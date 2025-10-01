12.5°C
1030.5 hPa
Życie Warszawy

Koncert Pierwszej Damy Polskiej Operetki w Wilanowie. Wstęp darmowy

Publikacja: 01.10.2025 14:06

W Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się koncert Grażyny Brodzińskiej

W Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się koncert Grażyny Brodzińskiej

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
W najbliższą sobotę 4 października w Oranżerii w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wystąpi Pierwsza Dama Polskiej Operetki Grażyna Brodzińska. Wstęp na koncert będzie bezpłatny.

Koncert Grażyny Brodzińskiej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się w ramach Wilanowskiego Dnia Seniora. Wstęp będzie możliwy po okazaniu wejściówki. 

Koncert Grażyny Brodzińskiej w Wilanowie. Królewski wieczór z muzyką

Urząd Dzielnicy Warszawa Wilanów zaprasza mieszkańców na koncert Grażyny Brodzińskiej. Artystka jest doskonale znana miłośnikom muzyki operetkowej i musicalowej. Dzięki swojemu wybitnemu talentowi i wyjątkowej charyzmie scenicznej Grażyna Brodzińska nazywana jest Pierwszą Damą Polskiej Operetki.

Polecane
Na Juwe Fest występują zarówno znani artyści, jak i osoby które stawiają swoje pierwsze kroki w bran
piątek-sobota
Modelki, Tribbs, Young Igi i inni. Juwe Fest na start roku akademickiego

Koncert Grażyny Brodzińskiej odbędzie się w królewskiej scenerii wilanowskiej Oranżerii. Jak zapewniają organizatorzy, będzie to okazja, by posłuchać jednej z najbardziej cenionych polskich artystek i przeżyć niezapomniany, pełen emocji wieczór w sercu Wilanowa.

Repertuar Grażyny Brodzińskiej. Co zaprezentuje artystka?

Grażyna Brodzińska jest śpiewaczką operetkową, musicalową oraz operową, a także aktorką. Jej repertuar obejmuje najpiękniejsze arie operetkowe, musicalowe przeboje oraz ponadczasowe utwory muzyki filmowej i rozrywkowej.

Reklama
Reklama

Jej wyjątkowe występy sceniczne znane są szerokiej publiczności w całej Polsce. Swoją obecnością uświetnia liczne wydarzenia muzyczne, takie jak Koncerty Noworoczne czy festiwale operetkowe w Krakowie, Ciechocinku czy Warszawie. Teraz ze swoim wyjątkowym programem wystąpi w Wilanowie.


Koncert Grażyny Brodzińskiej w Wilanowie

Koncert Grażyny Brodzińskiej w Wilanowie

Foto: wilanow.um.warszawa.pl

Koncert Grażyny Brodzińskiej odbędzie się w sobotę 4 października 2025 r. o godz. 17 w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wstęp jest bezpłatny. Wystarczy odebrać wejściówkę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Można to zrobić w dniach 1–3 października w godz. 8-16.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

Na Juwe Fest występują zarówno znani artyści, jak i osoby które stawiają swoje pierwsze kroki w bran
piątek-sobota

Modelki, Tribbs, Young Igi i inni. Juwe Fest na start roku akademickiego

Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej
niedziela

Nie tylko „Cztery pory roku”. Uczta dla melomanów za darmo

W piątek 26 września startuje 15. odsłona festiwalu Szalone Dni Muzyki w Warszawie
piątek-niedziela

57 koncertów, 14 za darmo. Startują Szalone Dni Muzyki

Legendy polskiego rocka usłyszy publiczność w amfiteatrze przy ulicy Władysława Raqginisa
piątek

Amfiteatr rozgrzeje Kobranocka, Chłopcy z Placu Broni i Manchester

Recitale w ramach festiwalu fortepianowego „Chopin był z UW!” wykonają znani pianiści, zwycięzcy i l
od 18 września

Recitale chopinowskie na Uniwersytecie Warszawskim

Emade i Fisz, czyli bracia Waglewscy
piątek

Fisz Emade Tworzywo w parku Szczęśliwickim

W I połowie września odbęda się 11. Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie
do piątku

11. Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie

Koncert Gwiazd na Ochocie już w sobotę 6 września
sobota

Maryla Rodowicz i Smolasty. Wyjątkowy koncert na Ochocie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama