Światowy Dzień Zwierząt w stołecznym ogrodzie zoologicznym

W sobotę, 4 października, w godz. 10-13 warszawskie zoo zaprasza do Hipopotamiarni na spotkania z opiekunami zwierząt.



Wydarzenie organizowane jest z okazji dwóch świąt: Światowego Dnia Zwierząt oraz Międzynarodowego Dnia Opiekuna Zwierząt, które przypadają właśnie tego dnia.

Opowieści o zwierzętach z warszawskiego zoo

Na gości czekać będą opowieści o mieszkańcach stołecznego ogrodu zoologicznego i kulisach pracy opiekunów, którzy na co dzień dbają o zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt.

Zostaną przygotowane również kreatywne gry i warsztaty, konkursy wiedzy z nagrodami oraz stoiska edukacyjne pełne ciekawostek, które zaskoczą zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Spotkania z opiekunami zwierząt w warszawskim zoo

Uczestnicy dowiedzą się także, jakie umiejętności są potrzebne, aby opiekować się tak różnorodnymi gatunkami – od mrówek aż po słonie.