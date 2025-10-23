Przetarg na bosmanat w Porcie Czerniakowskim ogłoszony

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił przetarg na budowę nowoczesnego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim. Inwestycja ma połączyć kluczowe funkcje portowe, edukacyjne i rekreacyjne, stając się proekologicznym, otwartym dla mieszkańców centrum aktywności nad Wisłą.



Projekt, autorstwa pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt, zakłada powstanie niskiego, drewniano-żelbetowego obiektu z zielonym dachem i szeregiem innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.

Bosmanat Port Czerniakowski: Nowe centrum spotkań i sportów wodnych

Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim został zaprojektowany z myślą o integracji przestrzeni miejskiej z naturalnym krajobrazem doliny Wisły. Obiekt usługowy będzie pełnił funkcje żeglarskie i rekreacyjne, oferując nowe zaplecze dla portu oraz miejsce dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

Architekci przewidzieli też zróżnicowane strefy użytkowania – dostępną dla wszystkich część rekreacyjną oraz obszar przeznaczony dla środowiska żeglarskiego. Foto: mat. pras.

Projekt przewiduje stworzenie zróżnicowanych stref: części rekreacyjnej, otwartej dla szerokiej publiczności, oraz obszaru dedykowanego środowisku żeglarskiemu. Wejście od strony północnej zapewni spójne połączenie z bulwarem nadwiślańskim, płytą desantu i wejściem na Cypel Czerniakowski, ułatwiając dostęp i tworząc atrakcyjną, spójną przestrzeń.

Ekologia i innowacje: Zielony dach i odnawialne źródła energii

W architekturze nowego bosmanatu położono nacisk na rozwiązania proekologiczne. Niski budynek charakteryzować się będzie drewniano-żelbetową konstrukcją i zielonym dachem, co ma sprzyjać naturalnemu otoczeniu.