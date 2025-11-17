Niedźwiedzi Bieg z torem przeszkód na Pradze-Północ

Zawodnicy wyruszą spod mostu Śląsko-Dąbrowskiego, by po 4,5 kilometrach dynamicznego biegu po nieutwardzonym terenie dotrzeć do Strefy Wyzwań.
To wydarzenie będzie łączyło w sobie dynamikę biegu terenowego i surową siłę toru przeszkód.
Bieg wystartuje o godz. 10, a biuro zawodów będzie czynne od godz. 7:30. Trasa o łącznej długości 9 tys. m została poprowadzona wzdłuż brzegów Wisły.
Zawodnicy wyruszą spod mostu Śląsko-Dąbrowskiego, by po 4,5 kilometrach dynamicznego biegu po nieutwardzonym terenie dotrzeć do Strefy Wyzwań. Tam na uczestników czekać będą przeszkody:
Po zaliczeniu toru przeszkód zawodnicy wrócą tą samą trasą do miasteczka biegowego, gdzie na każdego będzie czekał medal i bluza termoaktywna.
Każdy zawodnik, który weźmie udział w wydarzeniu, otrzyma pakiet startowy zawierający numer z chipem pomiarowym i agrafkami, koszulkę biegową, worek depozytowy, baton energetyczny, folię NRC oraz materiały przygotowane przez partnerów i sponsorów biegu.
Na miejscu organizatorzy zapewnią pełne zaplecze logistyczne – uczestnicy będą mieli dostęp do depozytów, przebieralni, punktów z wodą, toalet oraz ciepłego posiłku w miasteczku biegowym.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w dwóch kategoriach – kobiet i mężczyzn – z podziałem na grupy wiekowe: 18–30 lat, 31–50 lat oraz powyżej 50 lat. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony elektronicznie, co zagwarantuje precyzyjne i rzetelne wyniki.
Na najlepszych uczestników czekać będą puchary za zajęcie miejsc I–III w poszczególnych klasyfikacjach, natomiast każdy finiszer otrzyma pamiątkowy medal. Oficjalne wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej wydarzenia.
Zapisy na stronie organizatora.