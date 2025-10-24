„Harmonia różnorodności” – koncert Centrum Myśli Jana Pawła II

W Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy, w niedzielę, 26 października o godz. 17, odbędzie się koncert „Harmonia różnorodności”, organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Wstęp na koncert jest bezpłatny.



Koncert „Harmonia różnorodności” przypada w przeddzień 39. rocznicy spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami religii świata w Asyżu i zamyka projekt „Mosty Dialogu”, realizowany od początku września.

„In C” Terry’ego Rileya – wspólny język muzyki

Koncert ma pokazać, że muzyka potrafi przekraczać granice religii, kultur i światopoglądów. Kurator wydarzenia, Michał Mendyk – badacz, edukator i promotor współczesnej muzyki – zaprosił do współpracy artystów z różnych krajów i tradycji. Razem wykonają „In C” Terry’ego Rileya, jedno z najważniejszych dzieł muzyki XX wieku.

Kompozycja, napisana w 1964 roku na jednej kartce papieru podczas podróży autobusem, stała się symbolem muzycznej wolności. Od tamtej pory była wykonywana w setkach interpretacji – klasycznych, jazzowych, rockowych, afrykańskich czy azjatyckich. Utwór składa się z 53 krótkich melodii, które mogą wykonywać zarówno wirtuozi, jak i początkujący muzycy.

Dialog zamiast rywalizacji – siła wspólnego grania

Jak podkreśla Michał Mendyk, w tej muzyce nie chodzi o perfekcję, lecz o uważne słuchanie innych. Melodie łączą się i rozchodzą, tworząc raz harmonijny splot, innym razem pełen napięcia chaos. Jednak dzięki współpracy i wzajemnemu zrozumieniu muzycy zawsze odnajdują wspólny rytm. Efektem jest dzieło o niezwykłej energii, które – jak mówi Mendyk – „wprawia słuchacza w radosny trans”.