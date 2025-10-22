13.2°C
1005.6 hPa
Życie Warszawy

Pożegnanie wystawy w Królikarni

Publikacja: 22.10.2025 13:30

Wystawa "Kierunek Paryż. Polskie rzeźbiarki w pracowni Bourdelle’a", Królikarnia

Wystawa "Kierunek Paryż. Polskie rzeźbiarki w pracowni Bourdelle’a", Królikarnia

Foto: Muzeum Narodowe w Warszawie

rbi
To ostatni tydzień wystawy "Kierunek Paryż. Polskie artystki z pracowni Bourdelle’a" w Królikarni, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Ekspozycję oglądać można do niedzieli 26 października.

Wystawa ukazuje twórczość wybranych artystek, nie tylko rzeźbiarek, ich związki ze sztuką mistrza, poszukiwania własnej, indywidualnej drogi, różnorodność form, materiałów i tematów. Ekspozycję wzbogacają fotografie archiwalne i dokumenty.

Twórczość wybranych artystek w Królikarni

Od początku XX wieku w Polsce możemy zaobserwować niezwykłe zainteresowanie rzeźbiarstwem wśród młodych kobiet, dyscypliną, która, z racji wymaganego wysiłku fizycznego, brudu i kurzu, uchodziła wciąż za typowo męską.

Przyglądając się karierom wielu rzeźbiarek z początku XX wieku nie sposób nie przeanalizować kwestii związanej z ich wykształceniem. W Warszawie od 1904 roku kobiety mogły studiować w Szkole Sztuk Pięknych, zaś w Krakowie dopiero od 1920. Wcześniej mogły się uczyć tylko w prywatnych szkołach oraz w pracowniach artystów. Fakt ten w dużej mierze przyczynił się do poszukiwania sposobów kształcenia zagranicą. Paryż, od końca XIX wieku pełnił rolę artystycznej stolicy świata. Osobowością rzeźbiarską, która przyciągała wiele polskich artystek, był Antoine Bourdelle, profesor Académie de la Grande Chaumière - czytamy w opisie wystawy.

Polecane
W kościele św. Michała Archanioła w ramach Koncertu Nadzwyczajnego zabrzmią dzieła Wolfganga Amadeus
Koncert
Mozart w wykonaniu laureata nagrody Grammy na Mokotowie
Reklama
Reklama

Bez gorsetu. Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku

Wystawa Kierunek Paryż. Polskie artystki z pracowni Bourdelle’a to druga wystawa z cyklu – po ekspozycji "Bez gorsetu. Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku”, zrealizowanej w 2023 roku, przygotowana w ramach projektu badawczego Polskie rzeźbiarki XIX–XX wieku, realizowanego we współpracy z Musée Rodin w Paryżu, Musée Camille Claudel w Nogent-sur-Seine i Musée Antoine Bourdelle w Paryżu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na wystawie „Mój Paryż. Dzieła wybrane z kolekcji Wojciecha Fibaka"
do wtorku

Hit: Kolekcja Wojciecha Fibaka na przedaukcyjnej wystawie

Oskar Zięta na wystawie w IWP
do 23 października

Oskar Zięta opowiada o designie i autorskich konstrukcjach

Ważną funkcję na ekspozycji pełnią również prezentowane kreacje oraz akcesoria haute couture i prêt-
od piątku

„Niech nas widzą! Wizerunek, strój, ciało”. Nowa wystawa na Zamku Królewskim

W pięciu salach prezentowane są eksponaty związane z historią, architekturą i funkcjonowaniem Pałacu
na 31. piętrze

Historia PKiN w pięciu salach. Wystawa pałacowych pamiątek

Czerwony smok - RED DRAGON wśród super hitów
od soboty

Niezwykłe nowe konstrukcje Lego na PGE Narodowym

Zwiedzający mogą zobaczyć projekcje, animacje, a także obrazy w 3D
od soboty

Beksiński zagościł na Cytadeli. Niezwykły pokaz świata artysty

Wystawa w Galerii przy Ratuszu przypomina bogaty dorobek literacki i publicystyczny Słonimskiego, uk
od piątku

„Od Sowizdrzała do Pro-roka – Antoni Słonimski” w Galerii na Ursynowie

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza od 3 października na wystawę „Czarny karnawał. Ensor/Wojtkiewic
od piątku

„Czarny karnawał. Ensor/Wojtkiewicz” w Muzeum Narodowym

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama