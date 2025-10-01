Na Szczęśliwicach jak „Na dworze Króla Bolesława Chrobrego”

XXI Rodzinny Piknik Integracyjny „Szczęśliwice 2025” pod hasłem „Na dworze Króla Bolesława Chrobrego” odbędzie się 5 października w Parku Szczęśliwickim.



Tegoroczny piknik będzie nie tylko okazją do integracji mieszkańców Warszawy i wspólnej zabawy w klimacie średniowiecznego dworu, lecz także sposobnością do uczczenia 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego – pierwszego króla Polski.

W programie przewidziano liczne atrakcje: występy artystyczne, gry i konkursy rodzinne, strefy edukacyjne i zdrowotne, darmowe porady, warsztaty pierwszej pomocy oraz wiele propozycji dla dzieci i dorosłych.

Szczególne znaczenie ma również towarzysząca piknikowi Ochocka Zbiórka Krwi, organizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz Dziecięcym Szpitalem Klinicznym UCK WUM. Od godziny 11 krwiobus będzie czekał na chętnych do oddania krwi, która trafi bezpośrednio do pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego. To szansa na realną pomoc i uratowanie życia najmłodszych.

Atrakcje pikniku „Szczęśliwice 2025 – Na dworze Króla Bolesława Chrobrego”

Od godziny 12.00 do 17.00 Park Szczęśliwicki zamieni się w średniowieczny dwór, pełen muzyki, zabawy i spotkań sąsiedzkich. W programie m.in.: strefa edukacji i zabawy dla najmłodszych, konkursy i gry rodzinne, sportowe wyzwania i aktywności, występy artystyczne i muzyczne na scenie, bezpłatne badania profilaktyczne oraz porady zdrowotne, doradztwo prawne, psychologiczne i zawodowe, strefa gastronomiczna i kąciki integracyjne.