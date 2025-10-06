17. edycja Biegnij Warszawo rozpoczęła cykl Running Europe Tour 2025

Mówią zwycięzcy

– Był to mój debiut na tej imprezie. Chodziło tutaj przede wszystkim o ściganie się, o rywalizację. Od początku formowała nam się fajna, czteroosobowa grupa. Nie naciskaliśmy za mocno tempa – raczej był to bieg taktyczny. I tak naprawdę ściganie zaczęło się na ósmym kilometrze. Tam zawodnik z Włoch przyspieszył. Ja się go złapałem i na ostatnim kilometrze mu uciekłem – powiedział zwycięzca Aleksander Wiącek.

– Jeżeli chodzi o samą trasę, to bardzo fajna, urozmaicona. Kawał Warszawy zwiedziliśmy po drodze :) Trasa w miarę płaska, szybka – były dwa, trzy podbiegi. Ale w Warszawie inaczej się nie da, jeżeli chce się pobiec po obu stronach Wisły – dodał 25-letni zawodnik z Kołbieli.

– Jestem pod wrażeniem, nie spodziewałam się takiego wyniku, ale wspaniale się biegło. Z wieloma znajomymi udało mi się razem pobiec chociaż kawałek trasy. Wszyscy mnie dopingowali, a kiedy jakaś pani na trasie krzyknęła, że jestem pierwszą kobietą, to jej nie uwierzyłam. Jestem niesamowicie zadowolona z wyniku, mój narzeczony mnie prowadził. Biegliśmy na 37,30, wyszło 37,20, więc jestem mega szczęśliwa – powiedziała tuż za linią mety najlepsza wśród kobiet Aneta Jarosz z Warszawy.

Jedno miasto. Jeden bieg. Tysiące historii

Biegnij Warszawo to więcej niż sport – to tysiące osobistych historii, które splatają się w jedną wielką opowieść o mieście i jego mieszkańcach. Na trasie spotkali się wyczynowi sportowcy, początkujący biegacze i całe rodziny, które chciały poczuć wyjątkową atmosferę wspólnego biegu. Kibice i muzycy rozstawieni wzdłuż ulic sprawili, że każdy kilometr niósł nie tylko wysiłek, ale też radość i energię, zamieniając ten dzień w prawdziwe święto Warszawy.

– Endorfiny, popularnie nazywane hormonami szczęścia, były dzisiaj u uczestników doskonale odczuwalne. To wydarzenie, które naprawdę łączy – sport, społeczność i miasto – dodał Mamiński.

Medalistki i medaliści Biegnij Warszawo 2025

1. Aneta Jarosz (Warsaw Run Club), 37:21

2. Ewelina Partyka (Bachledziki Team), 38:06

3. Beata Białek (Pyrzycki Klub Olimpijczyka), 38:42





1. Aleksander Wiącek (Akademia Wytrzymałości), 31:17

2. Andrea Todisco (Włochy, CUS Cassino), 31:27

3. Rafał Sułkowski (Sułkowski Running Team), 31:46

Partnerzy i patroni

Biegnij Warszawo od lat może liczyć na wsparcie instytucji publicznych i partnerów biznesowych. Najważniejszym partnerem wydarzenia jest Miasto Stołeczne Warszawa. Od wielu lat partnerem głównym jest ING Bank Śląski, który co roku mobilizuje tysiące pracowników do wspólnego biegania i marszu pod hasłem wellbeing. Projekt współfinansuje także Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerzy: Magnesia, Melvit, Mercedes-Benz MB Motors. Partnerzy techniczni: druk24h.pl i dhosting.pl. Patroni medialni: Rzeczpospolita, Polskie Radio Trójka oraz portale: Rp.pl, ZycieWarszawy.pl, Bieganie.pl.

Biegnij Warszawo w liczbach

To jeden z największych w Polsce biegów masowych na dystansie 10 km. W latach 2005-2007 impreza nosiła nazwę Run Warsaw, a długość trasy wynosiła początkowo 5 kilometrów. W roku 2008 bieg, już na dystansie 10 kilometrów, odbył się w ramach globalnej edycji Nike Human Race. Od roku 2009 organizowany jest nieprzerwanie pod nazwą Biegnij Warszawo. Od pierwszej edycji biegu, łącznie z towarzyszącym mu Maszeruję-Kibicuję, uczestniczyło ponad 250 tysięcy osób. W tym roku, po raz pierwszy, bieg stał się częścią międzynarodowego cyklu Running Europe Tour.

O Maszeruję-Kibicuję

Maszeruję-Kibicuję to wydarzenie towarzyszące Biegnij Warszawo, organizowane od 2010 roku. Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą dopingować innych, sami także będąc w ruchu. Polega na przejściu marszem 5-kilometrowej pętli wyznaczonej obok trasy biegu. Uczestniczą w nim aktywni kibice, którzy chcą dopingować biegnących, ale nie czują się jeszcze na siłach, aby przebiec dystans 10 kilometrów.

