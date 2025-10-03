10.6°C
1026.3 hPa
Życie Warszawy

Jesienny weekend w stolicy. Gdzie warto się wybrać?

Publikacja: 03.10.2025 13:30

W Ursusie odbędzie się piknik „Dyniowy Zawrót Głowy”, podczas którego odbędą się spektakle, koncerty

W Ursusie odbędzie się piknik „Dyniowy Zawrót Głowy”, podczas którego odbędą się spektakle, koncerty i warsztaty plastyczne.

Foto: UM Warszawa

rbi
W najbliższy weekend w Warszawie będzie dostępny szeroki wybór wydarzeń – od koncertów i warsztatów po sportowe zmagania i rodzinne pikniki. Wiele z nich będzie bezpłatnych i otwartych dla wszystkich mieszkańców.

Miłośnicy bluesa mogą wybrać się na koncerty w ramach wydarzenia „Blues na Smolnej”. W sobotę w Domu Kultury Śródmieście wystąpi Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, a w niedzielę na scenie pojawi się zespół Dobra Zmiana w Bluesie. Wstęp jest bezpłatny, obowiązują zaproszenia.

Z kolei w Bazylice Katedralnej przy ul. Floriańskiej na Pradze-Północ odbędzie się koncert Danuty Błażejczyk i Lory Szafran. Występ rozpocznie się w sobotę o godzinie 19:00, a udział w wydarzeniu również będzie bezpłatny.

Polecane
Nirvana - Tribute Show
niedziela
Darmowy koncert nie tylko dla fanów Nirvany

Na Ursynowie odbędzie się koncert „Antonio Vivaldi – Mistrz baroku”. W niedzielę, 5 października, w kościele przy ul. Przy Bażantarni 3 wystąpi Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jana Lewtaka. W programie znajdzie się koncert C-dur na flet piccolo RV 443 oraz „Cztery pory roku” – jedno z najbardziej znanych dzieł Vivaldiego. Wstęp wolny.

Spotkania rodzinne i sąsiedzkie

Rodzinne świętowanie czeka mieszkańców kilku dzielnic. W Ursusie zaplanowano piknik „Dyniowy Zawrót Głowy”, podczas którego odbędą się spektakle, koncerty i warsztaty plastyczne. W Wilanowie natomiast w niedzielę odbędzie się XV Powsiński Dzień Dyni z koncertem Majki Jeżowskiej o godzinie 14:00. Na miejscu będzie można także oddać elektroodpady w zamian za dynię.

Reklama
Reklama

Na Ursynowie odbędzie się piknik „Zwierzęta w wielkim mieście” w trakcie, którego zaplanowano warsztaty z behawiorystami i weterynarzami, gry edukacyjne dla dzieci oraz pokazy z trenerami psów. W Wawrze natomiast rodziny z dziećmi mogą wziąć udział w spacerze po Aninie z czarnym Wąsem z autorką bajek Małgorzatą Śmierzyńską.

Polecane
Od godziny 12.00 do 17.00 Park Szczęśliwicki zamieni się w średniowieczny dwór, pełen muzyki, zabawy
NIEDZIELA
Na Szczęśliwicach jak „Na dworze Króla Bolesława Chrobrego”

W niedzielę w Parku Szczęśliwickim odbędzie się także XXI Rodzinny Piknik Integracyjny „Szczęśliwice 2025 – Na dworze Króla Bolesława Chrobrego”. Wydarzenie potrwa od godziny 12:00 do 17:00 (akcja krwiodawstwa od godz. 11:00). Piknik, organizowany przez dzielnicę Ochota, nawiązuje do 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i przeniesie uczestników w klimat średniowiecznego dworu. W programie znajdą się m.in. konkursy rodzinne, gry i zabawy dla dzieci, sportowe wyzwania, występy artystyczne, bezpłatne badania profilaktyczne i porady specjalistów. Organizatorzy zachęcają do przyjścia w strojach inspirowanych epoką średniowiecza.

Wydarzenia sportowe i aktywne formy spędzania czasu

Dla osób ceniących ruch przygotowano liczne atrakcje. W sobotę w Parku Sowińskiego odbędzie się Dzień Sportu z Gwiazdami, podczas którego będzie można spotkać Cezarego Trybańskiego czy Agatę Kaczmarską. W Rembertowie zaplanowano charytatywny maraton taneczny „Na 4 łapy”, którego celem jest pomoc bezdomnym zwierzętom.

W niedzielę na Bielanach odbędzie się Triathlon i Aquathlon Bielański, a na stadionie „Podskarbińska” – Błękitna Liga Lekkoatletyczna, w której udział mogą wziąć dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Tego samego dnia w Ośrodku Nowa Skra Aktywnej Warszawy odbędzie się również bieg przeszkodowy MORE Warsaw, otwarty dla uczestników w każdym wieku.

W Rembertowie zaplanowano charytatywny maraton taneczny „Na 4 łapy”, którego celem jest pomoc bezdomnym zwierzętom

Reklama
Reklama

Dla osób poszukujących mniej typowych form relaksu przygotowano bezpłatne seanse w saunie nad Kanałem Żerańskim, organizowane w piątkowe, sobotnie i niedzielne wieczory. Wciąż trwają także otwarte zajęcia tenisowe na Ochocie w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Skarżyńskiego. Na Bemowie odbywają się bezpłatne zajęcia samoobrony dla kobiet, realizowane w ramach Projektu Budżetu Obywatelskiego. Edukacja, rękodzieło i warsztaty

Mieszkańcy Mokotowa mogą wziąć udział w spotkaniach „Z igłą i nitką” w Domu Kultury KADR, gdzie zaprezentowane zostaną m.in. techniki koronki i haftu. Z kolei w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22 na Włochach przez cały październik dostępne są materiały do twórczych działań z okazji Światowego Dnia Zwierząt i Światowego Dnia Origami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Targowisko Sztuki w Centrum Praskim Koneser
sobota-niedziela

Targowisko Sztuki w Warszawie ma już 18 lat. „Urodziny" już w weekend

Łazienki Królewskie jesienią, widok na Belweder
spacer

Tutaj Warszawa jesienią wygląda najpiękniej

W związku z nadejściem sezonu jezienno-zimowego ceny biletów w stołecznym ogrodzie zoologicznym trad
od 1 października

Tańsze bilety do zoo. Rusza sezon jesienno-zimowy

Festiwal Przemiany w Centrum Nauki Kopernik
piątek-niedziela

Festiwal Przemiany w Centrum Nauki Kopernik

Wymień elektrośmieci na darmową dynię i weź udział w pikniku
sobota

Będą rozdawać dynie. Trzeba spełnić jeden warunek

Filia WCK w Aleksandrowie zaprasza na rodzinne ognisko z opowieściami o Dziadach
sobota

Dziady w Aleksandrowie. Impreza z „opowieściami z dreszczykiem”

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak odróżnić fakt od opinii, na czym polega fact-checking oraz ja
czwartek

Dezinformacja bez tajemnic. Warsztaty dla seniorów

Do 14 grudnia można skorzystać z darmowych seansów sauny nad Kanałem Żerańskim
do 14 grudnia

Darmowa sauna w Warszawie. Trzeba się tylko zapisać

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama