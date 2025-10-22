Mozart w wykonaniu laureata nagrody Grammy na Mokotowie

W piątek, 25 października 2025 roku, w kościele pw. św. Michała Archanioła odbędzie się Koncert Nadzwyczajny. Arcydzieła wiedeńskiego klasycyzmu wykona Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama Klocka, laureata nagrody Grammy. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.



Koncert, organizowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów, to okazja dla miłośników muzyki klasycznej. W jesienny wieczór, 25 października 2025 roku, o godz. 19:00, przestrzeń kościoła przy ul. Puławskiej 95 zamieni się w salę koncertową.

Jak podkreśla Katarzyna Potapowicz, zastępczyni burmistrza Dzielnicy Mokotów, wydarzenie ma wymiar nie tylko artystyczny, ale i duchowy: „Chcemy, aby mieszkańcy Mokotowa mogli doświadczyć muzyki w jej najczystszej, wzniosłej formie, w przestrzeni, która sprzyja refleksji.”

Program i muzyczny geniusz

W programie wieczoru znajdą się monumentalne dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta, w tym: