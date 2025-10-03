Jesienny weekend w stolicy. Gdzie warto się wybrać?

W Ursusie odbędzie się piknik „Dyniowy Zawrót Głowy”, podczas którego odbędą się spektakle, koncerty i warsztaty plastyczne.
Miłośnicy bluesa mogą wybrać się na koncerty w ramach wydarzenia „Blues na Smolnej”. W sobotę w Domu Kultury Śródmieście wystąpi Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, a w niedzielę na scenie pojawi się zespół Dobra Zmiana w Bluesie. Wstęp jest bezpłatny, obowiązują zaproszenia.
Z kolei w Bazylice Katedralnej przy ul. Floriańskiej na Pradze-Północ odbędzie się koncert Danuty Błażejczyk i Lory Szafran. Występ rozpocznie się w sobotę o godzinie 19:00, a udział w wydarzeniu również będzie bezpłatny.
Na Ursynowie odbędzie się koncert „Antonio Vivaldi – Mistrz baroku”. W niedzielę, 5 października, w kościele przy ul. Przy Bażantarni 3 wystąpi Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jana Lewtaka. W programie znajdzie się koncert C-dur na flet piccolo RV 443 oraz „Cztery pory roku” – jedno z najbardziej znanych dzieł Vivaldiego. Wstęp wolny.
Rodzinne świętowanie czeka mieszkańców kilku dzielnic. W Ursusie zaplanowano piknik „Dyniowy Zawrót Głowy”, podczas którego odbędą się spektakle, koncerty i warsztaty plastyczne. W Wilanowie natomiast w niedzielę odbędzie się XV Powsiński Dzień Dyni z koncertem Majki Jeżowskiej o godzinie 14:00. Na miejscu będzie można także oddać elektroodpady w zamian za dynię.
Na Ursynowie odbędzie się piknik „Zwierzęta w wielkim mieście” w trakcie, którego zaplanowano warsztaty z behawiorystami i weterynarzami, gry edukacyjne dla dzieci oraz pokazy z trenerami psów. W Wawrze natomiast rodziny z dziećmi mogą wziąć udział w spacerze po Aninie z czarnym Wąsem z autorką bajek Małgorzatą Śmierzyńską.
W niedzielę w Parku Szczęśliwickim odbędzie się także XXI Rodzinny Piknik Integracyjny „Szczęśliwice 2025 – Na dworze Króla Bolesława Chrobrego”. Wydarzenie potrwa od godziny 12:00 do 17:00 (akcja krwiodawstwa od godz. 11:00). Piknik, organizowany przez dzielnicę Ochota, nawiązuje do 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i przeniesie uczestników w klimat średniowiecznego dworu. W programie znajdą się m.in. konkursy rodzinne, gry i zabawy dla dzieci, sportowe wyzwania, występy artystyczne, bezpłatne badania profilaktyczne i porady specjalistów. Organizatorzy zachęcają do przyjścia w strojach inspirowanych epoką średniowiecza.
Dla osób ceniących ruch przygotowano liczne atrakcje. W sobotę w Parku Sowińskiego odbędzie się Dzień Sportu z Gwiazdami, podczas którego będzie można spotkać Cezarego Trybańskiego czy Agatę Kaczmarską. W Rembertowie zaplanowano charytatywny maraton taneczny „Na 4 łapy”, którego celem jest pomoc bezdomnym zwierzętom.
W niedzielę na Bielanach odbędzie się Triathlon i Aquathlon Bielański, a na stadionie „Podskarbińska” – Błękitna Liga Lekkoatletyczna, w której udział mogą wziąć dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Tego samego dnia w Ośrodku Nowa Skra Aktywnej Warszawy odbędzie się również bieg przeszkodowy MORE Warsaw, otwarty dla uczestników w każdym wieku.
Dla osób poszukujących mniej typowych form relaksu przygotowano bezpłatne seanse w saunie nad Kanałem Żerańskim, organizowane w piątkowe, sobotnie i niedzielne wieczory. Wciąż trwają także otwarte zajęcia tenisowe na Ochocie w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Skarżyńskiego. Na Bemowie odbywają się bezpłatne zajęcia samoobrony dla kobiet, realizowane w ramach Projektu Budżetu Obywatelskiego. Edukacja, rękodzieło i warsztaty
Mieszkańcy Mokotowa mogą wziąć udział w spotkaniach „Z igłą i nitką” w Domu Kultury KADR, gdzie zaprezentowane zostaną m.in. techniki koronki i haftu. Z kolei w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22 na Włochach przez cały październik dostępne są materiały do twórczych działań z okazji Światowego Dnia Zwierząt i Światowego Dnia Origami.