania pod gęstą siatką.
  • Łzy Syreny – równowaga i precyzja w przenoszeniu rury wypełnionej wodą
  • Praski przewrót – wielokrotne przerzucanie ciężkiej opony.
  • Spacer przemytnika – marsz z ciężkimi walizkami.
  • Powrót do piekła – wspinaczka po pochyłej ścianie z użyciem lin.
  • Wciąganie topielca – siłowy finał, w którym trzeba unieść ciężki manekin za pomocą bloczków.
Po zaliczeniu toru przeszkód zawodnicy wrócą tą samą trasą do miasteczka biegowego, gdzie na każdego będzie czekał medal i bluza termoaktywna.

Warunki uczestnictwa i organizacja Niedźwiedziego Biegu

Każdy zawodnik, który weźmie udział w wydarzeniu, otrzyma pakiet startowy zawierający numer z chipem pomiarowym i agrafkami, koszulkę biegową, worek depozytowy, baton energetyczny, folię NRC oraz materiały przygotowane przez partnerów i sponsorów biegu.

Na miejscu organizatorzy zapewnią pełne zaplecze logistyczne – uczestnicy będą mieli dostęp do depozytów, przebieralni, punktów z wodą, toalet oraz ciepłego posiłku w miasteczku biegowym.

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w dwóch kategoriach – kobiet i mężczyzn – z podziałem na grupy wiekowe: 18–30 lat, 31–50 lat oraz powyżej 50 lat. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony elektronicznie, co zagwarantuje precyzyjne i rzetelne wyniki.

Na najlepszych uczestników czekać będą puchary za zajęcie miejsc I–III w poszczególnych klasyfikacjach, natomiast każdy finiszer otrzyma pamiątkowy medal. Oficjalne wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej wydarzenia.

Zapisy na stronie organizatora.

