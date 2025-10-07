Historia Pałacu Kultury i Nauki w pięciu salach. Wystawa pałacowych pamiątek

Można już zwiedzać unikalną wystawę pamiątek związanych z Pałacem Kultury i Nauki, która mieści się na 31. piętrze tego budynku.



W pięciu salach prezentowane są wyjątkowe eksponaty związane z historią, architekturą i funkcjonowaniem Pałacu – od mebli i fragmentów wystroju, przez urządzenia techniczne, aż po pamiątki codziennej pracy związaną z tym miejscem.

Wystawa pamiątek związanych z PKiN

Artefakty zostały zabezpieczone dzięki staraniom pracowników Pałacu oraz konserwatora zabytków. Na wystawie można zobaczyć m.in. pojedyncze zestawy foteli z Sali Kongresowej, fragmenty wyposażenia technicznego, takie jak elementy zaplecza akustycznego, aparaty telefoniczne z bakelitu i głośnik z radiowęzła PKiN z lat 1955–1965.

Wśród eksponatów wyróżniają się także elementy pierwszych wind, w tym zegar Działu Urządzeń Dźwigowych z 1955 roku, tablice sterownicze wind używanych w latach 1955–1975, a także strzałka przystankowa oraz próg z windy turystycznej prowadzącej na 30. piętro. Osobną gablotę poświęcono zaproszeniom dla Józefa Sigalina - naczelnego architekta PKiN - na otwarcie Pałacu oraz na uroczystą akademię w Sali Kongresowej z 1955 roku.

Ciekawym elementem ekspozycji są makiety Pałacu Kultury i Nauki oraz Sali Kongresowej z 1955 roku. Makieta Sali Kongresowej powstała z myślą o remoncie trwającym trzy miesiące w latach 70., ukazując m.in. wysięgnik dźwigowy z koszem malarskim.