Pałac Kultury i Nauki. Jak najwyższy zabytek w Polsce zarabia dla Warszawy?

Pałac Kultury to prężnie działający obiekt komercyjny
Gdy mowa o najbardziej rozpoznawalnej wizytówce Warszawy, w pierwszej kolejności na myśl przychodzi właśnie Pałac Kultury i Nauki. Położony przy Placu Defilad, najwyższy zabytek w Polsce, w lipcu 2025 roku obchodził 70. rocznicę swojego powstania.
Choć jego wysokość, licząca 237 metrów wraz z iglicą, budzi podziw, prawdziwie zaskakująca okazuje się jego rola w ekonomii stolicy. Jak wynika z doniesień „National Geographic”, Pałac to prężnie działający obiekt komercyjny, który jest w stanie samodzielnie utrzymać się finansowo i jednocześnie generować znaczne zyski dla miasta.
Jak podkreśla Dorota Zmarzlak z zarządu spółki Pałac Kultury w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, obiekt ten jest w pełni samowystarczalny finansowo. Jego specyfika polega na harmonijnym łączeniu funkcji misyjnych z komercyjnymi. Chociaż wspiera kulturę i naukę, pełniąc rolę m.in. siedziby Pałacu Młodzieży czy Polskiej Akademii Nauk, z drugiej strony aktywnie generuje przychody, które pozwalają mu na samodzielne funkcjonowanie. Aż 70 proc. jego powierzchni jest przeznaczone na działalność niekomercyjną, co pokazuje, że misyjne cele są równie ważne, co te finansowe.
Kluczowym filarem przychodów Pałacu Kultury i Nauki jest wynajem długoterminowy. Jak dowiadujemy się z tekstu, stanowi on „niemal połowę naszych dochodów”. Biorąc pod uwagę, że Pałac dysponuje łącznie 3288 pomieszczeniami, w tym ok. 14 tys. mkw. powierzchni biurowej, nie dziwi, że to właśnie ten segment przynosi największe zyski.
Niemniej, PKiN skutecznie wykorzystuje także swój potencjał turystyczny. Niezwykle popularny taras widokowy, usytuowany na 30. piętrze, na wysokości 114 metrów, jest prawdziwym magnesem na turystów. Zgodnie z relacją „National Geographic”, bilet normalny na ten taras kosztuje 28 złotych, a ulgowy 23 złote, co przekłada się na znaczące wpływy.
To jednak nie wszystko. Wśród innych źródeł przychodów artykuł wymienia także organizację wydarzeń, konferencji, targów oraz wpływy z opłat parkingowych.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy potwierdza, że Pałac Kultury i Nauki stanowi stabilne źródło dochodów dla budżetu. Z uzyskanych danych wynika, że roczne przychody do kasy miasta to średnio od 30 do 60 mln zł przychodu. To imponująca kwota, jednak należy pamiętać, że zysk netto jest znacznie niższy. W zależności od skali bieżących remontów i inwestycji, „dochód netto oscyluje między 3 a 8 mln zł”.
Analiza pokazuje, że w ostatnich latach wyniki finansowe Pałacu konsekwentnie się poprawiały, a przychody zarówno z najmu, jak i organizacji wydarzeń stale rosły. Pałac Kultury pełni więc nie tylko rolę symbolu turystycznego, ale i skutecznej maszynki do zarabiania.