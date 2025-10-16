Park Skaryszewski w Warszawie
Jeszcze w październiku rozpocznie się modernizacja dwóch alejek w parku Skaryszewskim w Warszawie. Prace zostaną wykonane przez Zarząd Zieleni Warszawy w ramach projektu z budżetu obywatelskiego.
Odnowione zostaną alejki w południowo-wschodniej części parku Skaryszewskiego. Ścieżki zostaną pokryte nawierzchnią mineralną.
„W ten sposób ułatwimy mieszkańcom wejście i poruszanie się po parku, poprawimy estetykę i przywrócimy historyczną kompozycję tego wyjątkowego terenu zieleni” – zapowiada Zarząd Zielni Warszawy.
Nowe alejki będą biegły od alei obwodnicowej, wzdłuż muru Stacji Pomp Kanałowych „Saska Kępa”, a następnie równolegle do ul. Międzynarodowej. Jedna z alejek ułatwi wejście do parku od ulicy i dojście do znajdującej się w tym rejonie toalety automatycznej.
Jedna z alejek w parku Skaryszewskim, które czeka modernizacja
Zaplanowano również odświeżenie zieleni w otoczeniu odnawianych alejek. Zostaną tam zasadzone nowe krzewy i inne rośliny. Nowe nasadzenia pozwolą odizolować wnętrze parku od ulicy.
Modernizacja zostanie przeprowadzona w ramach projektu z budżetu obywatelskiego „Świeża zieleń w parku Skaryszewskim – krzewy, pnącza, zieleń okrywowa. Likwidacja przedeptów, nowa nawierzchnia alejek”.
Alejka w parku Skaryszewskim przeznaczona do modernizacji
Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego jest jednym z największych i najbardziej malowniczych zabytkowych parków krajobrazowych w Warszawie. Położony jest na Pradze-Południe w sąsiedztwie Stadionu Narodowego i Jeziora Kamionkowskiego.
W gąszczu jego licznych alejek można zabłądzić. Park rozciąga się na ogromnej powierzchni około 59 hektarów. To idealne miejsce zarówno dla miłośników aktywnego wypoczynku, jak spragnionych relaksu, kontaktu z naturą i pięknych widoków. Na terenie parku znajdują się m.in. sztuczne stawy i kanały, a także malowniczy wodospad, liczne mostki, pomniki i rzeźby.
