Nowe rośliny na warszawskich pętlach. Debiutuje jarmuż

W tym roku ZOM posadził 11 tysięcy jesiennych roślin na dziewięciu pętlach autobusowych i tramwajowych. Wśród nich znalazły się dobrze znane kapusty ozdobne i wrzosy, nowością jest jarmuż.
Jego karbowane liście, odporne na chłód i wiatr, nie tylko długo zachowują intensywną zieleń, ale też wnoszą do miejskiej przestrzeni nutę zaskoczenia – łącząc estetykę z oryginalnością.
Jarmuż można podziwiać m.in. na pętlach Szczęśliwice, Wiatraczna, Żerań FSO i Nowe Bemowo. Posadzony obok kapust ozdobnych, tworzy kompozycje pełne kontrastów – od głębokiej zieleni po pastelowe rozety w odcieniach bieli, różu i fioletu.
Na pętlach Bródno-Podgrodzie, Esperanto, Wilanów oraz P+R Al. Krakowska królują wrzosy. Z drobnymi, gęsto osadzonymi kwiatami wprowadzają lekkość. Ich delikatność doskonale równoważą bardziej wyraziste formy kapust i jarmużu, tworząc harmonijną całość odporną na jesienne kaprysy pogody.
Każda z roślin została dobrana nie tylko pod kątem urody, ale też wytrzymałości – dobrze znoszą deszcz, wiatr i pierwsze przymrozki, pozostając na kwietnikach aż do zimy.
W tym roku pętle dekorowało 58 tys. roślin, a choć jesień w pełni, miejscy ogrodnicy już myślą o wiośnie. W listopadzie ZOM posadzi kolejne 30 tysięcy cebulek tulipanów oraz drzewa i krzewy – brzozy, lipy, hortensje i róże.