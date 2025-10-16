10.5°C
Życie Warszawy

Popularny park w Warszawie czekają zmiany. Będzie więcej zieleni, alejki zyskają nowy wygląd

Publikacja: 16.10.2025 14:45

Park Skaryszewski w Warszawie

Park Skaryszewski w Warszawie

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Park Skaryszewski to jedno z ulubionych miejsc spacerów mieszańców stolicy. Jego malownicze alejki otoczone zielenią mają swój niepowtarzalny urok o każdej porze roku. Jak zapowiada Zarząd Zieleni Warszawy, część z nich już wkrótce zostanie odnowiona.

Jeszcze w październiku rozpocznie się modernizacja dwóch alejek w parku Skaryszewskim w Warszawie. Prace zostaną wykonane przez Zarząd Zieleni Warszawy w ramach projektu z budżetu obywatelskiego.

Alejki w parku Skaryszewskim zostaną odnowione. Jakie przejdą zmiany?

Odnowione zostaną alejki w południowo-wschodniej części parku Skaryszewskiego. Ścieżki zostaną pokryte nawierzchnią mineralną.

„W ten sposób ułatwimy mieszkańcom wejście i poruszanie się po parku, poprawimy estetykę i przywrócimy historyczną kompozycję tego wyjątkowego terenu zieleni” – zapowiada Zarząd Zielni Warszawy.

Nowe alejki będą biegły od alei obwodnicowej, wzdłuż muru Stacji Pomp Kanałowych „Saska Kępa”, a następnie równolegle do ul. Międzynarodowej. Jedna z alejek ułatwi wejście do parku od ulicy i dojście do znajdującej się w tym rejonie toalety automatycznej.

Jedna z alejek w parku Skaryszewskim, które czeka modernizacja

Jedna z alejek w parku Skaryszewskim, które czeka modernizacja

Foto: Zarząd Zieleni Warszawy

Więcej zieleni w parku Skaryszewskim

Zaplanowano również odświeżenie zieleni w otoczeniu odnawianych alejek. Zostaną tam zasadzone nowe krzewy i inne rośliny. Nowe nasadzenia pozwolą odizolować wnętrze parku od ulicy.

Modernizacja zostanie przeprowadzona w ramach projektu z budżetu obywatelskiego „Świeża zieleń w parku Skaryszewskim – krzewy, pnącza, zieleń okrywowa. Likwidacja przedeptów, nowa nawierzchnia alejek”.

Alejka w parku Skaryszewskim przeznaczona do modernizacji

Alejka w parku Skaryszewskim przeznaczona do modernizacji

Foto: Zarząd Zieleni Warszawy

Park Skaryszewski. Oaza zieleni w centrum Warszawy

Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego jest jednym z największych i najbardziej malowniczych zabytkowych parków krajobrazowych w Warszawie. Położony jest na Pradze-Południe w sąsiedztwie Stadionu Narodowego i Jeziora Kamionkowskiego.

W gąszczu jego licznych alejek można zabłądzić. Park rozciąga się na ogromnej powierzchni około 59 hektarów. To idealne miejsce zarówno dla miłośników aktywnego wypoczynku, jak spragnionych relaksu, kontaktu z naturą i pięknych widoków. Na terenie parku znajdują się m.in. sztuczne stawy i kanały, a także malowniczy wodospad, liczne mostki, pomniki i rzeźby.

Alejka w parku Skaryszewskim przeznaczona do modernizacji

Alejka w parku Skaryszewskim przeznaczona do modernizacji

Foto: Zarząd Zieleni Warszawy

