Na Szczęśliwicach jak „Na dworze Króla Bolesława Chrobrego”

Tegoroczny piknik będzie nie tylko okazją do integracji mieszkańców Warszawy i wspólnej zabawy w klimacie średniowiecznego dworu, lecz także sposobnością do uczczenia 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego – pierwszego króla Polski.
W programie przewidziano liczne atrakcje: występy artystyczne, gry i konkursy rodzinne, strefy edukacyjne i zdrowotne, darmowe porady, warsztaty pierwszej pomocy oraz wiele propozycji dla dzieci i dorosłych.
Szczególne znaczenie ma również towarzysząca piknikowi Ochocka Zbiórka Krwi, organizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz Dziecięcym Szpitalem Klinicznym UCK WUM. Od godziny 11 krwiobus będzie czekał na chętnych do oddania krwi, która trafi bezpośrednio do pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego. To szansa na realną pomoc i uratowanie życia najmłodszych.
Od godziny 12.00 do 17.00 Park Szczęśliwicki zamieni się w średniowieczny dwór, pełen muzyki, zabawy i spotkań sąsiedzkich. W programie m.in.: strefa edukacji i zabawy dla najmłodszych, konkursy i gry rodzinne, sportowe wyzwania i aktywności, występy artystyczne i muzyczne na scenie, bezpłatne badania profilaktyczne oraz porady zdrowotne, doradztwo prawne, psychologiczne i zawodowe, strefa gastronomiczna i kąciki integracyjne.
Organizatorzy zachęcają do przyjścia w strojach inspirowanych epoką średniowiecza – choć nie jest to obowiązkowe, z pewnością doda wydarzeniu wyjątkowego klimatu.
Rodzinny Piknik Integracyjny na Szczęśliwicach ma swoją długą historię – w tym roku zorganizowany zostanie po raz 21. Wydarzenie, które gromadzi mieszkańców Ochoty bez względu na wiek czy zainteresowania, stając się prawdziwą wizytówką dzielnicy.
W trakcie pikniku swoją działalność zaprezentuje blisko 50 instytucji, fundacji i organizacji pozarządowych działających na terenie Ochoty – to świetna okazja, aby poznać ich ofertę edukacyjną, pomocową, kulturalną i społeczną.
Wstęp wolny.