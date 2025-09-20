24.7°C
1017 hPa
Życie Warszawy

Pałac Kultury i Nauki. Jak najwyższy zabytek w Polsce zarabia dla Warszawy?

Publikacja: 20.09.2025 17:00

Pałac Kultury to prężnie działający obiekt komercyjny

Pałac Kultury to prężnie działający obiekt komercyjny

Foto: Robert Biskupski

Kacper Komaiszko
Pałac Kultury i Nauki to nie tylko ikona stolicy, ale także obiekt o ogromnym znaczeniu finansowym dla miasta. Według analiz „National Geographic”, ten kultowy zabytek zasila budżet Warszawy milionami złotych rocznie. Zaglądamy za kulisy finansów PKiN, by sprawdzić, jak dokładnie działa ta „żyła złota”.

Gdy mowa o najbardziej rozpoznawalnej wizytówce Warszawy, w pierwszej kolejności na myśl przychodzi właśnie Pałac Kultury i Nauki. Położony przy Placu Defilad, najwyższy zabytek w Polsce, w lipcu 2025 roku obchodził 70. rocznicę swojego powstania.

Choć jego wysokość, licząca 237 metrów wraz z iglicą, budzi podziw, prawdziwie zaskakująca okazuje się jego rola w ekonomii stolicy. Jak wynika z doniesień „National Geographic”, Pałac to prężnie działający obiekt komercyjny, który jest w stanie samodzielnie utrzymać się finansowo i jednocześnie generować znaczne zyski dla miasta.

Finansowa samowystarczalność, czyli misja i komercja w jednym

Jak podkreśla Dorota Zmarzlak z zarządu spółki Pałac Kultury w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, obiekt ten jest w pełni samowystarczalny finansowo. Jego specyfika polega na harmonijnym łączeniu funkcji misyjnych z komercyjnymi. Chociaż wspiera kulturę i naukę, pełniąc rolę m.in. siedziby Pałacu Młodzieży czy Polskiej Akademii Nauk, z drugiej strony aktywnie generuje przychody, które pozwalają mu na samodzielne funkcjonowanie. Aż 70 proc. jego powierzchni jest przeznaczone na działalność niekomercyjną, co pokazuje, że misyjne cele są równie ważne, co te finansowe.

Główne źródła dochodów - od najmu po taras widokowy

Kluczowym filarem przychodów Pałacu Kultury i Nauki jest wynajem długoterminowy. Jak dowiadujemy się z tekstu, stanowi on „niemal połowę naszych dochodów”. Biorąc pod uwagę, że Pałac dysponuje łącznie 3288 pomieszczeniami, w tym ok. 14 tys. mkw. powierzchni biurowej, nie dziwi, że to właśnie ten segment przynosi największe zyski.

Reklama
Reklama

Niemniej, PKiN skutecznie wykorzystuje także swój potencjał turystyczny. Niezwykle popularny taras widokowy, usytuowany na 30. piętrze, na wysokości 114 metrów, jest prawdziwym magnesem na turystów. Zgodnie z relacją „National Geographic”, bilet normalny na ten taras kosztuje 28 złotych, a ulgowy 23 złote, co przekłada się na znaczące wpływy.

To jednak nie wszystko. Wśród innych źródeł przychodów artykuł wymienia także organizację wydarzeń, konferencji, targów oraz wpływy z opłat parkingowych.

Miliony przychodu, miliony zysku

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy potwierdza, że Pałac Kultury i Nauki stanowi stabilne źródło dochodów dla budżetu. Z uzyskanych danych wynika, że roczne przychody do kasy miasta to średnio od 30 do 60 mln zł przychodu. To imponująca kwota, jednak należy pamiętać, że zysk netto jest znacznie niższy. W zależności od skali bieżących remontów i inwestycji, „dochód netto oscyluje między 3 a 8 mln zł”.

Analiza pokazuje, że w ostatnich latach wyniki finansowe Pałacu konsekwentnie się poprawiały, a przychody zarówno z najmu, jak i organizacji wydarzeń stale rosły. Pałac Kultury pełni więc nie tylko rolę symbolu turystycznego, ale i skutecznej maszynki do zarabiania.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W niedzielę służby przeprowadzą ćwiczenia na Dworcu Wschodnim
bezpieczeństwo

„Pożar” na Dworcu Wschodnim. Duże ćwiczenia 21 września

Wśród przedmiotów na sprzedaż jest nie tylko standardowe wyposażenie, ale też zaskakujące rekwizyty,
kluby

W Lunaparku ogłoszono wyprzedaż wszystkiego. „By został z wami na zawsze”

Villa Bogoria powstaje przy ulicy Długiej, w sąsiedztwie Ogrodu Krasińskich i Arsenału.
inwestycje

Apartamentowiec, następca Pasażu Simonsa, na finiszu

Na warszawskim odcinku rzeki działa co najmniej pięć komercyjnych kopalni piasku
zarządzanie zasobami

Kopalnia piasku oskarżona o bezprawne zajmowanie gruntów. To sam środek obszaru Natura 2000

Wizualizacja I nagrody w konkursie na koncepcję zagospodarowania Polonii
infrastruktura sportowa

Znajdą się pieniądze na modernizację Polonii?

Warszawska kranówkę można pić bez konieczności gotowania
ekologia

Warszawska Kranówka. Co dzieje się z niewypitą wodą z beczkowozów?

Kluczowe usprawnienia na trasie Warszawa–Wilno mają zostać wprowadzone już w grudniu bieżącego roku
kolej

Z Warszawy do Wilna w mniej niż 7 godzin. Nowe połączenia ułatwią podróż

Mężczyzna miał aż trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów
bezpieczeństwo

Pościg jak z filmu na Ursynowie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama