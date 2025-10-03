10.5°C
Życie Warszawy

Światowy Dzień Zwierząt w stołecznym ogrodzie zoologicznym

Publikacja: 03.10.2025 13:45

Na gości czekać będą opowieści o mieszkańcach stołecznego ogrodu zoologicznego i kulisach pracy opiekunów, którzy na co dzień dbają o zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt.

Foto: Warszawskie ZOO

rbi
W sobotę, 4 października, w godz. 10-13 warszawskie zoo zaprasza do Hipopotamiarni na spotkania z opiekunami zwierząt.

Wydarzenie organizowane jest z okazji dwóch świąt: Światowego Dnia Zwierząt oraz Międzynarodowego Dnia Opiekuna Zwierząt, które przypadają właśnie tego dnia.

Opowieści o zwierzętach z warszawskiego zoo

Na gości czekać będą opowieści o mieszkańcach stołecznego ogrodu zoologicznego i kulisach pracy opiekunów, którzy na co dzień dbają o zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt.

Zostaną przygotowane również kreatywne gry i warsztaty, konkursy wiedzy z nagrodami oraz stoiska edukacyjne pełne ciekawostek, które zaskoczą zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Spotkania z opiekunami zwierząt w warszawskim zoo

Uczestnicy dowiedzą się także, jakie umiejętności są potrzebne, aby opiekować się tak różnorodnymi gatunkami – od mrówek aż po słonie.

W harmonogramie zaplanowano spotkania z opiekunami zwierząt, którzy opowiedzą o swoich podopiecznych w warszawskim zoo:

10:15 – ptaki

10:45 – drapieżniki

11:00 – bezkręgowce

11:15 – żyrafy

11:30 – akwarium amazońskie

11:45 – słonie i nosorożce

12:15 – hipopotamy

12:45 – kopytne.

