W sobotę, 4 października, mieszkańcy Ursusa będą mogli wziąć udział w pikniku sąsiedzko-integracyjnym w typowo jesiennym wydaniu. Wydarzenie pod nazwą „Dynio­wy Zawrót Głowy” jest organizowane z myślą o młodszych i starszych mieszkańcach dzielnicy.



Głównym bohaterem pikniku będzie dynia. Uczestnicy będą mogli spróbować zupy dyniowej, napić się rozgrzewającej jesiennej herbaty oraz wziąć udział w konkursie wiedzy o dyni. Impreza ma również wymiar ekologiczny. Mieszkańcy, którzy przyniosą na piknik elektroodpady, będą mogli wymienić je na soczystą dynię.

„Dynio­wy Zawrót Głowy” – co będzie działo się podczas pikniku?

Piknik odbędzie się w sobotę, 4 października. Impreza rozpocznie się o godzinie 11:00 obok Domu Kultury „Portiernia” przy ul. Traktorzystów 20 (Szamoty). Jakie atrakcje czekają na uczestników?

Przedstawienie dla dzieci pt. „Z dynią w herbie” w wykonaniu aktorów Teatru „Wariacja”.

Mini koncert „Baśniowe przeboje” w wykonaniu Grupy Musicalowej „Phantasia” oraz uczniów śpiewu solowego w Domu Kultury Portiernia

Konkurs wiedzy o dyni.

Warsztaty plastyczno-animacyjne.

W sobotę na Szamotach odbędzie się piknik sąsiedzko-integracyjny Foto: Dom Kultury „Portiernia”

Wydarzenie potrwa do godziny 14:00. Wstęp na piknik jest darmowy.