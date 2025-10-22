Nowe rośliny na warszawskich pętlach. Debiutuje jarmuż

Zarząd Oczyszczania Miasta przygotował nowe, jesienne dekoracje wokół krańcowych przystanków.



W tym roku ZOM posadził 11 tysięcy jesiennych roślin na dziewięciu pętlach autobusowych i tramwajowych. Wśród nich znalazły się dobrze znane kapusty ozdobne i wrzosy, nowością jest jarmuż.

Jarmuż na pętlach komunikacji miejskiej

Jego karbowane liście, odporne na chłód i wiatr, nie tylko długo zachowują intensywną zieleń, ale też wnoszą do miejskiej przestrzeni nutę zaskoczenia – łącząc estetykę z oryginalnością.

Jarmuż można podziwiać m.in. na pętlach Szczęśliwice, Wiatraczna, Żerań FSO i Nowe Bemowo. Posadzony obok kapust ozdobnych, tworzy kompozycje pełne kontrastów – od głębokiej zieleni po pastelowe rozety w odcieniach bieli, różu i fioletu.

Wrzosy, kapusty i kalejdoskop kolorów

Na pętlach Bródno-Podgrodzie, Esperanto, Wilanów oraz P+R Al. Krakowska królują wrzosy. Z drobnymi, gęsto osadzonymi kwiatami wprowadzają lekkość. Ich delikatność doskonale równoważą bardziej wyraziste formy kapust i jarmużu, tworząc harmonijną całość odporną na jesienne kaprysy pogody.