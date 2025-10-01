Wymień elektrośmieci na darmową dynię i weź udział w pikniku
Głównym bohaterem pikniku będzie dynia. Uczestnicy będą mogli spróbować zupy dyniowej, napić się rozgrzewającej jesiennej herbaty oraz wziąć udział w konkursie wiedzy o dyni. Impreza ma również wymiar ekologiczny. Mieszkańcy, którzy przyniosą na piknik elektroodpady, będą mogli wymienić je na soczystą dynię.
Piknik odbędzie się w sobotę, 4 października. Impreza rozpocznie się o godzinie 11:00 obok Domu Kultury „Portiernia” przy ul. Traktorzystów 20 (Szamoty). Jakie atrakcje czekają na uczestników?
W sobotę na Szamotach odbędzie się piknik sąsiedzko-integracyjny
Wydarzenie potrwa do godziny 14:00. Wstęp na piknik jest darmowy.