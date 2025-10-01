Koncert Pierwszej Damy Polskiej Operetki w Wilanowie. Wstęp darmowy

W Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się koncert Grażyny Brodzińskiej
Koncert Grażyny Brodzińskiej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się w ramach Wilanowskiego Dnia Seniora. Wstęp będzie możliwy po okazaniu wejściówki.
Urząd Dzielnicy Warszawa Wilanów zaprasza mieszkańców na koncert Grażyny Brodzińskiej. Artystka jest doskonale znana miłośnikom muzyki operetkowej i musicalowej. Dzięki swojemu wybitnemu talentowi i wyjątkowej charyzmie scenicznej Grażyna Brodzińska nazywana jest Pierwszą Damą Polskiej Operetki.
Koncert Grażyny Brodzińskiej odbędzie się w królewskiej scenerii wilanowskiej Oranżerii. Jak zapewniają organizatorzy, będzie to okazja, by posłuchać jednej z najbardziej cenionych polskich artystek i przeżyć niezapomniany, pełen emocji wieczór w sercu Wilanowa.
Grażyna Brodzińska jest śpiewaczką operetkową, musicalową oraz operową, a także aktorką. Jej repertuar obejmuje najpiękniejsze arie operetkowe, musicalowe przeboje oraz ponadczasowe utwory muzyki filmowej i rozrywkowej.
Jej wyjątkowe występy sceniczne znane są szerokiej publiczności w całej Polsce. Swoją obecnością uświetnia liczne wydarzenia muzyczne, takie jak Koncerty Noworoczne czy festiwale operetkowe w Krakowie, Ciechocinku czy Warszawie. Teraz ze swoim wyjątkowym programem wystąpi w Wilanowie.
Koncert Grażyny Brodzińskiej odbędzie się w sobotę 4 października 2025 r. o godz. 17 w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wstęp jest bezpłatny. Wystarczy odebrać wejściówkę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Można to zrobić w dniach 1–3 października w godz. 8-16.