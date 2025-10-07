12.3°C
1022.4 hPa
Życie Warszawy

Historia Pałacu Kultury i Nauki w pięciu salach. Wystawa pałacowych pamiątek

Publikacja: 07.10.2025 16:00

W pięciu salach prezentowane są eksponaty związane z historią, architekturą i funkcjonowaniem Pałacu

W pięciu salach prezentowane są eksponaty związane z historią, architekturą i funkcjonowaniem Pałacu Kultury i Nauki

Foto: Robert Biskupski

rbi
Można już zwiedzać unikalną wystawę pamiątek związanych z Pałacem Kultury i Nauki, która mieści się na 31. piętrze tego budynku.

W pięciu salach prezentowane są wyjątkowe eksponaty związane z historią, architekturą i funkcjonowaniem Pałacu – od mebli i fragmentów wystroju, przez urządzenia techniczne, aż po pamiątki codziennej pracy związaną z tym miejscem.

Wystawa pamiątek związanych z PKiN

Artefakty zostały zabezpieczone dzięki staraniom pracowników Pałacu oraz konserwatora zabytków. Na wystawie można zobaczyć m.in. pojedyncze zestawy foteli z Sali Kongresowej, fragmenty wyposażenia technicznego, takie jak elementy zaplecza akustycznego, aparaty telefoniczne z bakelitu i głośnik z radiowęzła PKiN z lat 1955–1965.

Wśród eksponatów wyróżniają się także elementy pierwszych wind, w tym zegar Działu Urządzeń Dźwigowych z 1955 roku, tablice sterownicze wind używanych w latach 1955–1975, a także strzałka przystankowa oraz próg z windy turystycznej prowadzącej na 30. piętro. Osobną gablotę poświęcono zaproszeniom dla Józefa Sigalina - naczelnego architekta PKiN - na otwarcie Pałacu oraz na uroczystą akademię w Sali Kongresowej z 1955 roku.

Polecane
Pałac Kultury to prężnie działający obiekt komercyjny
finanse
Pałac Kultury i Nauki. Jak najwyższy zabytek w Polsce zarabia dla Warszawy?

Ciekawym elementem ekspozycji są makiety Pałacu Kultury i Nauki oraz Sali Kongresowej z 1955 roku. Makieta Sali Kongresowej powstała z myślą o remoncie trwającym trzy miesiące w latach 70., ukazując m.in. wysięgnik dźwigowy z koszem malarskim.

Reklama
Reklama

Wśród technicznych rarytasów wystawy znajduje się model agregatu wentylacyjnego, opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Higieny Publicznej ZSRR w latach 50. Model wykonał pracownik Zarządu PKiN na potrzeby pracy dyplomowej.

Ekspozycja obejmuje także mównicę z Sali Warszawskiej pochodzącą z lat 70., statuetkę Lwa Rudniewa - naczelnego architekta Pałacu, oryginalną odznakę budowniczych PKiN oraz nożyczki, którymi przecięto wstęgę podczas uroczystego otwarcia budynku 22 lipca 1955 roku.

Bilety na Wystawę Pamiątek PKiN

Wstęp na wystawę jest płatny. Cała wycieczka trwa około 45 minut i może wziąć w niej udział maksymalnie 13 osób.

Bilety na Wystawę Pamiątek PKiN można zakupić online lub w kasie biletowej mieszczącej się w holu głównym Pałacu od strony ul. Marszałkowskiej.

Polecane
Pałac Kultury i Nauki od dawna jest tematem wielu teorii spiskowych i miejskich legend, które często
jubileusz
Zamurowani robotnicy i tajna stacja kolejowa? PKiN świętuje 70. urodziny

Ze względu na bariery architektoniczne na 31. piętrze, wystawa nie jest obecnie dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jak podkreślają organizatorzy, trwają prace nad usunięciem tych utrudnień.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Czerwony smok - RED DRAGON wśród super hitów
od soboty

Niezwykłe nowe konstrukcje Lego na PGE Narodowym

Zwiedzający mogą zobaczyć projekcje, animacje, a także obrazy w 3D
od soboty

Beksiński zagościł na Cytadeli. Niezwykły pokaz świata artysty

Wystawa w Galerii przy Ratuszu przypomina bogaty dorobek literacki i publicystyczny Słonimskiego, uk
od piątku

„Od Sowizdrzała do Pro-roka – Antoni Słonimski” w Galerii na Ursynowie

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza od 3 października na wystawę „Czarny karnawał. Ensor/Wojtkiewic
od piątku

„Czarny karnawał. Ensor/Wojtkiewicz” w Muzeum Narodowym

Na wystawę w Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce składa się 27 plansz z archiwalnymi fotografia
do 17 listopada

Bodzentyńskie tkaniny w Muzeum Historii Spółdzielczości

Warszawa, Krakowskie Przedmieście
od piątku

Czy Warszawa jest dobrym miastem dla seniorów?

Andrzej Czeczot, Perspektywiczny Plan Rozwoju m.st. Warszawy, brak daty powstania, z archiwum Muzeum
do 12 października

Warszawa w roku 2025. Niezwykła wystawa w Muzeum Karykatury

Poza wystawami, odbędą się także warsztaty dla dzieci i młodzieży
piątek

Wielkoformatowe pokazy i brytyjscy mistrzowie na Starówce

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama