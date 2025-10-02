Już w najbliższą niedzielę miłośnicy nieśmiertelnych hitów Kurta Cobaina będą mogli posłuchać ich w wyjątkowym wykonaniu Nirvana Tribute Show. Koncert z okazji zakończenia sezonu w Amfiteatrze Bemowo przeniesie uczestników do muzyki z końca XX wieku.



Podczas koncertu będzie można usłyszeć nieśmiertelne hity Kurta Cobaina, w tym „Smells like teen spirit”, „Come as you are”, „Lithium”. Na scenie oprócz Nirvana Tribute Show pojawi się również Blackkay, czyli Katarzyna Bieńkowska.

Nirvana Tribute Show. O której odbędzie się koncert?

Organizatorzy zapraszają na koncert 5 października (niedziela) o godz. 17. Amfiteatr Bemowo znajduje się w malowniczym Parku Górczewska (róg ul. Raginisa i Kryształowej). Widownia pomieści 999 osób i posiada zadaszenie. Wstęp na koncert jest darmowy.

Koncert będzie nostalgiczną podróżą do lat 90., a dla młodszych pokoleń, okazją do wysłuchania utworów, które na stałe wpisały się w historię muzyki. Charyzmatyczny wokal Katarzyny Bieńkowskiej przeniesie słuchaczy do czasów, gdy rządził prawdziwy rock. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Bemowskie Centrum Kultury.