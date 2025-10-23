18.6°C
Życie Warszawy

Przetarg na bosmanat w Porcie Czerniakowskim ogłoszony

Publikacja: 23.10.2025 13:15

Zwycięski projekt pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania zakłada powstanie proekologicznego, niskiego budynku z zielonym dachem i drewniano-żelbetową konstrukcją.

Foto: mat. pras.

M.B.
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił przetarg na budowę nowoczesnego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim. Inwestycja ma połączyć kluczowe funkcje portowe, edukacyjne i rekreacyjne, stając się proekologicznym, otwartym dla mieszkańców centrum aktywności nad Wisłą.

Projekt, autorstwa pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt, zakłada powstanie niskiego, drewniano-żelbetowego obiektu z zielonym dachem i szeregiem innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.

Bosmanat Port Czerniakowski: Nowe centrum spotkań i sportów wodnych

Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim został zaprojektowany z myślą o integracji przestrzeni miejskiej z naturalnym krajobrazem doliny Wisły. Obiekt usługowy będzie pełnił funkcje żeglarskie i rekreacyjne, oferując nowe zaplecze dla portu oraz miejsce dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

Architekci przewidzieli też zróżnicowane strefy użytkowania – dostępną dla wszystkich część rekreacyjną oraz obszar przeznaczony dla środowiska żeglarskiego.

Foto: mat. pras.

Projekt przewiduje stworzenie zróżnicowanych stref: części rekreacyjnej, otwartej dla szerokiej publiczności, oraz obszaru dedykowanego środowisku żeglarskiemu. Wejście od strony północnej zapewni spójne połączenie z bulwarem nadwiślańskim, płytą desantu i wejściem na Cypel Czerniakowski, ułatwiając dostęp i tworząc atrakcyjną, spójną przestrzeń.

Ekologia i innowacje: Zielony dach i odnawialne źródła energii

W architekturze nowego bosmanatu położono nacisk na rozwiązania proekologiczne. Niski budynek charakteryzować się będzie drewniano-żelbetową konstrukcją i zielonym dachem, co ma sprzyjać naturalnemu otoczeniu.

Wśród kluczowych elementów prośrodowiskowych znajdą się:

  • Zielony dach: Poprawiający retencję wody i bioróżnorodność.
  • Retencja wody deszczowej: Wykorzystywana m.in. w ogrodzie deszczowym.
  • Odnawialne źródła energii: W tym panele fotowoltaiczne.

Celem jest rozwój rekreacji nad Wisłą przy jednoczesnym zachowaniu unikalnego, przyrodniczego charakteru portu.

Nowy bosmanat ma stać się otwartym punktem spotkań mieszkańców, miejscem organizacji zajęć wodniackich, wypożyczalni sprzętu czy wydarzeń związanych z żeglugą

Foto: mat. pras.

Szczegóły przetargu: budowa i pielęgnacja zieleni

Postępowanie przetargowe na budowę bosmanatu zostało ogłoszone przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 22 października 2025 roku. Termin składania ofert upływa 26 listopada 2025 r.

Zamówienie podzielono na dwa etapy:

  1. Etap I – Budowa:
  2. Etap II – Pielęgnacja Zieleni:

W ramach projektu przewidziano także liczne elementy małej architektury, takie jak ławki, leżaki, stoły, wiaty oraz dedykowaną strefę rekreacyjną, które uczynią bosmanat otwartym punktem spotkań i miejscem organizacji zajęć wodniackich czy wypożyczalni sprzętu.

