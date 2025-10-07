Historia Pałacu Kultury i Nauki w pięciu salach. Wystawa pałacowych pamiątek

W pięciu salach prezentowane są eksponaty związane z historią, architekturą i funkcjonowaniem Pałacu Kultury i Nauki
W pięciu salach prezentowane są wyjątkowe eksponaty związane z historią, architekturą i funkcjonowaniem Pałacu – od mebli i fragmentów wystroju, przez urządzenia techniczne, aż po pamiątki codziennej pracy związaną z tym miejscem.
Artefakty zostały zabezpieczone dzięki staraniom pracowników Pałacu oraz konserwatora zabytków. Na wystawie można zobaczyć m.in. pojedyncze zestawy foteli z Sali Kongresowej, fragmenty wyposażenia technicznego, takie jak elementy zaplecza akustycznego, aparaty telefoniczne z bakelitu i głośnik z radiowęzła PKiN z lat 1955–1965.
Wśród eksponatów wyróżniają się także elementy pierwszych wind, w tym zegar Działu Urządzeń Dźwigowych z 1955 roku, tablice sterownicze wind używanych w latach 1955–1975, a także strzałka przystankowa oraz próg z windy turystycznej prowadzącej na 30. piętro. Osobną gablotę poświęcono zaproszeniom dla Józefa Sigalina - naczelnego architekta PKiN - na otwarcie Pałacu oraz na uroczystą akademię w Sali Kongresowej z 1955 roku.
Ciekawym elementem ekspozycji są makiety Pałacu Kultury i Nauki oraz Sali Kongresowej z 1955 roku. Makieta Sali Kongresowej powstała z myślą o remoncie trwającym trzy miesiące w latach 70., ukazując m.in. wysięgnik dźwigowy z koszem malarskim.
Wśród technicznych rarytasów wystawy znajduje się model agregatu wentylacyjnego, opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Higieny Publicznej ZSRR w latach 50. Model wykonał pracownik Zarządu PKiN na potrzeby pracy dyplomowej.
Ekspozycja obejmuje także mównicę z Sali Warszawskiej pochodzącą z lat 70., statuetkę Lwa Rudniewa - naczelnego architekta Pałacu, oryginalną odznakę budowniczych PKiN oraz nożyczki, którymi przecięto wstęgę podczas uroczystego otwarcia budynku 22 lipca 1955 roku.
Wstęp na wystawę jest płatny. Cała wycieczka trwa około 45 minut i może wziąć w niej udział maksymalnie 13 osób.
Bilety na Wystawę Pamiątek PKiN można zakupić online lub w kasie biletowej mieszczącej się w holu głównym Pałacu od strony ul. Marszałkowskiej.
Ze względu na bariery architektoniczne na 31. piętrze, wystawa nie jest obecnie dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jak podkreślają organizatorzy, trwają prace nad usunięciem tych utrudnień.