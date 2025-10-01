Koncert Pierwszej Damy Polskiej Operetki w Wilanowie. Wstęp darmowy

W najbliższą sobotę 4 października w Oranżerii w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wystąpi Pierwsza Dama Polskiej Operetki Grażyna Brodzińska. Wstęp na koncert będzie bezpłatny.



Koncert Grażyny Brodzińskiej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się w ramach Wilanowskiego Dnia Seniora. Wstęp będzie możliwy po okazaniu wejściówki.

Koncert Grażyny Brodzińskiej w Wilanowie. Królewski wieczór z muzyką

Urząd Dzielnicy Warszawa Wilanów zaprasza mieszkańców na koncert Grażyny Brodzińskiej. Artystka jest doskonale znana miłośnikom muzyki operetkowej i musicalowej. Dzięki swojemu wybitnemu talentowi i wyjątkowej charyzmie scenicznej Grażyna Brodzińska nazywana jest Pierwszą Damą Polskiej Operetki.

Koncert Grażyny Brodzińskiej odbędzie się w królewskiej scenerii wilanowskiej Oranżerii. Jak zapewniają organizatorzy, będzie to okazja, by posłuchać jednej z najbardziej cenionych polskich artystek i przeżyć niezapomniany, pełen emocji wieczór w sercu Wilanowa.

Repertuar Grażyny Brodzińskiej. Co zaprezentuje artystka?

Grażyna Brodzińska jest śpiewaczką operetkową, musicalową oraz operową, a także aktorką. Jej repertuar obejmuje najpiękniejsze arie operetkowe, musicalowe przeboje oraz ponadczasowe utwory muzyki filmowej i rozrywkowej.