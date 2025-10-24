„Harmonia różnorodności” – koncert Centrum Myśli Jana Pawła II

27 października 1986 roku Jan Paweł II zorganizował w Asyżu Światowy Dzień Modlitwy o Pokój, w którym udział wzięli przywódcy głównych religii świata.
Koncert „Harmonia różnorodności” przypada w przeddzień 39. rocznicy spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami religii świata w Asyżu i zamyka projekt „Mosty Dialogu”, realizowany od początku września.
Koncert ma pokazać, że muzyka potrafi przekraczać granice religii, kultur i światopoglądów. Kurator wydarzenia, Michał Mendyk – badacz, edukator i promotor współczesnej muzyki – zaprosił do współpracy artystów z różnych krajów i tradycji. Razem wykonają „In C” Terry’ego Rileya, jedno z najważniejszych dzieł muzyki XX wieku.
Kompozycja, napisana w 1964 roku na jednej kartce papieru podczas podróży autobusem, stała się symbolem muzycznej wolności. Od tamtej pory była wykonywana w setkach interpretacji – klasycznych, jazzowych, rockowych, afrykańskich czy azjatyckich. Utwór składa się z 53 krótkich melodii, które mogą wykonywać zarówno wirtuozi, jak i początkujący muzycy.
Jak podkreśla Michał Mendyk, w tej muzyce nie chodzi o perfekcję, lecz o uważne słuchanie innych. Melodie łączą się i rozchodzą, tworząc raz harmonijny splot, innym razem pełen napięcia chaos. Jednak dzięki współpracy i wzajemnemu zrozumieniu muzycy zawsze odnajdują wspólny rytm. Efektem jest dzieło o niezwykłej energii, które – jak mówi Mendyk – „wprawia słuchacza w radosny trans”.
Cały utwór zapisany jest w tonacji C-dur, znanej od ponad 2500 lat w kulturach basenu Morza Śródziemnego. To właśnie w tej skali powstały zarówno symfonie Haydna, jak i współczesne przeboje – „Let It Be” The Beatles czy „Losing My Religion” R.E.M. C-dur staje się tu metaforą uniwersalnego języka – prostego, ale obejmującego różnorodność i łączącego ludzi ponad granicami.
„Harmonia różnorodności” to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale też symboliczne nawiązanie do idei spotkania w Asyżu z 1986 roku, kiedy Jan Paweł II zaprosił przywódców różnych religii do wspólnej modlitwy o pokój. Koncert w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy przypomina, że dialog, szacunek i otwartość pozostają aktualne również dziś – w świecie pełnym napięć i podziałów.
Wstęp na koncert jest bezpłatny – wystarczy pobrać wejściówkę z serwisu Kicket.com.