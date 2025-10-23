Przetarg na bosmanat w Porcie Czerniakowskim ogłoszony

Zwycięski projekt pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania zakłada powstanie proekologicznego, niskiego budynku z zielonym dachem i drewniano-żelbetową konstrukcją.
Projekt, autorstwa pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt, zakłada powstanie niskiego, drewniano-żelbetowego obiektu z zielonym dachem i szeregiem innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim został zaprojektowany z myślą o integracji przestrzeni miejskiej z naturalnym krajobrazem doliny Wisły. Obiekt usługowy będzie pełnił funkcje żeglarskie i rekreacyjne, oferując nowe zaplecze dla portu oraz miejsce dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy.
Projekt przewiduje stworzenie zróżnicowanych stref: części rekreacyjnej, otwartej dla szerokiej publiczności, oraz obszaru dedykowanego środowisku żeglarskiemu. Wejście od strony północnej zapewni spójne połączenie z bulwarem nadwiślańskim, płytą desantu i wejściem na Cypel Czerniakowski, ułatwiając dostęp i tworząc atrakcyjną, spójną przestrzeń.
W architekturze nowego bosmanatu położono nacisk na rozwiązania proekologiczne. Niski budynek charakteryzować się będzie drewniano-żelbetową konstrukcją i zielonym dachem, co ma sprzyjać naturalnemu otoczeniu.
Wśród kluczowych elementów prośrodowiskowych znajdą się:
Celem jest rozwój rekreacji nad Wisłą przy jednoczesnym zachowaniu unikalnego, przyrodniczego charakteru portu.
Postępowanie przetargowe na budowę bosmanatu zostało ogłoszone przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 22 października 2025 roku. Termin składania ofert upływa 26 listopada 2025 r.
Zamówienie podzielono na dwa etapy:
W ramach projektu przewidziano także liczne elementy małej architektury, takie jak ławki, leżaki, stoły, wiaty oraz dedykowaną strefę rekreacyjną, które uczynią bosmanat otwartym punktem spotkań i miejscem organizacji zajęć wodniackich czy wypożyczalni sprzętu.