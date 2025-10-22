13.2°C
Życie Warszawy

Mozart w wykonaniu laureata nagrody Grammy na Mokotowie

Publikacja: 22.10.2025 13:00

W kościele św. Michała Archanioła w ramach Koncertu Nadzwyczajnego zabrzmią dzieła Wolfganga Amadeus

W kościele św. Michała Archanioła w ramach Koncertu Nadzwyczajnego zabrzmią dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” pod dyrekcją Adama Klocka

Foto: Adrian Grycuk

M.B.
W piątek, 25 października 2025 roku, w kościele pw. św. Michała Archanioła odbędzie się Koncert Nadzwyczajny. Arcydzieła wiedeńskiego klasycyzmu wykona Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama Klocka, laureata nagrody Grammy. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.

Koncert, organizowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów, to okazja dla miłośników muzyki klasycznej. W jesienny wieczór, 25 października 2025 roku, o godz. 19:00, przestrzeń kościoła przy ul. Puławskiej 95 zamieni się w salę koncertową.

Jak podkreśla Katarzyna Potapowicz, zastępczyni burmistrza Dzielnicy Mokotów, wydarzenie ma wymiar nie tylko artystyczny, ale i duchowy: „Chcemy, aby mieszkańcy Mokotowa mogli doświadczyć muzyki w jej najczystszej, wzniosłej formie, w przestrzeni, która sprzyja refleksji.”

Program i muzyczny geniusz

W programie wieczoru znajdą się monumentalne dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta, w tym:

  • Marsz D-dur KV 189
  • Inter Natos Mulierum KV 72
  • Litaniae Lauretanae KV 109
  • Monumentalna Msza Koronacyjna C-dur KV 317
„To repertuar, który pozwala w pełni docenić geniusz Mozarta i jego wyjątkowy muzyczny talent” – dodaje Katarzyna Potapowicz.

Międzynarodowa renoma wykonawców

Na scenie zaprezentują się zespoły o ugruntowanej pozycji artystycznej: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej oraz Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”. Orkiestra, z tradycjami sięgającymi lat międzywojennych, współpracowała z czołowymi polskimi artystami, takimi jak Krystian Zimerman czy Kaja Danczowska.

Całość poprowadzi Adam Klocek – wybitny dyrygent, wiolonczelista oraz zdobywca Nagrody Grammy 2014. Znany ze swoich ekspresyjnych i emocjonalnie poruszających interpretacji, gwarantuje najwyższy poziom artystyczny. Chórowi, który ma na swoim koncie liczne nagrody i występy na całym świecie (Europa, Chiny, Argentyna, USA), przewodzi Janusz Siadlak.

W partiach solowych usłyszymy znakomitych artystów:

  • Agata Widera-Burda (sopran)
  • Li Linglin (alt)
  • Grzegorz Rogut (tenor)
  • Michał Romanowski (baryton)
Kultura dostępna dla mieszkańców Mokotowa

„Cieszymy się, że na Mokotowie możemy gościć artystów tej klasy i że mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w koncercie bezpłatnie. To dowód, że kultura najwyższej próby może być dostępna dla wszystkich” – komentuje Małgorzata Szczęsna, radna Dzielnicy Mokotów. To świetna okazja, aby usłyszeć muzykę, która od stuleci zachwyca świat.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Dzielnicy Mokotów, a partnerem Parafia św. Michała Archanioła. Wstęp bezpłatny.

Źródło: zyciewarszawy.pl

