Park Skaryszewski to jedno z ulubionych miejsc spacerów mieszańców stolicy. Jego malownicze alejki otoczone zielenią mają swój niepowtarzalny urok o każdej porze roku. Jak zapowiada Zarząd Zieleni Warszawy, część z nich już wkrótce zostanie odnowiona.



Jeszcze w październiku rozpocznie się modernizacja dwóch alejek w parku Skaryszewskim w Warszawie. Prace zostaną wykonane przez Zarząd Zieleni Warszawy w ramach projektu z budżetu obywatelskiego.

Alejki w parku Skaryszewskim zostaną odnowione. Jakie przejdą zmiany?

Odnowione zostaną alejki w południowo-wschodniej części parku Skaryszewskiego. Ścieżki zostaną pokryte nawierzchnią mineralną.

„W ten sposób ułatwimy mieszkańcom wejście i poruszanie się po parku, poprawimy estetykę i przywrócimy historyczną kompozycję tego wyjątkowego terenu zieleni” – zapowiada Zarząd Zielni Warszawy.

Nowe alejki będą biegły od alei obwodnicowej, wzdłuż muru Stacji Pomp Kanałowych „Saska Kępa”, a następnie równolegle do ul. Międzynarodowej. Jedna z alejek ułatwi wejście do parku od ulicy i dojście do znajdującej się w tym rejonie toalety automatycznej.