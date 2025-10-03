Jesienny weekend w stolicy. Gdzie warto się wybrać?

W najbliższy weekend w Warszawie będzie dostępny szeroki wybór wydarzeń – od koncertów i warsztatów po sportowe zmagania i rodzinne pikniki. Wiele z nich będzie bezpłatnych i otwartych dla wszystkich mieszkańców.



Miłośnicy bluesa mogą wybrać się na koncerty w ramach wydarzenia „Blues na Smolnej”. W sobotę w Domu Kultury Śródmieście wystąpi Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, a w niedzielę na scenie pojawi się zespół Dobra Zmiana w Bluesie. Wstęp jest bezpłatny, obowiązują zaproszenia.

Reklama Reklama

Z kolei w Bazylice Katedralnej przy ul. Floriańskiej na Pradze-Północ odbędzie się koncert Danuty Błażejczyk i Lory Szafran. Występ rozpocznie się w sobotę o godzinie 19:00, a udział w wydarzeniu również będzie bezpłatny.

Na Ursynowie odbędzie się koncert „Antonio Vivaldi – Mistrz baroku”. W niedzielę, 5 października, w kościele przy ul. Przy Bażantarni 3 wystąpi Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jana Lewtaka. W programie znajdzie się koncert C-dur na flet piccolo RV 443 oraz „Cztery pory roku” – jedno z najbardziej znanych dzieł Vivaldiego. Wstęp wolny.

Spotkania rodzinne i sąsiedzkie

Rodzinne świętowanie czeka mieszkańców kilku dzielnic. W Ursusie zaplanowano piknik „Dyniowy Zawrót Głowy”, podczas którego odbędą się spektakle, koncerty i warsztaty plastyczne. W Wilanowie natomiast w niedzielę odbędzie się XV Powsiński Dzień Dyni z koncertem Majki Jeżowskiej o godzinie 14:00. Na miejscu będzie można także oddać elektroodpady w zamian za dynię.