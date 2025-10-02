Festiwal Przemiany w Centrum Nauki Kopernik. Trzy dni o jednej z kompetencji przyszłości

Festiwal Przemiany. Gdzie i kiedy się odbędzie?

Festiwal Przemiany odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik - wejście przez centrum konferencyjne, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

Wydarzenie potrwa od 3 do 5 października. Otwarcie festiwalu zaplanowano w piątek o godz. 19. W kolejnych dniach atrakcje będą odbywać się od godz. 11 do 21.

Wstęp na festiwal jest wolny. Wszystkie wydarzenia festiwalowe, poza biletowanymi koncertami w Planetarium są bezpłatne.

Podczas festiwalu będzie można także bezpłatnie zwiedzić najnowszą wystawę stałą Centrum Nauki Kopernik – w piątek w godz. 20.30-23, w sobotę w godz. 11-22, w niedzielę w godz. 11-20.

Więcej informacji można znaleźć na stronie CNK.

Program festiwalu. W jakich wydarzeniach będzie można wziąć udział?

W programie festiwalu każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Znajdziemy w nim m.in.:

• Wykład na otwarcie - „Jak trenować społeczny mózg? Neuronauka empatii i współczucia”, prof. dr hab. Tania Singer (Max Planck Society)

• Wystawa festiwalowa – będzie można posłuchać śpiewu ptaków, których już nigdzie nie można spotkać, zobaczyć ulotne obiekty z dmuchawców, robotyczne rafy koralowe i archetypiczne figury mitologiczne, zajrzeć do inteligentnego ula dla bezdomnych pszczół miodnych, dowiedzieć się, czym jest kidzina i dlaczego nie należy jej usuwać z plaży

• Stacje doświadczalne – przy stacjach doświadczalnych będzie można obserwować bakterie glebowe żyjące w symbiozie z roślinami i podsłuchiwać dźwięki wydawane przez rośliny i grzyby, w "przychodni" będzie można zdiagnozować swoje domowe rośliny, odczytując ich EKG – sygnały biofizycznych wysyłane w trakcie procesu fotosyntezy

• Instalacja wirtualna – dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości będzie można spojrzeć na świat oczami innej osoby, zobaczyć rój współpracujących ze sobą mobilnych robotów i poznać empatycznego robota Nao

• Artist talk – to okazja do rozmowy z twórcami, których prace znajdą się na wystawie. Bohaterami pierwszego spotkania będą mrówki, koralowce, pszczoły i jeżowce morskie oraz ich metody komunikacji. Drugie dotyczyć będzie sztuki, która „się wtrąca” i wychodzi poza tradycyjne ramy estetyki

• Panele mistrzowskie – na spotkania panelowe zaproszeni zostali eksperci zajmujący się różnymi aspektami empatii. Będzie można dowiedzieć się m.in. jakie obszary mózgu są odpowiedzialne za zdolność współodczuwania

• Debaty – ich format wymaga opowiedzenia się „za” lub „przeciw”. Czy warto dyskutować z kimś o skrajnie innych poglądach, czy można pozwolić sztucznej inteligencji wpływać na naszą wrażliwość, czy służba zdrowia i firmy farmaceutyczne zasługują na nasze zaufanie?

• Żywa biblioteka – zamiast papierowych tomów można „wypożyczyć” osoby - Żywe Książki - z grup mniejszościowych lub narażonych na dyskryminację i wykluczenie. Rozmowa jest okazją, aby poznać perspektywę osób, z którymi na co dzień nie mamy szans porozmawiać, o życiu, które znamy wyłącznie z medialnego przekazu i wyobrażeń

• Filmy i VR – organizatorzy zabiorą uczestników w podróż nurtem Amazonki w wysokie Andy, a także skłonią do zastanowienia się nad własną materialnością oraz statusem danych osobowych, które pozostają po nas w sieci

• Kawiarnia festiwalowa - w kawiarni czekać będzie specjalne festiwalowe menu. Nie zabraknie także spotkań i warsztatów. Będzie także sesja jogi na tarasie

• Koncerty – pod kopułą Planetarium odbędzie się Skalpel AV set i koncert duetu Janka (wydarzenia biletowane). Podczas otwarcia festiwalu będzie można posłuchać setu dj-skiego producenta i beatmakera Expo 2000 (wstęp wolny).