Życie Warszawy

„Harmonia różnorodności” – koncert Centrum Myśli Jana Pawła II

Publikacja: 24.10.2025 16:00

27 października 1986 roku Jan Paweł II zorganizował w Asyżu Światowy Dzień Modlitwy o Pokój, w którym udział wzięli przywódcy głównych religii świata.

Foto: mat. pras.

M.B.
W Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy, w niedzielę, 26 października o godz. 17, odbędzie się koncert „Harmonia różnorodności”, organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Koncert „Harmonia różnorodności” przypada w przeddzień 39. rocznicy spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami religii świata w Asyżu i zamyka projekt „Mosty Dialogu”, realizowany od początku września.

„In C” Terry’ego Rileya – wspólny język muzyki

Koncert ma pokazać, że muzyka potrafi przekraczać granice religii, kultur i światopoglądów. Kurator wydarzenia, Michał Mendyk – badacz, edukator i promotor współczesnej muzyki – zaprosił do współpracy artystów z różnych krajów i tradycji. Razem wykonają „In C” Terry’ego Rileya, jedno z najważniejszych dzieł muzyki XX wieku.

Kompozycja, napisana w 1964 roku na jednej kartce papieru podczas podróży autobusem, stała się symbolem muzycznej wolności. Od tamtej pory była wykonywana w setkach interpretacji – klasycznych, jazzowych, rockowych, afrykańskich czy azjatyckich. Utwór składa się z 53 krótkich melodii, które mogą wykonywać zarówno wirtuozi, jak i początkujący muzycy.

Dialog zamiast rywalizacji – siła wspólnego grania

Jak podkreśla Michał Mendyk, w tej muzyce nie chodzi o perfekcję, lecz o uważne słuchanie innych. Melodie łączą się i rozchodzą, tworząc raz harmonijny splot, innym razem pełen napięcia chaos. Jednak dzięki współpracy i wzajemnemu zrozumieniu muzycy zawsze odnajdują wspólny rytm. Efektem jest dzieło o niezwykłej energii, które – jak mówi Mendyk – „wprawia słuchacza w radosny trans”.

Uniwersalny ton C-dur – język wspólny dla świata

Cały utwór zapisany jest w tonacji C-dur, znanej od ponad 2500 lat w kulturach basenu Morza Śródziemnego. To właśnie w tej skali powstały zarówno symfonie Haydna, jak i współczesne przeboje – „Let It Be” The Beatles czy „Losing My Religion” R.E.M. C-dur staje się tu metaforą uniwersalnego języka – prostego, ale obejmującego różnorodność i łączącego ludzi ponad granicami.

Foto: mat. pras.

Koncert w duchu Asyżu

„Harmonia różnorodności” to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale też symboliczne nawiązanie do idei spotkania w Asyżu z 1986 roku, kiedy Jan Paweł II zaprosił przywódców różnych religii do wspólnej modlitwy o pokój. Koncert w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy przypomina, że dialog, szacunek i otwartość pozostają aktualne również dziś – w świecie pełnym napięć i podziałów.

Wstęp na koncert jest bezpłatny – wystarczy pobrać wejściówkę z serwisu Kicket.com.

