Życie Warszawy

Wilanów rozświetla się w rytmie Chopina. Startuje Królewski Ogród Światła

Publikacja: 18.10.2025 08:15

W sobotę 18 i niedzielę 19 października każdy z widzów od godziny 18 będzie mógł posłuchać transmisj

W sobotę 18 i niedzielę 19 października każdy z widzów od godziny 18 będzie mógł posłuchać transmisji z koncertów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
To już czternasta edycja największej atrakcji Warszawy sezonu zimowego, która w ten weekend otwiera się z wyjątkową oprawą muzyczną! Tegoroczny Królewski Ogród Światła będzie jednak ostatnim w dotychczasowej, uwielbianej przez miliony formie, co czyni inaugurację absolutnie wyjątkową.

Królewski Ogród Światła (KOŚ) przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to od lat niezmiennie jesienno-zimowa wizytówka polskiej stolicy. Imponująca, cykliczna wystawa plenerowa, rozświetlająca historyczne ogrody tysiącami energooszczędnych diod LED, stała się już tradycją, przyciągającą tłumy mieszkańców i turystów z całego świata.

Zainaugurowana właśnie, czternasta odsłona ma jednak smak pożegnania. Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczna instalacja w jej dotychczasowej formie jest prezentowana publiczności po raz ostatni. Od przyszłego roku Muzeum zaprosi gości do zupełnie nowej wizji, opartej na odświeżonej koncepcji artystycznej i nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Warto więc skorzystać z tej ostatniej szansy, by zobaczyć KOŚ w jej klasycznym wydaniu, zwłaszcza że inauguracyjny weekend, zaplanowany na 18 i 19 października, przygotował dla gości wyjątkowe, multimedialne niespodzianki.

Królewski Ogród Światła 2025 - uroczyste otwarcie z Chopinem

Weekend otwarcia KOŚ został zaplanowany z niezwykłym, historycznym akcentem. Muzeum postanowiło połączyć magię światła z pięknem polskiej muzyki klasycznej, nawiązując do odbywającego się w stolicy XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Głównym punktem programu w sobotę 18 i niedzielę 19 października będzie możliwość posłuchania transmisji z finałów Konkursu prosto z Filharmonii Narodowej. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w Oranżerii Muzeum w godzinach 18:00 – 20:00. Organizatorzy zadbali o najwyższą jakość obrazu i dźwięku, a dla widzów przygotowano imponującą przestrzeń: ponad 300 miejsc siedzących i prawie 200 stojących. Jest to wspólny ukłon wilanowskiej instytucji w stronę Konkursu Chopinowskiego. Dodatkowo, w rytm muzyki polskiego poety fortepianu, rozbłysną światła w Magicznym Ogrodzie Króla, wzbogacając doznania wizualne o klasyczny element muzyczny.

W inauguracyjnym weekendzie, oprócz iluminacji i mappingów, goście mogą liczyć na dodatkową słodką niespodziankę. Wieloletni sponsor i partner wystawy, firma Ferrero Rocher, dni otwarcia osłodzi rozdając aż pięć tysięcy pralin.

Fenomen zimowej iluminacji. Dlaczego Wilanów przyciąga tłumy

Królewski Ogród Światła od ponad dekady utrzymuje się na szczycie atrakcji sezonu zimowego, ponieważ nie jest wyłącznie dekoracją, lecz świetlną opowieścią, łączącą rozrywkę z edukacją. Na trasie o długości około 1000 metrów tysiące diod ułożono w finezyjne kompozycje, które bezpośrednio nawiązują do historii Pałacu i symboliki związanej z królem Janem III Sobieskim (np. herby, motywy miłości, wojny i dyplomacji). Spacer po ogrodach pozwala przenieść się do atmosfery królewskiego dworu.

Iluminacje LED zostaną w tym roku zaprezentowane po raz ostatni w dotychczas znanej formie

Iluminacje LED zostaną w tym roku zaprezentowane po raz ostatni w dotychczas znanej formie

Foto: mat. pras.

Do stałych i najbardziej lubianych atrakcji wystawy należą:

• Muzyczny tunel: Osiemdziesięciometrowa świetlista brama prowadząca do wejścia, w której rozbrzmiewa muzyka

• Ogrody i instalacje: Ogród Północny, w którym znajdują się instalacje umożliwiające zapozowanie w stylizowanych na XVII-wieczne świetlnych szatach, oraz Ogród Różany, wypełniony kwiatami zaskakujących rozmiarów

• Elementy interaktywne: Specjalnie przygotowane strefy do pamiątkowych zdjęć oraz elementy sprzyjające edukacji

Spektakularne instalacje i dbałość o detale sprawiły, że popularność KOŚ od lat rośnie. Cała wystawa przyciągnęła do tej pory ponad trzy miliony odwiedzających. Władze Muzeum spodziewają się, że w tym sezonie powitają na terenie ogrodów trzymilionowego gościa w historii wystawy.

Multimedialne widowiska

Niezapomnianym elementem wystawy, który w szczególności przyciąga tłumy w weekendy, są mappingi. To widowiskowe, trójwymiarowe pokazy łączące światło, obraz i dźwięk, wyświetlane bezpośrednio na fasadzie Pałacu. Wykorzystanie stałych elementów architektonicznych sprawia, że w czasie show budynek „ożywa”. Mappingi są wliczone w cenę biletu i odbywają się regularnie w piątki, soboty i niedziele oraz w dni świąteczne.

W początkowym harmonogramie pokazów (do 2 listopada) firma Pro4Media, odpowiedzialna za projekcje, zaplanowała sześć różnych seansów, które odbywają się w następujących godzinach:

• 17:45 oraz 19:15 – „Wydra i Przyjaciele”

• 18:15 – „W Wilanowie król jest jeden”

• 18:45 – „Żywioły ziemi”

• 19:30 – „Ad Solem”

• 20:00 – „Powrót Króla”

Bilety na Królewski Ogród Światła 2025

Kierownik Działu Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży, Grzegorz Mazur, podkreślił, że Królewski Ogród Światła doskonale oddaje misję Muzeum, łącząc tradycję z nowoczesnością. Warto też pamiętać, że Wilanów stał się swoistym pionierem – nowoczesne rozwiązania techniczne, po raz pierwszy wykorzystane w 2012 roku przez firmę Multidekor, są dziś stosowane przez parki świetlne w Polsce i na świecie.

Wszystkim, którzy chcą zobaczyć ostatnią edycję KOŚ w jej klasycznej formule, przedstawiamy cennik biletów:

• Poniedziałek – Czwartek:

 Bilet Normalny: 35 zł

 Bilet Ulgowy: 25 zł

• Piątek – Niedzielę (oraz dni świąteczne):

 Bilet Normalny: 55 zł

 Bilet Ulgowy: 35 zł

Warto zaznaczyć, że dzieci do lat 7 mają wstęp bezpłatny.

Rozpoczęty właśnie, wyjątkowy sezon to nie tylko świętowanie sukcesu, ale też zaproszenie do historycznego pożegnania z ukochaną przez warszawiaków i turystów świetlną wizytówką stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

