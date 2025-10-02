Festiwal Przemiany w Centrum Nauki Kopernik. Trzy dni o jednej z kompetencji przyszłości

Festiwal Przemiany 2025 w Centrum Nauki Kopernik
Wystawa, stacje doświadczalne, instalację wykorzystującą wirtualną rzeczywistość, spotkania i debaty, filmy i koncerty oraz kawiarnia z festiwalowym menu. To tylko część atrakcji, które przygotowano dla gości festiwalu w Centrum Nauki Kopernik.
Tegoroczna edycja Festiwalu Przemiany poświęcona jest empatii, jako jednej z podstawowych kompetencji przyszłości. Będzie można na nią spojrzeć z szerokiej perspektywy – neuronauki, biologii ewolucyjnej, rozwoju sztucznej inteligencji oraz ekologii.
Jak podkreślają organizatorzy, aby sprostać wyzwaniom przyszłości, niezbędne jest rozwijanie w sobie wrażliwość nie tylko na potrzeby drugiego człowieka, ale także całych ekosystemów. Podczas festiwalu będzie można posłuchać dźwięków wydawanych przez koralowce i śpiewu wymarłych gatunków ptaków. Obejrzeć rój współpracujących robotów i ul dla bezdomnych pszczół. Chętni będą mogli przynieść swoje domowe kwiaty do przychodni dla roślin i wykonać im EKG. Wydarzenie pozwoli także spojrzeć na świat oczami innej osoby z pomocą technologii immersyjnych.
Na uczestników czekają mi.in. festiwalowa wystawa, eksperymenty przy stacjach doświadczalnych, debaty i spotkania z artystami i naukowcami. Będzie można także wypożyczyć książkę z Żywej Biblioteki, zajrzeć do kawiarni i posłuchać muzyki pod gwiazdami.
Festiwal Przemiany odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik - wejście przez centrum konferencyjne, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.
Wydarzenie potrwa od 3 do 5 października. Otwarcie festiwalu zaplanowano w piątek o godz. 19. W kolejnych dniach atrakcje będą odbywać się od godz. 11 do 21.
Wstęp na festiwal jest wolny. Wszystkie wydarzenia festiwalowe, poza biletowanymi koncertami w Planetarium są bezpłatne.
Podczas festiwalu będzie można także bezpłatnie zwiedzić najnowszą wystawę stałą Centrum Nauki Kopernik – w piątek w godz. 20.30-23, w sobotę w godz. 11-22, w niedzielę w godz. 11-20.
Więcej informacji można znaleźć na stronie CNK.
W programie festiwalu każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Znajdziemy w nim m.in.:
• Wykład na otwarcie - „Jak trenować społeczny mózg? Neuronauka empatii i współczucia”, prof. dr hab. Tania Singer (Max Planck Society)
• Wystawa festiwalowa – będzie można posłuchać śpiewu ptaków, których już nigdzie nie można spotkać, zobaczyć ulotne obiekty z dmuchawców, robotyczne rafy koralowe i archetypiczne figury mitologiczne, zajrzeć do inteligentnego ula dla bezdomnych pszczół miodnych, dowiedzieć się, czym jest kidzina i dlaczego nie należy jej usuwać z plaży
• Stacje doświadczalne – przy stacjach doświadczalnych będzie można obserwować bakterie glebowe żyjące w symbiozie z roślinami i podsłuchiwać dźwięki wydawane przez rośliny i grzyby, w "przychodni" będzie można zdiagnozować swoje domowe rośliny, odczytując ich EKG – sygnały biofizycznych wysyłane w trakcie procesu fotosyntezy
• Instalacja wirtualna – dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości będzie można spojrzeć na świat oczami innej osoby, zobaczyć rój współpracujących ze sobą mobilnych robotów i poznać empatycznego robota Nao
• Artist talk – to okazja do rozmowy z twórcami, których prace znajdą się na wystawie. Bohaterami pierwszego spotkania będą mrówki, koralowce, pszczoły i jeżowce morskie oraz ich metody komunikacji. Drugie dotyczyć będzie sztuki, która „się wtrąca” i wychodzi poza tradycyjne ramy estetyki
• Panele mistrzowskie – na spotkania panelowe zaproszeni zostali eksperci zajmujący się różnymi aspektami empatii. Będzie można dowiedzieć się m.in. jakie obszary mózgu są odpowiedzialne za zdolność współodczuwania
• Debaty – ich format wymaga opowiedzenia się „za” lub „przeciw”. Czy warto dyskutować z kimś o skrajnie innych poglądach, czy można pozwolić sztucznej inteligencji wpływać na naszą wrażliwość, czy służba zdrowia i firmy farmaceutyczne zasługują na nasze zaufanie?
• Żywa biblioteka – zamiast papierowych tomów można „wypożyczyć” osoby - Żywe Książki - z grup mniejszościowych lub narażonych na dyskryminację i wykluczenie. Rozmowa jest okazją, aby poznać perspektywę osób, z którymi na co dzień nie mamy szans porozmawiać, o życiu, które znamy wyłącznie z medialnego przekazu i wyobrażeń
• Filmy i VR – organizatorzy zabiorą uczestników w podróż nurtem Amazonki w wysokie Andy, a także skłonią do zastanowienia się nad własną materialnością oraz statusem danych osobowych, które pozostają po nas w sieci
• Kawiarnia festiwalowa - w kawiarni czekać będzie specjalne festiwalowe menu. Nie zabraknie także spotkań i warsztatów. Będzie także sesja jogi na tarasie
• Koncerty – pod kopułą Planetarium odbędzie się Skalpel AV set i koncert duetu Janka (wydarzenia biletowane). Podczas otwarcia festiwalu będzie można posłuchać setu dj-skiego producenta i beatmakera Expo 2000 (wstęp wolny).