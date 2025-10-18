Wilanów rozświetla się w rytmie Chopina. Startuje Królewski Ogród Światła

To już czternasta edycja największej atrakcji Warszawy sezonu zimowego, która w ten weekend otwiera się z wyjątkową oprawą muzyczną! Tegoroczny Królewski Ogród Światła będzie jednak ostatnim w dotychczasowej, uwielbianej przez miliony formie, co czyni inaugurację absolutnie wyjątkową.



Królewski Ogród Światła (KOŚ) przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to od lat niezmiennie jesienno-zimowa wizytówka polskiej stolicy. Imponująca, cykliczna wystawa plenerowa, rozświetlająca historyczne ogrody tysiącami energooszczędnych diod LED, stała się już tradycją, przyciągającą tłumy mieszkańców i turystów z całego świata.

Zainaugurowana właśnie, czternasta odsłona ma jednak smak pożegnania. Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczna instalacja w jej dotychczasowej formie jest prezentowana publiczności po raz ostatni. Od przyszłego roku Muzeum zaprosi gości do zupełnie nowej wizji, opartej na odświeżonej koncepcji artystycznej i nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Warto więc skorzystać z tej ostatniej szansy, by zobaczyć KOŚ w jej klasycznym wydaniu, zwłaszcza że inauguracyjny weekend, zaplanowany na 18 i 19 października, przygotował dla gości wyjątkowe, multimedialne niespodzianki.

Królewski Ogród Światła 2025 - uroczyste otwarcie z Chopinem

Weekend otwarcia KOŚ został zaplanowany z niezwykłym, historycznym akcentem. Muzeum postanowiło połączyć magię światła z pięknem polskiej muzyki klasycznej, nawiązując do odbywającego się w stolicy XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Głównym punktem programu w sobotę 18 i niedzielę 19 października będzie możliwość posłuchania transmisji z finałów Konkursu prosto z Filharmonii Narodowej. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w Oranżerii Muzeum w godzinach 18:00 – 20:00. Organizatorzy zadbali o najwyższą jakość obrazu i dźwięku, a dla widzów przygotowano imponującą przestrzeń: ponad 300 miejsc siedzących i prawie 200 stojących. Jest to wspólny ukłon wilanowskiej instytucji w stronę Konkursu Chopinowskiego. Dodatkowo, w rytm muzyki polskiego poety fortepianu, rozbłysną światła w Magicznym Ogrodzie Króla, wzbogacając doznania wizualne o klasyczny element muzyczny.