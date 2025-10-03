Światowy Dzień Zwierząt w stołecznym ogrodzie zoologicznym

Na gości czekać będą opowieści o mieszkańcach stołecznego ogrodu zoologicznego i kulisach pracy opiekunów, którzy na co dzień dbają o zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt.
Wydarzenie organizowane jest z okazji dwóch świąt: Światowego Dnia Zwierząt oraz Międzynarodowego Dnia Opiekuna Zwierząt, które przypadają właśnie tego dnia.
Na gości czekać będą opowieści o mieszkańcach stołecznego ogrodu zoologicznego i kulisach pracy opiekunów, którzy na co dzień dbają o zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt.
Zostaną przygotowane również kreatywne gry i warsztaty, konkursy wiedzy z nagrodami oraz stoiska edukacyjne pełne ciekawostek, które zaskoczą zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Uczestnicy dowiedzą się także, jakie umiejętności są potrzebne, aby opiekować się tak różnorodnymi gatunkami – od mrówek aż po słonie.
W harmonogramie zaplanowano spotkania z opiekunami zwierząt, którzy opowiedzą o swoich podopiecznych w warszawskim zoo:
10:15 – ptaki
10:45 – drapieżniki
11:00 – bezkręgowce
11:15 – żyrafy
11:30 – akwarium amazońskie
11:45 – słonie i nosorożce
12:15 – hipopotamy
12:45 – kopytne.