Mozart w wykonaniu laureata nagrody Grammy na Mokotowie

W kościele św. Michała Archanioła w ramach Koncertu Nadzwyczajnego zabrzmią dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” pod dyrekcją Adama Klocka
Koncert, organizowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów, to okazja dla miłośników muzyki klasycznej. W jesienny wieczór, 25 października 2025 roku, o godz. 19:00, przestrzeń kościoła przy ul. Puławskiej 95 zamieni się w salę koncertową.
Jak podkreśla Katarzyna Potapowicz, zastępczyni burmistrza Dzielnicy Mokotów, wydarzenie ma wymiar nie tylko artystyczny, ale i duchowy: „Chcemy, aby mieszkańcy Mokotowa mogli doświadczyć muzyki w jej najczystszej, wzniosłej formie, w przestrzeni, która sprzyja refleksji.”
W programie wieczoru znajdą się monumentalne dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta, w tym:
„To repertuar, który pozwala w pełni docenić geniusz Mozarta i jego wyjątkowy muzyczny talent” – dodaje Katarzyna Potapowicz.
Na scenie zaprezentują się zespoły o ugruntowanej pozycji artystycznej: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej oraz Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”. Orkiestra, z tradycjami sięgającymi lat międzywojennych, współpracowała z czołowymi polskimi artystami, takimi jak Krystian Zimerman czy Kaja Danczowska.
Całość poprowadzi Adam Klocek – wybitny dyrygent, wiolonczelista oraz zdobywca Nagrody Grammy 2014. Znany ze swoich ekspresyjnych i emocjonalnie poruszających interpretacji, gwarantuje najwyższy poziom artystyczny. Chórowi, który ma na swoim koncie liczne nagrody i występy na całym świecie (Europa, Chiny, Argentyna, USA), przewodzi Janusz Siadlak.
W partiach solowych usłyszymy znakomitych artystów:
„Cieszymy się, że na Mokotowie możemy gościć artystów tej klasy i że mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w koncercie bezpłatnie. To dowód, że kultura najwyższej próby może być dostępna dla wszystkich” – komentuje Małgorzata Szczęsna, radna Dzielnicy Mokotów. To świetna okazja, aby usłyszeć muzykę, która od stuleci zachwyca świat.
Organizatorem wydarzenia jest Urząd Dzielnicy Mokotów, a partnerem Parafia św. Michała Archanioła. Wstęp bezpłatny.